search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump Jr. „E o nebună!”

0
0
Publicat:

Arestarea Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL, a scos la iveală o rețea de promisiuni politice și influențe la nivel înalt, care se întindea de la Palatul Victoria până la Washington. Ancheta DNA arată că aceasta îi garanta omului de afaceri Jean Paul Tucan intervenții decisive în două dosare penale, în schimbul unei sume uriașe: 500.000 de euro.

Avocata Adriana Georgescu a fost membră PNL: FOTO Facebook Adriana Georgescu
Avocata Adriana Georgescu a fost membră PNL: FOTO Facebook Adriana Georgescu

În discuțiile interceptate, Adriana Georgescu își construia imaginea unei persoane cu acces direct la vârfurile puterii. Vorbea despre miniștri, premier, președinte și chiar despre posibilitatea de a deveni ambasador al României în SUA, potrivit Libertatea.

Într-un moment de bravură, i-a cerut lui Tucan contactul lui Donald Trump Jr., susținând că relația România - SUA ar fi „zero” și că ea ar fi persoana potrivită să o „controleze.

Tucan, afacerist cu conexiuni în zona liberală, era deja vizat în două anchete: una a Parchetului European, privind o fraudă de un milion de euro din fonduri destinate unui port turistic pe lacul Siutghiol, și alta a DNA, legată de presupuse mite pentru obținerea unor avize în Portul Constanța.  Când a realizat că promisiunile nu se materializează, Tucan a mers la DNA și a depus denunț. În acel moment, procurorii au început să documenteze întâlnirile și discuțiile cu avocata și cu presupusul ei complice, Gheorghe Iscru.

Avocata pretindea influență puternică în mediul politic

Interceptările surprind modul în care Adriana Georgescu încerca să-și vândă influența.

„Încă de la prima întâlnire pe care colaboratorul Tucan Jean-Paul a avut-o cu Georgescu Adriana Mihaela în data de 02.10.2025, constatăm că Georgescu Adriana Mihaela i-a prezentat colaboratorului autorizat în cauză influența puternică pe care o are în mediul politic, făcând referire la ministrul Transporturilor, Ciprian (Constantin Șerban – n.r.), care este controlat de Dragoș (n.r. – Dragoș Sprânceană, om de afaceri româno-american, proprietar al GoldCoast Logistics și emisar special al guvernului României în SUA)”, se arată în referatul cu propunere de arestare preventivă.

La aceeași întâlnire, avocata afirma că Dragoș Sprânceană ar susține numirea ei ca ambasador în SUA. Când Tucan menționează că are contacte directe cu Trump Jr., avocata reacționează imediat și îi spune să le dea, că ei nu găsesc.

Tucan Jean întreabă să-i dea cui, iar Georgescu Adriana-Mihaela răspunde „lui Nicușor sau lui Ilie, dar ai?!?”.

Răspunsul lui Tucan e: „sută la sută”.

În același registru, îi sugerează că poate ajunge la „Nicușor” sau „Ilie” - nume care, în context, par a face referire la președintele României și la premier -, pentru a întări impresia că are acces la decidenți capabili să-i rezolve problemele penale.

Pe 29 ianuarie 2026, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a Adrianei Georgescu și a lui Gheorghe Iscru. Contestația lor urmează să fie judecată la Înalta Curte.

Interceptările DNA conturează un tablou al unei avocate care își construia autoritatea prin invocarea unor nume grele din politică și justiție.

Amintim că, în discuțiile cu Jean Paul Tucan, Adriana Georgescu vorbește și despre schimbări de procurori-șefi sau jocuri de culise care ar depinde „doar de un pix”. Avocata Adriana Georgescu îi explică afaceristului că șeful DNA ar urma să rămână în funcție până în martie, în funcție de negocierile politice privind conducerea serviciilor de informații. Se prezintă ca fiind persoana care poate „merge la ei” pentru a-i rezolva situația, deși recunoaște că pentru sine nu a făcut astfel de demersuri.

