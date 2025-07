Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a vorbit vineri, 18 iulie, la prezentarea pachetului doi de măsuri privind reforma administrație publice locale, despre modificarea Codului de procedură fiscal, potrivit căruia, în prezent, datele de identificare și natura datoriilor sunt secret fiscal. Cseke Attila a explicat și cum se va reține, concret, la sursă, o anumită sumă de bani în cazul cetățenilor cu datorii la stat.

„Vom propune eliminarea de la secretul fiscal aceste informații, natura datoriilor și cuantumul acestor debite. Astfel încât autoritățile să poată publica pe site aceste informații, care să devină publice”, a explicat Cseke Attila.

După ce, joi, a explicat, într-o intervenție TV, că Guvernul va veni cu un proiect de lege pentru colectarea mai bună a impozitelor și taxelor și că numite servicii publice vor fi condiționate de achitarea datoriilor la stat, iar în cazul celor care primesc ajutoare sociale și nu își plătesc taxele, sumele datorate vor fi reținute la sursă, ministrul a fost chestionat pe marginea acestui subiect .

„Să se rețină un cuantum, o proporție, lunar”

Întrebat cum se va reține, concret, la sursă o anumită sumă, Cseke Attila răspuns:

„De exemplu, vom propune ca UAT-urile să trimită către AJPIS lista celor care au datorii, iar AJPIS să vadă dacă are plăți către acele persoane. La fel, indemnizația insoțitorului persoanei cu handicap. Pentru că este vorba chiar de primăria de domiciliu, este și mai ușor să identifici dacă această persoană care are debit are datorii scadente la bugetul local. Din această indemnizație, să se rețină un cuantum, o proporție, lunar, până se stinge această datorie”, a detaliat ministrul Dezvoltării.

Amintim că Cseke Attila a explicat joi, la Antena 3 CNN, că șoferii care rămân fără permis vor trebui să își achite toate impozitele și taxele către stat înainte de a-l putea recupera, cei care au datorii la bugetul de la stat nu își vor mai putea cumpăra o mașină decât după ce le achită și prezintă dovada plății, iar persoanele care vor să își construiască o casă și au datorii nu vor mai primi autorizație decât după achitarea sumelor datorate.

„O parte dintre ei sfidează, o parte dintre ei s-ar putea să fie din motive sociale”

Ministrul a mai spus, în aceeași intervenție TV că, în cazul celor care primesc ajutoare sociale și nu își plătesc taxele, datoriile vor fi reținute la sursă, iar în cazul în care autoritățile locale nu reușesc să colecteze dările eficient, vor fi taxate cu reducerea finanțării de la centru cu sumele pe care nu le-au recuperat