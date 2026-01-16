Armata Română primește blindate noi: primele aduse din Turcia, restul produse în țară, la Mediaş

Armata Română va primi 1.000 de vehicule blindate 4×4 Cobra 2, primele unități fiind importate din Turcia, iar restul urmând să fie produse în România.

Armata Română se înzestrează cu 1.000 de transportoare blindate 4×4 de tip Cobra 2, vehicule moderne, menite să înlocuiască treptat platformele vechi și să crească capacitatea operațională a forțelor armate.

Primele 194 de unități au fost deja livrate în România, fiind aduse la București, de unde vor fi distribuite către unitățile militare din întreaga țară. Aceste blindate au fost produse în Turcia, la aproximativ 100 de kilometri de Istanbul, în cadrul primului lot destinat Armatei Române, Conform contractului semnat cu producătorul turc Otokar.

Restul vehiculelor, până la un total de 1.000, vor fi fabricate integral în România, la unitatea de producție din Mediaș, potrivit Digi24.

Această decizie presupune un transfer de tehnologie care va contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare, va crea locuri de muncă și va consolida capacitatea locală de producție și mentenanță, asigurând totodată securitatea lanțului de aprovizionare și posibilitatea efectuării reparațiilor sau modernizărilor cu resurse interne.

Costul total al contractului se ridică la aproximativ un miliard de dolari, sumă care va fi achitată de Ministerul Apărării Naționale, iar toate vehiculele Cobra 2 sunt programate să intre în dotarea Armatei Române până la sfârșitul anului 2027, conform calendarului de livrare. Ritmul livrărilor va permite o înlocuire treptată a vehiculelor vechi, sporind în același timp mobilitatea, protecția și capacitățile operaționale ale trupelor.

Vehiculul blindat Cobra 2 este o platformă mobilă și versatilă, proiectată pentru diverse misiuni pe câmpul de luptă și poate fi configurat pentru multiple roluri operaționale.

Astfel, blindatele pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, unde mobilitatea și protecția sunt esențiale pentru culegerea de informații în zone de conflict, dar pot fi și echipate pentru sprijin de foc pentru infanterie sau pentru evacuare medicală (MEDEVAC), transportând în siguranță până la trei militari răniți sub protecție balistică spre puncte medicale avansate.