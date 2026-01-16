search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Armata Română primește blindate noi: primele aduse din Turcia, restul produse în țară, la Mediaş

0
0
Publicat:

Armata Română va primi 1.000 de vehicule blindate 4×4 Cobra 2, primele unități fiind importate din Turcia, iar restul urmând să fie produse în România.

Blindate Cobra 2. Foto: captură video/Digi 24
Blindate Cobra 2. Foto: captură video/Digi 24

Armata Română se înzestrează cu 1.000 de transportoare blindate 4×4 de tip Cobra 2, vehicule moderne, menite să înlocuiască treptat platformele vechi și să crească capacitatea operațională a forțelor armate.

Primele 194 de unități au fost deja livrate în România, fiind aduse la București, de unde vor fi distribuite către unitățile militare din întreaga țară. Aceste blindate au fost produse în Turcia, la aproximativ 100 de kilometri de Istanbul, în cadrul primului lot destinat Armatei Române, Conform contractului semnat cu producătorul turc Otokar.

Restul vehiculelor, până la un total de 1.000, vor fi fabricate integral în România, la unitatea de producție din Mediaș, potrivit Digi24.

Această decizie presupune un transfer de tehnologie care va contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare, va crea locuri de muncă și va consolida capacitatea locală de producție și mentenanță, asigurând totodată securitatea lanțului de aprovizionare și posibilitatea efectuării reparațiilor sau modernizărilor cu resurse interne.

Costul total al contractului se ridică la aproximativ un miliard de dolari, sumă care va fi achitată de Ministerul Apărării Naționale, iar toate vehiculele Cobra 2 sunt programate să intre în dotarea Armatei Române până la sfârșitul anului 2027, conform calendarului de livrare. Ritmul livrărilor va permite o înlocuire treptată a vehiculelor vechi, sporind în același timp mobilitatea, protecția și capacitățile operaționale ale trupelor.

Vehiculul blindat Cobra 2 este o platformă mobilă și versatilă, proiectată pentru diverse misiuni pe câmpul de luptă și poate fi configurat pentru multiple roluri operaționale.

Astfel, blindatele pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, unde mobilitatea și protecția sunt esențiale pentru culegerea de informații în zone de conflict, dar pot fi și echipate pentru sprijin de foc pentru infanterie sau pentru evacuare medicală (MEDEVAC), transportând în siguranță până la trei militari răniți sub protecție balistică spre puncte medicale avansate.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Gigi Becali, uluit de rivalii Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga: „Cum țin echipele? Sunt eroi!”
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Poţi vedea animalul ascuns în imagine în mai puţin de 8 secunde? Inseamnă că ai ochi de vultur
playtech.ro
image
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! Ninsori anunțate până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Alertă din partea meteorologilor. Urmează un nou episod de iarnă autentică. Prognoza meteo până pe 16 februarie
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
image
O descoperire remarcabilă în medicină ar putea ajuta milioane de pacienți cu boli autoimune
click.ro
image
Zodiile care astăzi, 16 ianuarie, au o oportunitate profesională de nerefuzat. Pot pune mâna pe jobul mult visat și un salariu fabulos
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!