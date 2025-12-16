Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor din 2026, în funcție de inflație: „Avem tot felul de creşteri de preţuri, se simte şi pentru un copil”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 16 decembrie, că nu știe să fi avut loc o discuție în guvern, sau coaliție, cu privire la majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflaţiei.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3, el arătând că alocaţiile ar trebui indexate cu rata inflaţiei.

Ministrul susține acest subiect „cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate.”

„Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a menţionat Manole.

Ministrul Muncii a precizat că alocaţiile sunt o măsură importantă pentru sprijinul bugetelor celor mai nevoiaşe dintre familiei.

„Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a mai spus ministrul Florin Manole.

România ocupă ultimele poziții din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește alocarea cheltuielilor pentru protecție socială, arată Monitorul Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert România.

Datele oficiale cele mai recente din 2023 privind cheltuielile totale ale administrației publice pentru domeniul protecția socială arată că România a alocat doar 12,8% din PIB pentru aceste cheltuieli.

În rândul țărilor membre ale UE, acest raport din PIB a fost cel mai ridicat în Finlanda (25,7%), urmat de Franța (23,4%), Austria (21,4%), Luxemburg (20,2%) și Belgia (20,1%). În schimb, la polul opus, cheltuielile pentru protecția socială au reprezentat doar 12,3% în Ungaria, 9,7% în Malta și cel mai mic raport este înregistrat în Irlanda, de 8,1% din PIB.