Schimbare majoră la BNR. Cine va conduce Direcția de Emisiune, Tezaur și Casierie. Semnătura sa va apărea pe bancnote

Banca Națională a României intră într-o nouă etapă administrativă, prin numirea lui Mugur Tolici, actualul director al Direcției de Resurse Umane, în fruntea Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie, potrivit Profit.ro. Odată cu preluarea funcției, semnătura sa va fi imprimată pe bancnotele românești, în dreptul poziției de Casier central, alături de cea a guvernatorului Mugur Isărescu.

Mugur Tolici, în vârstă de 56 de ani, îl înlocuiește de la 1 februarie pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de peste 25 de ani și a ieșit la pensie.

Și noul casier central este un nume cu vechime în BNR, unde lucrează din 1994.

De-a lungul carierei sale, Tolici a ocupat mai multe funcții strategice în cadrul instituției. A condus Direcția de Politică Monetară până în 1999, a fost consilier al viceguvernatorului Cristian Popa între anii 2000 și 2004, iar ulterior a devenit director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu, poziție pe care a deținut-o până în 2008.

Ulterior, a devenit director adjunct al Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie, iar din 2009 a preluat conducerea Direcției de Resurse Umane. Între anii 2018 și 2019, a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional.

Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice (promoția 1993) și deține un doctorat în economie obținut în 2010 la aceeași instituție. În 1998, a urmat un program de afaceri internaționale la Georgetown University, în Statele Unite.

Semnătura casierului central, element-cheie pe bancnote

În cadrul BNR, casierul central este responsabil de procesele legate de emiterea, circulația și securizarea numerarului. Semnătura acestuia apare pe toate bancnotele puse în circulație, alături de cea a guvernatorului, ceea ce face ca schimbarea să fie una vizibilă pentru public.

Numirea lui Mugur Tolici marchează astfel o etapă nouă în administrarea numerarului național, într-un moment în care BNR continuă modernizarea proceselor interne și pregătește actualizări ale elementelor de siguranță de pe bancnote.