Tonul devine tot mai familiar pe măsură ce discuția avansează. Adriana Georgescu îl acuză pe un intermediar că „a mâncat cu kilogramul” și că nu a transmis mai departe informațiile necesare. Îi spune lui Tucan că a „urlat pe grupuri”, că a atacat figuri precum Eduard Hellvig sau Hubert Thuma și că a menținut legătura „permanent” cu președintele și premierul, prin mesaje pe WhatsApp.

La un moment, avocata afirmă că ar fi trebuit să beneficieze de protecție, având în vedere cât de conectată ar fi fost la Cotroceni și la Palatul Victoria. Se plânge că nu a fost angajată la Administrația Prezidențială și sugerează că demiterea unui oficial ar fi avut legătură cu presiunile exercitate de ea.

Când Tucan o întreabă dacă poate vorbi direct cu președintele, Adriana Georgescu răspunde fără ezitare: „Direct vorbesc”. Chiar și în timp ce recunoaște că a băut, insistă că ar putea lua legătura „chiar acum”, dacă ar fi necesar.

„Georgescu Adriana Mihaela: Eu tre să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie sau cu Mircea dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne Voineag. (…) E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. (…)

Tucan Jean-Paul: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

Georgescu Adriana Mihaela: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

Tucan Jean-Paul: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică

Georgescu Adriana Mihaela: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui. Aia știu că te-au trimis în judecată. Aia știu. Da pe …[neinteligibil]… Aia e veche.

Citește și: Teancuri de euro în scara blocului: momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro. A fost arestată

Tucan Jean-Paul: Păi, bă, frate, dar aia e la un judecător. Tre să vorbească acolo.

Georgescu Adriana Mihaela: Nu, eu tre să mă duc la Nicușor (Dan – n.r.) sau la Ilie (Bolojan – n.r.) să le spun ce ai făcut pentru că ăsta n-a transmis. Ăsta a mâncat căcat cu kilogramul. Dar chiar …[neinteligibil]…, chiar… Adică putea în …[expresie obscenă]… mea să facă ceva. El a, el a sperat că îl pune pe Cătălin (Predoiu – n.r.). Adevărul ăsta e, că asta a fost joaca. Ia-l că nu… nu pot să le amestec. …[neinteligibil]…(…)

Tucan Jean-Paul: Păi și ce…? Eu te întreb… crezi că cu mine mai dura mult până să nu mă turtească?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, nu înțelegi că am urlat pe grup. (…) Că eu am dat în Hellvig (Eduard, fost șef al SRI – n.r.) și în Hubert (Thuma, șeful CJ Ilfov – n.r.) ca la… …[neinteligibil]… după aia, tu te împaci? Păi, el știa despre mine. Eu m-am, eu m-am… n-ai văzut că …[neinteligibil]… eu am fugit …[neinteligibil]…? Dar eu am ținut legătura permanent cu Nicușor și cu Bolojan pe WhatsApp. Adică, eu sunt… L-am băgat pe Nicușor pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție, în …[expresie obscenă]… mea! Dacă nu m-ai angajat la Cotroceni, măcar… dracu! Și Nicușor… în contact permanent. Și Ilie. De aia l-au și demis pe ăsta, că ăsta nu știe de ce a fost demis. (…)

Tucan Jean-Paul: Bine, mă! Și când i-ai zis lu Ilie de mine, lu Bolojan, ce a zis?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

Tucan Jean-Paul: Și nu te-ai întâlnit cu el? Georgescu Adriana Mihaela: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.(…)

Tucan Jean-Paul: Auzi întrebare… Poți să vorbești cu Nicușor?

Georgescu Adriana Mihaela: Eu direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Î?

Georgescu Adriana Mihaela: Direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Direct când?

Georgescu Adriana Mihaela: Să-mi beau și eu vinul…

Tucan Jean-Paul: Dar nu acuma.

Georgescu Adriana Mihaela: Acuma vorbesc! Vezi că-s beată! Ți se pare ok să vorbesc acum?”, se mai arată în referatul procurorilor.

