Video Autostrada cu tuneluri din vestul României, realizată pe jumătate. Câți metri au mai rămas de excavat din galerii

Peste 500 de muncitori au fost mobilizați la început de an, pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României. Constructorii au depășit jumătatea proiectului și au făcut progrese la cele două tuneluri ale căror galerii însumează peste 4,5 kilometri.

Lucrările pe tronsonul autostrăzii A1 Margina – Holdea nu au fost întrerupte pe durata iernii, fiind concentrate în special în subteran, unde se lucrează la realizarea galeriilor, dar și în zonele de „cut & cover” (săpătură deschisă).

„Mobilizarea în șantier este semnificativă, fiind implicați peste 550 de muncitori și operatori, iar activitatea este susținută de aproximativ 200 de utilaje, autovehicule și echipamente specializate pentru lucrări de tunel. Stadiul fizic al lucrării este de 52 la sută”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP), care a publicat imagini de pe șantier.

Tunelul Mare, aproape la jumătate

Potrivit DRDP Timișoara, la Tunelul 2, cel mai lung de pe acest sector, în zona Holdea, execuția se realizează atât prin excavare în subteran, cât și prin săpătură deschisă, în funcție de soluția tehnică adoptată pe fiecare porțiune.

„La galeria T2 executată de antreprenorul UMB, cu o lungime totală de 1.985 de metri, au fost excavați până în prezent 660 de metri, o parte prin metoda «cut & cover», iar restul prin excavare în subteran. În galeria T2 executată de antreprenorul Euro Asfalt, cu o lungime totală de 1.825 de metri, s-au realizat 796 de metri de excavație, atât în subteran, cât și în zonele realizate de la suprafață”, a informat DRDP Timișoara.

La Tunelul 1, din zona localității Margina, lucrările de excavație sunt finalizate pe ambele galerii, iar șantierul a intrat în etapa de realizare a structurii de rezistență. Excavația, aplicarea torcretului fin și fundațiile pentru bolta întoarsă sunt încheiate.

„Pe galeria executată de UMB, cu o lungime de 415 metri, se lucrează în prezent la hidroizolație și la realizarea primului element al căptușelii finale. În cazul celeilalte galerii, executată de Euro Asfalt, cu o lungime de 367,5 metri, hidroizolația este finalizată, iar lucrările continuă la căptușeala finală”, a informat DRDP Timișoara.

Autostrada, așteptată în 2026

Lucrările continuă pe toate fronturile deschise, în condiții dificile de teren și vreme, cu aplicarea soluțiilor tehnice adecvate fiecărei etape de execuție, au completat reprezentanții instituției.

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se mai adaugă o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina).

Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar la secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

Segmentul de autostradă Holdea – Margina, aflat la limita județelor Timiș și Hunedoara, va completa veriga lipsă a autostrăzilor care leagă orașele Timișoara, Arad, Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.