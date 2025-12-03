Cel mai puternic laser din lume, aflat la Măgurele, va avea suport tehnic local. Încep lucrările la Centrul pentru Optică de Mare Putere. Anunțul ministrului Dezvoltării

Pentru a susține funcționarea celui mai puternic laser din lume, România construiește la Măgurele un centru dedicat opticii de mare putere, un proiect în valoare de 190 de milioane de lei.

Cel mai puternic laser din lume, care funcţionează la Măgurele în cadrul infrastructurii Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), va beneficia de suport tehnic realizat integral în România, în parteneriat cu două instituţii de prestigiu din Japonia.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, 3 decembrie, împreună cu ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, şantierul din Măgurele, judeţul Ilfov, unde se va construi centul de optică de mare putere. Proiectul, în valoare de peste 190 de milioane de lei, este finanţat de Guvern prin Ministerul Dezvoltării şi implementat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, a transmis ministerul pe Facebook.

„Marcăm, astăzi, un pas semnificativ pentru dezvoltarea cercetării şi tehnologiei de vârf din România. Proiectul dezvoltat la Măgurele reprezintă nu doar o investiţie în infrastructură, ci şi un angajament ferm pentru viitorul cercetării ştiinţifice şi inovării din ţara noastră, din Europa şi din lume”, a transmis ministrul Cseke Attila.

Centrul pentru Optică de Mare Putere va produce şi recondiţiona oglinzile şi componentele optice necesare funcţionării ELI-NP, reducând dependenţa de furnizori externi şi scăzând costurile operaţionale.

Ministerul Dezvoltării precizează că accesul la elemente optice fabricate local, cu timpi de producţie mai scurţi, va permite extinderea numărului de experimente şi diversificarea aplicaţiilor ştiinţifice.

„România deţine cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere şi să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic şi să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoaşterii. Am început astăzi lucrările de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, unde se vor fabrica și repara componente, reducând semnificativ costul și timpul de transport al acestora, și va fi al 5-lea astfel de centru în lume, celelalte fiind în Japonia, SUA și Franța”, a explicat Cseke Attila.

Noua infrastructură va fi dotată cu echipamente de ultimă generaţie pentru micro-mecanică, şlefuire fină şi finisaj nanometric al componentelor optice de mari dimensiuni. Procesul tehnologic va include şlefuirea cu emulsie apă-nisip, inspecţii interferometrice şi aplicarea straturilor finale de finisaj. După aceste etape, componentele vor fi asamblate şi testate în încăperi specializate.

Ministrul a subliniat că România intră astfel într-un grup exclusivist: doar Japonia, SUA și Franța dispun de astfel de centre, cu cel mult patru facilități funcţionale la nivel mondial.

Proiectul este realizat în parteneriat cu două instituţii de prestigiu din Japonia, Okamoto Optics şi Universitatea din Osaka, recunoscute pentru expertiza în optică de mare putere şi tehnologii laser.

Noua facilitate va putea produce atât componente optice gigantice, specifice laserelor de mare putere, cât şi elemente optice standard, deschizând drumul către o piaţă comercială mai largă.

Finanţarea a fost aprobată în mandatul anterior al actualului ministru şi este asigurată prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).