Articol publicitar

Generali România sprijină educația de prim ajutor prin Programul de Asigurări “Viață pentru Viață”

 Fiecare viață contează, iar fiecare secundă poate face diferența. Însă, potrivit barometrului „Viață pentru Viață” realizat de Frappe Digital împreună cu Generali România, 8 din 10 români nu au încredere în capacitatea lor de a acorda în mod corect primul ajutor.     

Conform rezultatelor studiului realizat pe un eșantion de peste 1.000 de persoane din mediul urban, 60% dintre respondenți declară că ar interveni în situații critice, dar, în același timp, peste 50%  ezită, fie din frica de a nu face mai mult rău victimei (29%), fie din lipsa cunoștințelor (25%) sau de teama consecințelor legale.  

Unul dintre motivele principale ale reticenței de a interveni poate fi faptul că aproape 60% dintre românii din mediul urban nu au participat niciodată la un curs de prim ajutor și doar circa 7% au cunoștințe proaspete, dobândite în ultimele 12 luni.

Studiul mai relevă și o dorință reală de a învăța: 7 din 10 români ar învăța metodele de a acorda primul ajutor dacă ar avea acces online sau în proximitatea domiciliului ori dacă ar exista o facilitate financiară sau o recompensă. De asemenea, 1 din 4 consideră că rolul principal al unei asigurări de viață trebuie să fie proactiv, de prevenție.

În acest context, Generali România, în parteneriat cu Asociația E.D.I.T, se alătură inițiativelor publice pentru instruirea acordării primului ajutor și anunță lansarea Programului de Asigurări „Viață pentru Viață”. Această inițiativă are un rol educativ și de prevenție, în contextul unui deficit substanțial de pregătire a populației privind tehnicile de prim ajutor. Programul are la bază două componente: cea de prevenție activă și educație, alături de informarea despre asigurările de viață și protecția financiară conferită de acestea.

 „La Generali, credem cu tărie că rolul nostru depășește simpla plată a unei despăgubiri și trebuie să fim parteneri activi în zona de educație și de prevenție. Prin Programul de Asigurări „Viață pentru Viață”  vrem să conferim românilor cunoștințele necesare și încrederea în capacitatea lor de a acționa corect în momente critice și să transformăm intențiile bune în vieți salvate”, a declarat Daniela Pene, Chief Commercial Officer și Membru al Directoratului Generali România.

Prima componentă a campaniei constă în cursul online despre acordarea primului ajutor, disponibil gratuit pe generali.ro/viata-pentru-viata/ și conceput într-un format interactiv și accesibil, acoperind cele mai frecvente scenarii critice precum: verificarea respirației, resuscitarea cardio-pulmonară și PLS (poziția laterală de siguranță), sufocarea – manevra Heimlich, AVC, crizele de epilepsie sau crizele convulsive, reacțiile alergice și șocul anafilactic. Acestea sunt completate de sesiuni fizice de pregătire în București, organizate sub îndrumarea trainerilor Asociației E.D.I.T. Astfel, cei interesați au oportunitatea de a transforma cunoștințele teoretice în abilități practice, esențiale pentru salvarea de vieți.

„Fiecare cetățean trebuie să știe că un curs de prim ajutor oferă tehnici simple, dar decisive în acele „minute de aur” până la sosirea echipajelor de urgență. Prin parteneriatul cu Generali, ne propunem să ajungem la cât mai mulți români, asigurându-le un acces facil la cursuri de prim ajutor astfel încât să poată face diferența în momente de cumpănă”, a afirmat Ion Arseni, Vicepreședintele Asociației E.D.I.T.

Pe lângă educarea oamenilor în ceea ce privește acordarea primului ajutor, Programul de Asigurări „Viață pentru Viață” include polițele de asigurare Practic Plus și Majorat, cu o primă de asigurare minimă de 1.800 de lei pe an, care beneficiază acum de o reducere de 180 de lei în primul an.

Pentru mai multe detalii despre programul de asigurări „Viață pentru Viață”, accesați generali.ro/viata-pentru-viata/.

Despre GENERALI ROMÂNIA

Generali România este unul dintre primii 5 asigurători locali conform volumului total de prime brute subscrise în anul 2024 și face parte din grupul italian Generali. Generali este unul dintre cele mai mari grupuri integrate de asigurări și administrare a activelor din lume, cu un venit total din prime de 98,1 miliarde € și 900 de miliarde € ca active în administrare în 2025. Înființat în 1831, cu peste 88.000 de angajați și 163.000 de consultanți care deservesc 75 de milioane de clienți, Grupul deține o poziție de top în Europa și o prezență în creștere în Asia și America. În centrul strategiei Generali se află angajamentul său Lifetime Partner față de clienți, atins prin soluții inovatoare și personalizate, printr-o experiență excelentă a clienților și prin capacitățile sale de distribuție globală digitalizate. Grupul a integrat pe deplin sustenabilitatea în toate alegerile strategice, cu scopul de a crea valoare pentru toate părțile interesate, construind în același timp o societate mai echitabilă și mai rezilientă.

Despre Asociația E.D.I.T.

Asociația E.D.I.T. (Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului) este o organizație neguvernamentală care dezvoltă proiecte pe teme de educație rutieră, educație pentru situații de urgență și prim-ajutor. Asociația a lansat în 2020 prima campanie online de educație pentru prim-ajutor #LeapșaPentruViață, cu peste 2 milioane de vizualizări, în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Mai multe detalii despre activitatea asociației pe https://asociatia-edit.ro/ .

