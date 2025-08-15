Cât ar putea dura discuțiile Trump – Putin. Record absolut la întâlnirea secolului

Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Kremlinul a anunțat cât timp ar urma să dureze discuțiile dintre cei doi președinți.

Întâlnirea din Alaska programată vineri între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea dura cel puțin 6-7 ore, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de presa de stat rusă, scrie Mediafax.

„Partea rusă se așteaptă ca întâlnirea dintre Putin și Trump în Alaska să se încheie productiv”, a transmis RIA Novosti, citând declarațiile lui Dmitri Peskov, potrivit CNN.

Peskov a precizat că discuțiile față în față dintre cei doi lideri vor avea loc cu participarea consilierilor, fără a specifica exact cine va fi implicat.

Kremlinul a mai anunțat că interpreții vor fi prezenți la conversația unu-la-unu de la începutul summitului, urmată de discuții în timpul unui prânz de lucru.