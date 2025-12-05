search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Băile Tușnad, sprijinite de orașe din Ungaria după vijelia care a distrus spațiile verzi: „Noi mai avem o groază de treburi, și cu urșii...”

Publicat:

O furtună puternică a făcut prăpăd în Băile Tușnad în iulie, când aproximativ 30% dintre parcuri și spațiile verzi au fost distruse. Mai multe orașe înfrățite din Ungaria au răspuns rapid solicitării de sprijin, trimițând bani și specialiști pentru refacerea zonei. 

O furtună a devastat din parcurile și spațiile verzi ale stațiunii Băile Tușnad FOTO: Shutterstock
O furtună a devastat din parcurile și spațiile verzi ale stațiunii Băile Tușnad FOTO: Shutterstock

Stațiunea harghiteană Băile Tușnad a suferit pagube serioase în acest an, după ce o vijelie puternică a doborât peste o sută de arbori, potrivit Radio Târgu Mureș. Autoritățile locale au intervenit ulterior pentru a curăța zona, tăind copacii afectați și pregătind masa lemnoasă pentru vânzare la licitație.

Pentru refacerea suprafețelor verzi însă, administrația locală a cerut ajutorul celor 13 orașe înfrățite cu Băile Tușnad, dintre care 95% sunt din Ungaria.

Ajutor rapid din Ungaria

Toate localitățile contactate au răspuns pozitiv. Budapesta va oferi un sprijin financiar de 13.000 de euro, iar alte orașe trimit echipe de specialiști care vor lucra la reamenajarea zonelor verzi în primăvară, împreună cu voluntari din comunitate.

Primarul stațiunii, Butyka Zsolt, a explicat pentru Radio Târgu Mureș cât de mare este nevoia de sprijin extern: „Noi fiind o stațiune mică de 470 de persoane, vă dați seama că bugetul nu e prea mare, adică e de un milion și ceva de euro pe an, adică e foarte puțin. Pe lângă asta, mai avem încă o groază de treburi, și cu urșii… În principiu, în prima fază am zis că noi nu o să ne permitem să luăm puieți și mai trebuie și specialiști care se pricep unde să-i plantăm, la ce adâncime… Atunci, am zis că cerem ajutorul Consiliului Județean dar și al orașelor înfrățite și am rămas și noi uimiți că în doar câteva zile au și venit răspunsurile pozitive”, a declarat primarul.

O furtună fără precedent în ultimele decenii

Furtuna care a lovit la începutul lunii iulie a fost una dintre cele mai puternice din ultimele decenii, susține primarul Butyka Zsolt. Rafalele intense au smuls efectiv din pământ aproximativ 120 de arbori din centrul stațiunii, lăsând în urmă zone întregi devastate.

Stațiunea este bine cunoscută pentru Universitatea de Vară și Tabăra Studențească Tusványos, organizate aici de 34 de ani. Evenimentul atrage anual politicieni maghiari, iar premierul Viktor Orbán și-a făcut prezența constantă la Tușnad, inclusiv la ediția din 2025.

