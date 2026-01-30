Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump Jr. „E o nebună!”

Arestarea Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL, a scos la iveală o rețea de promisiuni politice și influențe la nivel înalt, care se întindea de la Palatul Victoria până la Washington. Ancheta DNA arată că aceasta îi garanta omului de afaceri Jean Paul Tucan intervenții decisive în două dosare penale, în schimbul unei sume uriașe: 500.000 de euro.

În discuțiile interceptate, Adriana Georgescu își construia imaginea unei persoane cu acces direct la vârfurile puterii. Vorbea despre miniștri, premier, președinte și chiar despre posibilitatea de a deveni ambasador al României în SUA, potrivit Libertatea.

Într-un moment de bravură, i-a cerut lui Tucan contactul lui Donald Trump Jr., susținând că relația România - SUA ar fi „zero” și că ea ar fi persoana potrivită să o „controleze.

Tucan, afacerist cu conexiuni în zona liberală, era deja vizat în două anchete: una a Parchetului European, privind o fraudă de un milion de euro din fonduri destinate unui port turistic pe lacul Siutghiol, și alta a DNA, legată de presupuse mite pentru obținerea unor avize în Portul Constanța. Când a realizat că promisiunile nu se materializează, Tucan a mers la DNA și a depus denunț. În acel moment, procurorii au început să documenteze întâlnirile și discuțiile cu avocata și cu presupusul ei complice, Gheorghe Iscru.

Avocata pretindea influență puternică în mediul politic

Interceptările surprind modul în care Adriana Georgescu încerca să-și vândă influența.

„Încă de la prima întâlnire pe care colaboratorul Tucan Jean-Paul a avut-o cu Georgescu Adriana Mihaela în data de 02.10.2025, constatăm că Georgescu Adriana Mihaela i-a prezentat colaboratorului autorizat în cauză influența puternică pe care o are în mediul politic, făcând referire la ministrul Transporturilor, Ciprian (Constantin Șerban – n.r.), care este controlat de Dragoș (n.r. – Dragoș Sprânceană, om de afaceri româno-american, proprietar al GoldCoast Logistics și emisar special al guvernului României în SUA)”, se arată în referatul cu propunere de arestare preventivă.

La aceeași întâlnire, avocata afirma că Dragoș Sprânceană ar susține numirea ei ca ambasador în SUA. Când Tucan menționează că are contacte directe cu Trump Jr., avocata reacționează imediat și îi spune să le dea, că ei nu găsesc.

Tucan Jean întreabă să-i dea cui, iar Georgescu Adriana-Mihaela răspunde „lui Nicușor sau lui Ilie, dar ai?!?”.

Răspunsul lui Tucan e: „sută la sută”.

În același registru, îi sugerează că poate ajunge la „Nicușor” sau „Ilie” - nume care, în context, par a face referire la președintele României și la premier -, pentru a întări impresia că are acces la decidenți capabili să-i rezolve problemele penale.

Pe 29 ianuarie 2026, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a Adrianei Georgescu și a lui Gheorghe Iscru. Contestația lor urmează să fie judecată la Înalta Curte.

Interceptările DNA conturează un tablou al unei avocate care își construia autoritatea prin invocarea unor nume grele din politică și justiție.

Amintim că, în discuțiile cu Jean Paul Tucan, Adriana Georgescu vorbește și despre schimbări de procurori-șefi sau jocuri de culise care ar depinde „doar de un pix”. Avocata Adriana Georgescu îi explică afaceristului că șeful DNA ar urma să rămână în funcție până în martie, în funcție de negocierile politice privind conducerea serviciilor de informații. Se prezintă ca fiind persoana care poate „merge la ei” pentru a-i rezolva situația, deși recunoaște că pentru sine nu a făcut astfel de demersuri.

Tonul devine tot mai familiar pe măsură ce discuția avansează. Adriana Georgescu îl acuză pe un intermediar că „a mâncat cu kilogramul” și că nu a transmis mai departe informațiile necesare. Îi spune lui Tucan că a „urlat pe grupuri”, că a atacat figuri precum Eduard Hellvig sau Hubert Thuma și că a menținut legătura „permanent” cu președintele și premierul, prin mesaje pe WhatsApp.

La un moment, avocata afirmă că ar fi trebuit să beneficieze de protecție, având în vedere cât de conectată ar fi fost la Cotroceni și la Palatul Victoria. Se plânge că nu a fost angajată la Administrația Prezidențială și sugerează că demiterea unui oficial ar fi avut legătură cu presiunile exercitate de ea.

Când Tucan o întreabă dacă poate vorbi direct cu președintele, Adriana Georgescu răspunde fără ezitare: „Direct vorbesc”. Chiar și în timp ce recunoaște că a băut, insistă că ar putea lua legătura „chiar acum”, dacă ar fi necesar.

„Georgescu Adriana Mihaela: Eu tre să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie sau cu Mircea dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne Voineag. (…) E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. (…)

Tucan Jean-Paul: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

Georgescu Adriana Mihaela: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

Tucan Jean-Paul: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică

Georgescu Adriana Mihaela: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui. Aia știu că te-au trimis în judecată. Aia știu. Da pe …[neinteligibil]… Aia e veche.

Tucan Jean-Paul: Păi, bă, frate, dar aia e la un judecător. Tre să vorbească acolo.

