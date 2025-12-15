Tinerii de până în 30 de ani tratează banii cash ca pe o glumă

Dacă ai un tânăr de până în 30 de ani în apropiere, poate ar fi bine să renunți la ideea de a-i face cadou clasicul portofel, pentru că nu-l va folosi. Tinerii tratează banii cash ca pe o glumă, folosindu-i doar pentru mici răsfățuri, de parcă n-ar mai avea valoare, scrie presa internațională.

Aproximativ 4,4 miliarde de oameni, sau aproximativ jumătate din populația lumii, utilizează portofele digitale, iar acest număr se așteaptă să crească cu 35% până în 2030, potrivit firmei de strategii tehnologice Juniper Research. Adulții cu vârsta de 24 de ani și mai mici sunt cei mai predispuși să plătească cu telefoanele lor, folosindu-le pentru a face 45% din achiziții, conform unui raport din 2025 al Rezervei Federale (pe toate grupele de vârstă, telefoanele mobile au fost folosite pentru 23% din plăți). Numerarul reprezintă acum doar 14% din totalul achizițiilor și este mai probabil să fie utilizat de persoanele cu vârsta peste 55 de ani sau din gospodăriile care au câștigat mai puțin de 25.000 de dolari pe an. Un sondaj McKinsey din 2024 a constatat că una din cinci persoane din SUA și Europa care utilizează portofele digitale iese în oraș adesea fără a deține un portofel fizic, iar în Marea Britanie, doar 38% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani dețin un portofel sau o poșetă pe care o consideră esențială în viața de zi cu zi, potrivit Link Scheme, o organizație non-profit care lucrează pentru a oferi acces la numerar în Marea Britanie. Oamenii renunță din ce în ce mai mult la numerar, 30% dintre americani declarând că nu au scos numerar de la un bancomat în ultima lună, iar 17% spunând că a trecut mai mult de șase luni, potrivit unui sondaj LendingTree, scrie Business Insider.

Această schimbare modifică modul în care percep banii pe care îi cheltuiesc. Pentru generațiile mai în vârstă, banii lichizi par reali; pentru cei mai tineri, ar putea fi la fel de bine bani de la Monopoly. Hailey Moore, o tânără de 26 de ani din Los Angeles, a declarat că nu a mai avut portofel de mai bine de un deceniu și rareori poartă bani lichizi. Dacă primește niște bani, poate într-o felicitare de ziua de naștere, i se pare că sunt bani distractivi: „Dacă am bani lichizi la mine, sunt bani care nu există”, spune ea. Și dispar repede. „Pot folosi acești bani doar ca să-mi iau o mică delicatesă.”

Pentru cumpărătorii mai tineri, numerarul și-a pierdut importanța

Apple Pay a apărut acum 11 ani, dar oamenii erau lenți în a-și trece cardurile de credit pe telefon; atingerea unui telefon nu părea o utilizare mai bună decât glisarea unui card de credit. Acest lucru s-a schimbat în mare măsură când plățile contactless au fost preferate în timpul pandemiei, iar Apple Pay a devenit ușor de utilizat la cumpărăturile online. Acum, plățile digitale și cardurile devin din ce în ce mai prioritare. Monedele de un cent , care costă fiecare aproximativ doi cenți, au ieșit din tipar în noiembrie. ID-urile digitale sunt acum acceptate pe peste 250 de aeroporturi din SUA pentru zboruri interne. Tot mai multe activități zilnice pot fi efectuate doar cu un telefon. Oura caută chiar și modalități de a face ca inelele sale inteligente să funcționeze ca portofele și chei.

Și, pe măsură ce portofelele digitale sunt folosite tot mai frecvent, oamenii „au mai multă încredere în portofelul digital decât în ​​numerar”, spune Adam Gray, director de transformare la firma de tehnologie a plăților Stax Payments. Acestea sunt mai sigure decât dacă ai un portofel fizic plin cu numerar și carduri. „Încercăm să permitem cât mai multor comercianți și locuri să îl utilizeze, deoarece este mai bine pentru toată lumea.”

