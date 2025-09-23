O femeie și-a ucis copiii și a ascuns cadavrele în valize. Riscă închisoarea pe viață

O femeie din Noua Zeelandă a fost găsită vinovată de o crimă oribilă, uciderea celor doi copii ai săi și ascunderea trupurilor acestora în valize, într-un caz care a șocat întreaga lume.

Hakyung Lee, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnată marți, 23 septembrie, pentru crimă de către Înalta Curte din Auckland, după un proces care a durat aproximativ două săptămâni. Ea a pledat nevinovată, avocații săi susținând că nu era în deplinătatea facultăților mintale în momentul comiterii faptelor, la câteva luni după moartea soțului său de cancer, relatează BBC.

Procurorii au afirmat însă că acțiunile sale au fost premeditate și calculate.

Rămășițele celor doi copii au fost descoperite în 2022 de o familie care cumpărase conținutul unui depozit abandonat, la o licitaţie din Auckland. Potrivit anchetatorilor, trupurile se aflau acolo de mai mulți ani. Lee a fost arestată în orașul Ulsan, Coreea de Sud, în septembrie 2022 şi extrădată ulterior în Noua Zeelandă.

În timpul procesului, instanța a aflat că micuții nu prezentau semne de traumă fizică, dar au fost uciși prin mijloace nespecificate, inclusiv cu Nortriptyline – un antidepresiv pe care Lee îl ridicase de la farmacie în august 2017, la cinci luni după diagnosticarea soțului cu cancer.

Apărarea a susținut că starea psihică a femeii s-a deteriorat după decesul soțului şi că aceasta a ajuns să creadă că este mai bine ca toți să moară împreună. Lee ar fi încercat să se sinucidă împreună cu copiii, administrându-le medicamentul, însă doza greșită i-a lăsat pe copii fără viață, în timp ce ea a supraviețuit. Avocatul ei a afirmat că, deşi i-a ucis pe copii, femeia „nu este vinovată de omor din cauza episodului psihotic”.

Procurorii au contracarat însă că Lee a dovedit discernământ ascunzând rămășitele copiilor, schimbându-şi numele şi mutându-se în Coreea de Sud, calificând fapta drept „un act egoist pentru a se elibera de povara creșterii copiilor singură”.

Marţi, Lee a ţinut capul plecat şi nu a reacţionat la pronunţarea verdictului, care a venit după aproximativ trei ore de deliberări. Sentinţa urmează să fie stabilită în noiembrie, femeia riscând pedeapsa maximă de închisoare pe viaţă, potrivit AFP.