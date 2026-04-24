Cazul polițistului sindicalist Vitalie Josanu, destituit pentru „opinii politice”. De ce a fost numit „Calul Troian din MAI”

Destituit în 2025 din Poliție, fostul comisar-șef Vitalie Josanu, lider al Sindicatului „Diamantul”, se judecă în mai multe dosare cu structuri ale MAI. Cazul său, pornit de la acuzația că ar fi exprimat opinii politice în public, stârnește controverse.

La un an de la destituirea din Poliție a comisarului-șef Vitalie Josanu, lider al Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul”, cazul fostului polițist continuă în instanță.

Vitalie Josanu, fost polițist la IPJ Neamț, destituit după o cercetare disciplinară în care i s-a reproșat încălcarea interdicției polițiștilor de a exprima opinii politice în public, se judecă cu Inspectoratul General al Poliției Române, IPJ Neamț și Direcția Generală de Protecție Internă, în mai multe dosare de contencios administrativ aflate pe rolul Tribunalului Iași și al Curții de Apel Iași.

În martie 2025, liderul Sindicatului „Diamantul” a fost destituit din Poliție, aceeași sancțiune fiind aplicată și agentului-șef principal Ioan Cănărău, liderul Sindicatului „Europol” Neamț al Agenților de Poliție. Vitalie Josanu a protestat atunci în fața sediului IPJ Neamț, fiind susținut de unii dintre colegii săi.

A susținut că a fost dat afară pe nedrept din Poliție

Cei doi au susținut atunci că au fost cercetați pentru activitățile pe care le-au avut ca sindicaliști și că nu au încălcat legea.

„Mi-a fost prezentată decizia inspectorului-șef al IPJ Neamț de destituire din Poliție, urmare a unei cercetări disciplinare și hărțuiri ce au durat mai mult de jumătate de an. Abaterile ce-mi sunt imputate nu vizează fapte penale, contravenționale, îmi plătesc taxele la timp, nu sunt corupt, nu se reține nicio abatere profesională, dimpotrivă, chiar cei care m-au cercetat au fost nevoiți să consemneze că am fost apreciat în fiecare an cu calificative de foarte bine și chiar recompensat pentru excelență în muncă. Am fost cercetat și sancționat în calitate de președinte național al Sindicatului Polițiștilor din România «Diamantul», pentru activitățile sindicale, în exercitarea atribuțiilor specifice de lider de sindicat”, afirma atunci Vitalie Josanu, potrivit Agerpres.

El a acuzat, de asemenea, faptul că ancheta internă a urmat acțiunilor în instanță pe care sindicatul pe care îl conducea le-a demarat pentru a obliga Poliția Română să desecretizeze Regulamentele de Organizare și Funcționare, precum și unor reclamații cu privire la infracțiuni de serviciu care ar fi fost comise de șefi din Poliția Română.

Opinii politice exprimate în public

Potrivit raportului de cercetare prealabilă care a stat la baza destituirii sale, procedura disciplinară a fost declanșată în urma unei note-raport emise de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Control Intern, la 21 august 2024. În document se arată că, în urma verificărilor, comisarul-șef Vitalie Josanu ar fi încălcat prevederile Statutului polițistului care interzic exprimarea de opinii politice în public.

„Domnul comisar-șef de poliție Josanu Vitalie (...) a exprimat opinii politice în public, prin redactarea și publicarea, în data de 24.03.2024 și în data de 14.04.2024, pe site-ul Sindicatului Polițiștilor din România Diamantul – www.sprd.ro, a două articole intitulate «CE-MI DAI CA SĂ TE VOTEZ? ÎNDRUMAR ELECTORAL PENTRU POLIȚIȘTI ȘI MILITARI: ETAPA EURO (Partea I)», «CE-MI DAI CA SĂ TE VOTEZ? ÎNDRUMAR ELECTORAL PENTRU POLIȚIȘTI ȘI MILITARI: ETAPA EURO (Partea II)» și în cadrul intervenției pe care a avut-o în data de 02.04.2024 la emisiunea Radar TV a postului de televiziune Roman TV, intitulată «Dezastrul din MAI nu poate fi salvat cu majorarea salariului de grad»”, arată documentele de anchetă desecretizate, prezentate de sindicat.

Aceste materiale au fost considerate de structura de control intern drept exprimări de opinii politice în public.

Acuzat că ar fi „calul troian din MAI”

Într-un articol recent, în care Vitalie Josanu este numit „Calul troian din MAI”, publicația online Știri pe Surse arată că destituirea sa din Poliție a fost motivată de încălcarea Statutului polițistului, prin exprimarea de opinii politice în public. De asemenea, sindicalistul este acuzat că ar folosi Sindicatul „Diamantul” ca platformă personală, pentru vizibilitate și atacuri la adresa MAI, Poliției Române și IPJ Neamț.

„Instituțiile sunt prezentate de către Vitalie Josanu drept profund corupte, ilegitime și ostile propriilor angajați, iar discursul său nu mai este de mult unul sindical. Este un discurs de demolare instituțională, repetitiv și radical, cu o direcție limpede: decredibilizarea statului român”, notează Știri pe Surse.

De asemenea, publicația susține că mesajele publicate de Vitalie Josanu s-ar suprapune peste narative pro-ruse, anti-NATO, anti-UE și împotriva statului român. Sursele citate de platforma online susțin că polițistul destituit ar fi încasat ilegal sporuri, ar fi făcut deconturi ilegale, ar fi desfășurat activități incompatibile cu statutul de polițist, ca administrator și instructor la un club de dans, și ar fi divulgat informații secrete.

„Vitalie arată cu degetul spre școlile de poliție taman să descurajeze tinerii în a le urma, dar nu afirmă că, în prezent, condițiile de acolo sunt mult mai bune comparativ cu ce era acum 15-20 de ani, vremuri când erau și 10 candidați pe un loc. Curios din fire, acesta bate la porți înalte să întrebe câți «soldați» are țara și ce drepturi salariale le sunt cuvenite, poate, poate, mai adună niscaiva date despre alte structuri de siguranță națională, desigur, în numele sindicatului”, notează Știri pe Surse, într-un portret făcut liderului de sindicat pe baza unor informații preluate de la surse din mediul sindical și polițienesc.

Potrivit sursei citate, Vitalie Josanu nu ar urmări doar apărarea intereselor polițiștilor, ci ar folosi activitatea sindicală pentru a-și construi o imagine publică de „luptător anti-sistem”, pe care ar putea să o transforme ulterior într-o carieră politică.

„Atacurile constante la adresa instituțiilor statului nu sunt accidente de limbaj, ci etape deliberate într-o strategie de victimizare și mobilizare, tipică pentru cei care urmăresc lansarea politică pe fondul neîncrederii și furiei publice. Cazul liderului de sindicat Josanu Vitalie depășește cu mult sfera unei dispute profesionale. Avem de-a face cu un cumul de beneficii ilegale, incompatibilități profesionale, anchete penale, conexiuni discutabile și ambiții politice, toate susținute de un discurs sindical care slăbește încrederea în statul român”, mai arată publicația.