Din punct de vedere istoric, oamenii tind să cheltuiască mai mult atunci când plătesc cu cardul de credit decât cu numerar. Dar acest lucru s-ar putea schimba în rândul Generației Z - un sondaj Cash App publicat luna trecută a constatat că 54% dintre membrii Generației Z spun că sunt mai predispuși să cheltuiască numerar fără să se gândească. Banii care au părăsit deja contul tău bancar sau au intrat pe card de la mătușa ta ar putea părea nesemnificativi, în comparație cu cifrele tot mai mari de pe un extras de cont de card de credit pe care va trebui să le înfrunți la sfârșitul lunii. Moore îmi spune, de asemenea, că folosește în mare parte cardul de debit, folosind un card de credit doar pentru achiziții mari sau cele în care știe că va câștiga puncte, cum ar fi la benzinării și magazine alimentare. În principal, vrea să-și construiască un credit și achită cardul devreme pentru a evita să cheltuiască prea mult cu ceea ce are în contul ei bancar.

Cumpărătorii au păreri diferite despre utilizarea numerarului în detrimentul cardurilor. Un studiu din 2023 al Universității Notre Dame a constatat că oamenii preferă să folosească numerar pentru achizițiile pentru care se simt vinovați. Însă cardurile pot duce și la cheltuieli rapide cu dopamină - cercetătorii de la MIT au descoperit că utilizarea cardurilor de credit poate activa un senzor de plăcere și recompensă în creier, făcându-i pe oameni să devină dependenți de cheltuieli sau cel puțin să reducă restricțiile privind cheltuielile. (Cercetătorii din spatele acestui studiu din 2021 nu au analizat plățile mobile contactless, dar au spus că ping-ul care urmează unei achiziții efectuate pe telefon ar putea servi ca o reamintire a banilor cheltuiți și ar putea descuraja atingerea necontrolată a cardurilor).

Sistemul cumpără acum, plătești mai târziu te face să cheltuiești mai mult

A fi primul care îți folosește cardul pe nota de plată la cină și maximizează recompensele a devenit atractiv pentru călători, dar tot mai mulți tineri adoptă rapid companii precum Klarna și Affirm care oferă servicii de tip „cumpără acum, plătește mai târziu” . Conform unui studiu realizat de JD Power în sezonul trecut de sărbători, Generația Z a folosit serviciile BNPL mai mult decât cardurile de credit. Pentru persoanele care utilizează aceste servicii, „termenii de plată sunt mult mai rezonabili și mai transparenți decât termenii de plată cu cardul de credit”, spune Sean Gelles, director senior al departamentului de informații despre plăți la JD Power. Frances Boyle, o tânără de 29 de ani din Seattle, spune că a folosit servicii de tip „cumpără acum, plătește mai târziu” pentru haine. „Este aproape o modalitate de a justifica achiziția, pentru că îmi spun: «Nu pot cheltui peste 100 de dolari acum. Dar 20 de dolari pe lună, nu sună chiar atât de rău.”

Datele de la PayPal arată că plata prin BNPL poate determina oamenii să cheltuiască cu 91% mai mult la companiile mari și cu 62% mai mult la companiile mici. Jumătate dintre cumpărători spun că sunt mai predispuși să finalizeze o achiziție atunci când opțiunea de plată divizată este la finalizarea comenzii. Însă o modalitate simplă de a cumpăra lucruri mărunte online se poate transforma într-o plată enervantă care durează luni de zile și chiar se poate transforma într-o datorie mare pe viitor.

Poate părea convenabil să renunți la bani, dar un portofel digital nu poate acoperi totul.

Tori Khutorna, o tânără de 28 de ani care locuiește în Praga, spune că nu mai are portofel - folosește un portofel digital și o aplicație care îi stochează actul de identitate. Totul a început în timpul carantinei cauzate de COVID-19, cu achiziții online. „După ce am trecut la asta, nu am mai văzut nicio nevoie reală să am numerar.” Dar planul ei a întâmpinat probleme în călătorii. Khutorna mai spune că a trebuit să ceară numerar unui străin pentru a cumpăra mâncare și apoi să-i transfere banii atunci când se afla în Ucraina, iar o pană de curent majoră a blocat opțiunile de plată cu cardul dintr-un cartier. Odată, în timp ce se afla în Italia, nu a putut cumpăra un bilet de autobuz pentru că un automat de plată cu cardul era defect. A fost amendată pentru că nu avea bilet (agentul de control al taxelor, în mod convenabil, avea un dispozitiv care îi permitea să folosească Apple Pay pentru a-și achita amenda instantaneu). „Uneori, simt că sunt complet deconectată de realitate” fără numerar, îmi spune ea. Când vede un portofel frumos de vânzare, uneori se simte atrasă să-l cumpere. „Apoi mă gândesc, pentru ce?”