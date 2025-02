Prima reacție a lui Toni Greblă după decizia coaliției de a-l demite: „Am văzut în presă”

Liderii coaliției de guvernare au decis în ședință revocarea lui Toni Greblă din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).

Toni Greblă a solicitat săptămâna trecută o analiză cu privire la eventuala reluare a turului 2 al prezidențialelor, susțin surse din coaliție, potrivit G4Media. Este chiar solicitarea făcută în mai multe rânduri de Călin Georgescu și de Elena Lasconi, cei doi candidați la fotoliul de la Cotrorceni care s-au calificat în turul 2, în decembrie. Atunci, CCR a decis anularea alegerilor, la două zile după ce CSAT a desecretizat o serie de documente ce demonstrau că o operațiune pregătită în favoarea lui Călin Georgescu de către Rusia.

După solicitarea făcută de Greblă, la finele săptămânii trecute, liderii coaliției de guvernare au agreat să înceapă procedura de demitere în cazul său. Președinte interimar al AEP va fi Vajda Zsombor, până acum vicepreședinte al instituției.

Contactat de „Adevărul”, Toni Greblă susține că nu a fost informat că va fi demis și a evitat alte comentarii. „Nu cunosc, nu am fost informat. Nu am primit nicio comunicare oficială. Am văzut și eu în presă fel și fel de zvonuri. După ce voi primi o informare oficială, voi putea să comentez și eu pe această temă”, a declarat Greblă.

Decizia oficială se va lua vineri

Între timp, cu sau fără știința lui Toni Greblă, solicitarea privind revocarea din funcție a fost înaintată în Parlament. Solicitarea șefului Camerei Deputaților a fost trimisa către Comisiile juridice ale celor doua Camere pentru întocmirea proiectului de hotărâre și a raportului, astfel încât să se afle pe ordinea de zi a plenului comun de vineri.

Solicitarea motivează că la două zile după ce a fost numit, în martie 2023, Toni Greblă și-a stabilit indemnizația lunară cu nerespectarea legii, prin raportare la nivelul salariului minim brut în plată la data numirii (3000 lei) deși indemnizațiile erau înghețate la nivelul cuantumului de 2080 lei, valoarea sumelor încasate necuvenit pentru anii 2023 - 2024, fiind constatata și stabilită de către auditul Curții de Conturi a României.

Personaj controversat

Toni Greblă a fost contestat în ultima vreme, iar în trecut a apărut în imagini alături de mai mulți politicieni, ceea a alimentat percepția că ar da dovadă de partizanat.

„Adevărul” a publicat, într-o investigație, imagini de la o petrecere privată la care Toni Greblă a participat alături de șeful AUR, George Simion, și actuali susținători ai lui Călin Georgescu, la vila la care candidatul la prezidențiale își avea sediul de campanie. Greblǎ a menționat cǎ evenimentul a avut loc în urmǎ cu doi ani și cǎ nu l-a întâlnit niciodată pe Călin Georgescu. Apropierea de personajele respective a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care AEP și-a făcut treaba, în condițiile în care Călin Georgescu a declarat cheltuieli de campanie 0.

Mai mult, la momentul alegerilor prezidențiale din 2024, Mihaela Greblă, soția șefului Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a distribuit pe Facebook mai multe postări legate de alegerile prezidențiale. În unele dintre ele era ironizată Elena Lasconi, iar în altele era apreciat Călin Georgescu, fiind astfel evidentă opțiunea electorală a acesteia. Ulterior, aceasta și-a închis contul de Facebook.