Georgescu Adriana Mihaela: Nu, eu tre să mă duc la Nicușor (Dan – n.r.) sau la Ilie (Bolojan – n.r.) să le spun ce ai făcut pentru că ăsta n-a transmis. Ăsta a mâncat căcat cu kilogramul. Dar chiar …[neinteligibil]…, chiar… Adică putea în …[expresie obscenă]… mea să facă ceva. El a, el a sperat că îl pune pe Cătălin (Predoiu – n.r.). Adevărul ăsta e, că asta a fost joaca. Ia-l că nu… nu pot să le amestec. …[neinteligibil]…(…)

Tucan Jean-Paul: Păi și ce…? Eu te întreb… crezi că cu mine mai dura mult până să nu mă turtească?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, nu înțelegi că am urlat pe grup. (…) Că eu am dat în Hellvig (Eduard, fost șef al SRI – n.r.) și în Hubert (Thuma, șeful CJ Ilfov – n.r.) ca la… …[neinteligibil]… după aia, tu te împaci? Păi, el știa despre mine. Eu m-am, eu m-am… n-ai văzut că …[neinteligibil]… eu am fugit …[neinteligibil]…? Dar eu am ținut legătura permanent cu Nicușor și cu Bolojan pe WhatsApp. Adică, eu sunt… L-am băgat pe Nicușor pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție, în …[expresie obscenă]… mea! Dacă nu m-ai angajat la Cotroceni, măcar… dracu! Și Nicușor… în contact permanent. Și Ilie. De aia l-au și demis pe ăsta, că ăsta nu știe de ce a fost demis. (…)

Tucan Jean-Paul: Bine, mă! Și când i-ai zis lu Ilie de mine, lu Bolojan, ce a zis?

Georgescu Adriana Mihaela: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

Tucan Jean-Paul: Și nu te-ai întâlnit cu el? Georgescu Adriana Mihaela: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.(…)

Tucan Jean-Paul: Auzi întrebare… Poți să vorbești cu Nicușor?

Georgescu Adriana Mihaela: Eu direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Î?

Georgescu Adriana Mihaela: Direct vorbesc!

Tucan Jean-Paul: Direct când?

Georgescu Adriana Mihaela: Să-mi beau și eu vinul…

Tucan Jean-Paul: Dar nu acuma.

Georgescu Adriana Mihaela: Acuma vorbesc! Vezi că-s beată! Ți se pare ok să vorbesc acum?”, se mai arată în referatul procurorilor.

„Generalul SIE” care negocia tarife

În paralel cu promisiunile avocatei, procurorii au documentat și rolul lui Gheorghe Iscru, prezentat drept complicele ei. Acesta pretindea că este general SIE și că poate controla mersul anchetelor în schimbul unor sume consistente.

Într-o discuție cu un investigator sub acoperire, Iscru vorbește despre „date”, „sume” și „etape”, ca și cum ar negocia un contract comercial, explicând că are acces la informații confidențiale, inclusiv la declarații anonime din dosare, și că poate monitoriza zilnic evoluția anchetei.

Planul său presupunea plăți eșalonate - 20.000 de euro, apoi 40.000, apoi 60.000 – până la atingerea sumei finale, care ar fi trebuit să coincidă cu „închiderea dosarelor”.

Iscru promitea că, după achitarea sumei totale, afaceristul nu ar mai avea probleme nici la DNA, nici în celălalt dosar.

„E o nebună! Nu are țiglele pe casă”. Reacția fostului adjunct al RAR, după stenogramele din dosarul avocate

O întâlnire discretă la restaurantul Caju, în apropierea Ateneului, avea să devină una dintre piesele-cheie ale dosarului în care avocata Adriana Mihaela Georgescu este acuzată de trafic de influență. Înregistrarea ambientală, prezentată de Q Magazine, surprinde modul în care aceasta îi explica omului de afaceri Jean‑Paul Tucan de ce situația lui penală nu fusese „aranjată” până atunci.

În centrul discuției apărea numele lui Ion Ulici, director adjunct al Registrului Auto Român și fost consilier județean la Arad. Georgescu susținea că acesta ar fi „cel mai bun prieten al lui Cătălin Predoiu” și că ar fi așteptat o eventuală numire a ministrului în fruntea SRI, funcție care i-ar fi oferit, în viziunea ei, mai multă influență pentru a interveni în dosarele lui Tucan.

Contactat de Q Magazine, Ulici s-a arătat profund revoltat după ce a citit stenogramele.

„Nu am cuvinte. E o nebună, cred că nu are țiglele pe casă. Nu am niciun fel de implicare. Nu am lăsat nimănui de înțeles că vorbesc cu cineva. Nu pot să cred, ce a spus femeia aceasta. M-am văzut ocazional cu ea, la ședințele Comisiei de Transport a PNL ului și la evenimente politice ale partidului, unde, de cele mai multe ori fugea să se fotografieze cu toți. Nu am discutat niciodată despre niciun dosar penal al nimănui cu această femeie”, a spus Ulici pentru Q Magazine.

Ulici a precizat că nu a fost audiat în ancheta DNA care îi vizează pe Adriana Georgescu și pe Gheorghe Iscru — cei care i-ar fi cerut lui Tucan sume importante de bani, promițându-i acces la lideri politici precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și la procurori, pentru a-i „rezolva” problemele penale.

În ceea ce privește relația cu Cătălin Predoiu, Ulici spune că este vorba doar despre o cunoaștere profesională veche de peste două decenii, nicidecum despre o prietenie apropiată, așa cum sugera avocata în discuțiile interceptate.

Tot el clarifică și motivul plecării sale din funcția de director adjunct al RAR: nu are nicio legătură cu cazul Tucan sau cu presupuse intervenții ratate. Schimbarea, spune Ulici, a venit ca urmare a preluării altor atribuții în cadrul instituției în care lucrează de 25 de ani.

Amintim și că Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu și că nu a avut nicio întâlnire cu aceasta.