Burduja, vizită în SUA: Am abordat şi proiectul strategic al laserului de mare putere de la Măgurele

Ministrul Cercetării a precizat că subiectul a fost ridicat la noul birou special pentru tehnologii emergente din cadrul Departamentului de Stat al SUA şi la Departamentul de Energie subiectul proiectului strategic al laserului de mare putere de la Măgurele.

„Am încheiat şi a doua zi a vizitei în SUA şi ultima zi în Washington D.C. Zi încărcată şi productivă. Am avut oportunitatea să ne întâlnim cu conducerea a două instituţii americane axate pe inovare, cu sprijinul echipei Băncii Mondiale: Small Business Administration, agenţie care oferă sprijin antreprenorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii; şi Virginia Innovation Partnership Corporation, ONG finanţat de statul american, care ajută antreprenorii din tehnologie să lanseze şi să dezvolte noi companii”, scrie ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook-ul personal.

Sebastian Burduja afirmă că a continuat programul cu o vizită la noul birou special pentru tehnologii emergente din cadrul Departamentului de Stat al SUA şi la Departamentul de Energie.

„Discuţii consistente despre noile evoluţii privind securitatea cibernetică, precum şi despre progresele României în transformarea digitală, unanim recunoscute la Washington. Am abordat şi proiectul strategic al laserului de mare putere de la Măgurele. Voi reveni cu un anunţ pe această temă, de îndată ce va fi posibil”, a completat demnitarul.

Lista întâlnirilor

Burduja precizează că a urmat o întrevedere cu Barbara McQuiston, coordonatoarea Acceleratorului de Inovaţie al NATO - pe scurt, DIANA. „România este printre statele membre NATO foarte active pe această direcţie, potenţialul fiind de susţinere a companiilor româneşti inovatoare. În contextul proiectului de cloud guvernamental, am răspuns şi invitaţiei companiei Amazon, care ne-a prezentat propriile soluţii, respectiv companiei NVIDIA, producătorul „creierelor” celor mai performante super calculatoare, cu care vom semna în săptămânile următoare cu acord de sprijin”, spune ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Potrivit acestuia, cea mai importantă întrevedere a zilei a fost cu E.S. Don Graves, ministru adjunct al economiei, pe care l-am găzduit şi la Bucureşti în septembrie. „Am abordat soluţii pentru creşterea schimburilor comerciale, în special în sectorul IT&C. România este apreciată la superlativ pentru calitatea specialiştilor noştri şi pentru progresele recente în digitalizarea serviciilor publice”, mai spune ministrul.

„O zi, opt întâlniri, opt oportunităţi de a poziţiona România în capitala Americii, împreună cu Ambasadorul României, Andrei Muraru, echipa ambasadei şi colegii mei”, mai scrie Burduja.

Vizita precedentă, în noiembrie 2022

Ministrul Burduja a menționat faptul că precedenta vizită în Statele Unite ale Americii a fost în noiembrie 2022.

„După turul de forță din noiembrie 2022, am revenit în SUA, la invitația omologilor americani, pentru a avansa proiectele despre care am discutat data trecută. În prima zi a vizitei am avut o întrevedere cu echipa de conducere a companiei VMware, furnizor global de soluții de tip cloud. Am discutat despre arhitectura cloudului guvernamental și despre oportunități de investitii în regiune, în condițiile în care compania este deja prezentă în Bulgaria cu peste 2000 de angajați”, a menționat Burduja.

„O a doua vizită am avut-o la sediul Lockheed Martin Corporation, una dintre cele mai mari companii din industria aerospațială. Am discutat despre proiecte de cercetare, inclusiv un nou tip de elicopter. Cu această ocazie, am testat și celebrul F35, într-un simulator folosit de piloții militari americani. România se poate implica în aceste proiecte de viitor prin talentul cercetătorilor și inginerilor noștri. De altfel, acum câteva luni am reușit semnarea unui acord între Lockheed Martin și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, demarând singurul centru de cercetare pentru marea companie americană în Europa (și al doilea din lume, după Australia)”, a precizat demnitarul.