„Generalul SIE” care negocia tarife

În paralel cu promisiunile avocatei, procurorii au documentat și rolul lui Gheorghe Iscru, prezentat drept complicele ei. Acesta pretindea că este general SIE și că poate controla mersul anchetelor în schimbul unor sume consistente.

Într-o discuție cu un investigator sub acoperire, Iscru vorbește despre „date”, „sume” și „etape”, ca și cum ar negocia un contract comercial, explicând că are acces la informații confidențiale, inclusiv la declarații anonime din dosare, și că poate monitoriza zilnic evoluția anchetei.

Planul său presupunea plăți eșalonate - 20.000 de euro, apoi 40.000, apoi 60.000 – până la atingerea sumei finale, care ar fi trebuit să coincidă cu „închiderea dosarelor”.

Iscru promitea că, după achitarea sumei totale, afaceristul nu ar mai avea probleme nici la DNA, nici în celălalt dosar.

„E o nebună! Nu are țiglele pe casă”. Reacția fostului adjunct al RAR, după stenogramele din dosarul avocate

O întâlnire discretă la restaurantul Caju, în apropierea Ateneului, avea să devină una dintre piesele-cheie ale dosarului în care avocata Adriana Mihaela Georgescu este acuzată de trafic de influență. Înregistrarea ambientală, prezentată de Q Magazine, surprinde modul în care aceasta îi explica omului de afaceri Jean‑Paul Tucan de ce situația lui penală nu fusese „aranjată” până atunci.

Citește și: Stenograme. Numele lui Bolojan, în dosarul avocatei care a luat mită: „I-ai zis lu' Ilie de mine? Să urgentăm!”. Ce spunea Adriana Georgescu despre relația cu Ludovic Orban

În centrul discuției apărea numele lui Ion Ulici, director adjunct al Registrului Auto Român și fost consilier județean la Arad. Georgescu susținea că acesta ar fi „cel mai bun prieten al lui Cătălin Predoiu” și că ar fi așteptat o eventuală numire a ministrului în fruntea SRI, funcție care i-ar fi oferit, în viziunea ei, mai multă influență pentru a interveni în dosarele lui Tucan.

Contactat de Q Magazine, Ulici s-a arătat profund revoltat după ce a citit stenogramele.

„Nu am cuvinte. E o nebună, cred că nu are țiglele pe casă. Nu am niciun fel de implicare. Nu am lăsat nimănui de înțeles că vorbesc cu cineva. Nu pot să cred, ce a spus femeia aceasta. M-am văzut ocazional cu ea, la ședințele Comisiei de Transport a PNL ului și la evenimente politice ale partidului, unde, de cele mai multe ori fugea să se fotografieze cu toți. Nu am discutat niciodată despre niciun dosar penal al nimănui cu această femeie”, a spus Ulici pentru Q Magazine.

Ulici a precizat că nu a fost audiat în ancheta DNA care îi vizează pe Adriana Georgescu și pe Gheorghe Iscru — cei care i-ar fi cerut lui Tucan sume importante de bani, promițându-i acces la lideri politici precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și la procurori, pentru a-i „rezolva” problemele penale.

În ceea ce privește relația cu Cătălin Predoiu, Ulici spune că este vorba doar despre o cunoaștere profesională veche de peste două decenii, nicidecum despre o prietenie apropiată, așa cum sugera avocata în discuțiile interceptate.

Tot el clarifică și motivul plecării sale din funcția de director adjunct al RAR: nu are nicio legătură cu cazul Tucan sau cu presupuse intervenții ratate. Schimbarea, spune Ulici, a venit ca urmare a preluării altor atribuții în cadrul instituției în care lucrează de 25 de ani.

Amintim și că Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu și că nu a avut nicio întâlnire cu aceasta. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
observatornews.ro
image
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Certificatul de moștenitor în 2026: cum îl obții, ce acte sunt necesare și ce pași urmează pentru recunoașterea drepturilor
playtech.ro
image
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea