Captură impresionantă de aur deținut ilegal la o casă de amanet din Timișoara în urma unui control fulger al ANAF

Un control al inspectorilor antifraudă ANAF a scos la iveală o cantitate impresionantă de aur deținut ilegal la o casă de amanet din Timișoara, care nu apăreau în evidențele contabile ale societății.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF continuă acțiunile de control în domeniul comerțului cu metale prețioase, vizând activitățile ilicite și neregulile din evidențele contabile ale operatorilor economici. În urma unui control desfășurat la o casă de amanet din Timișoara, autoritățile au descoperit o cantitate impresionantă de aur deținută fără respectarea prevederilor legale.

În total, inspectorii au identificat 17,92 kilograme de aur, sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și componente de bijuterii, care proveneau din contracte de amanet neînregistrate în evidențele contabile ale societății, așa cum prevede legislația în vigoare.

În urma verificărilor, ANAF a dispus sancțiuni contravenționale, inclusiv amendă și confiscarea integrală a cantității de aur descoperite, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase în România.

Acțiunea se înscrie într-o serie mai amplă de controale desfășurate în acest an în domeniul comerțului cu metale prețioase. Potrivit datelor transmise de ANAF, în 2026 au fost deja confiscate peste 70 de kilograme de aur și aproximativ 6 milioane de lei, sume provenite din activități considerate ilicite sau nedeclarate.

Reprezentanții instituției subliniază că aceste acțiuni au ca obiectiv creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea economiei subterane, dar și asigurarea unui mediu concurențial corect între operatorii economici. ANAF reamintește că toate tranzacțiile cu metale prețioase trebuie evidențiate și declarate conform legii, iar nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni severe, inclusiv confiscarea bunurilor.

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, ANAF a descoperit o fraudă de proporții cu aur. Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut fără autorizație, frauda fiind descoperită de inspectorii Antifraudă București din cadrul ANAF, care au dispus și confiscarea a 4,51 de milioane de lei rezultați din aceste operațiuni ilegale.