A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Lețcani - Iași al Autostrăzii A8. Cât durează lucrările

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri, 3 aprilie, desemnarea constructorului pentru tronsonul Lețcani–Iași, parte din Autostrada A8, cunoscută și ca Autostrada „Unirii”.

„Anunțăm, astăzi, o nouă etapă foarte importantă pentru proiectul Autostrăzii «Unirii»: desemnarea constructorului pe tronsonul dintre Lețcani și Iași, un pas esențial pentru respectarea Programului SAFE”, anunță ministrul.

Contractul pentru tronsonul Lețcani–Iași al Autostrăzii A8 a fost atribuit constructorului spaniol FCC Construction, pentru 3,93 miliarde de lei (fără TVA).

„Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcționa și ca o centură modernă a Iașiului, Compania Națională de Investiții Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului:

-18 poduri și pasaje;

-6 tunele și un centru de monitorizare tunel;

-2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).”

Anterior, ministrul anunța noi progrese la Autostrada Unirii A8, după ce încă 64 de kilometri au intrat, la finalul lui martie, în etapa de proiectare.

Începând cu 30 martie 2026, asocierea condusă de constructorul român UMB a demarat proiectarea pentru două dintre cele mai dificile tronsoane ale autostrăzii: lotul 1C Sărățeni–Joseni și lotul 2B Grințieș–Pipirig, a informat ministrul.