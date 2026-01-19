Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. Despre ce au discutat

Președintele Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich.

În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul din Ucraina, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spațiul aerian național.

„În context, Președintele a apreciat lansarea Operației NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat.

De asemenea, președintele a oferit asigurări că țara noastră va rămâne un Aliat credibil și responsabil în cadrul NATO, care își va respecta angajamentele, atât în plan operațional, prin participarea la misiuni și operații Aliate, cât și în ceea ce privește alocările pentru bugetul Apărării, conform țintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025.

Generalul Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum și contribuția importantă a țării noastre la securitatea europeană și cea euroatlantică, în ansamblu.

„Totodată, SACEUR a subliniat că NATO acordă o atenție continuă evoluțiilor de securitate regionale și întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acțiuni ostile și a îmbunătăți apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianței Nord-Atlantice.

Președintele Nicușor Dan și generalul Alexus G. Grynkewich au subliniat aprecierea reciprocă și angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două țări în domeniul Apărării”, se mai arată în comunicat.

Generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Luna trecută, generalul american Alexus Grynkewich declara că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, respingând îngrijorările legate de slăbirea angajamentului SUA faţă de alianţă, relata POLITICO.

„Am încredere în capacităţile” Europei şi Canadei, declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operaţional militar al NATO din sudul Belgiei. „Suntem pregătiţi astăzi să facem faţă oricărei crize sau situaţii de urgenţă”, adăuga comandantul SACEUR.