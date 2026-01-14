Aproape 1.800 de elevi vor învăța online joi, din cauza vremii. O școală din Sibiu își suspendă cursurile

Șase unități de învățământ din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman vor desfășura cursurile în sistem online, joi, 15 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind afectați aproape 1.800 de elevi.

Potrivit Ministerului Educației, până la ora 16:00, inspectoratele școlare județene au raportat că o şcoală din judeţul Satu Mare, una din Prahova şi câte două unităţi din judeţele Sibiu şi Teleorman, cu un total de aproximativ 1.780 de elevi, vor trece temporar la învăţământul online, din cauza vremii improprii desfăşurării cursurilor faţă în faţă.

De asemenea, într-o unitate de învăţământ din judeţul Sibiu, unde sunt înscrişi aproximativ 150 de elevi, activitatea didactică va fi suspendată complet, urmând ca orele să fie recuperate ulterior, conform deciziilor conducerii şcolii şi ale inspectoratului şcolar.

Un val de aer polar din Rusia aduce gerul în România

Un val de aer polar provenit din Câmpia Rusă se va extinde asupra României începând de la sfârșitul săptămânii, aducând temperaturi extrem de scăzute, cu minime ce pot ajunge până la -18 grade Celsius.

Meteoplus avertizează că acest front de aer polar va determina o scădere accentuată a temperaturilor atât ziua, cât și noaptea, iar în unele zone minimele vor ajunge până la -18 grade Celsius. Fenomenul vine după mai multe zile cu vreme rece, dar încă moderată, și va marca revenirea unui ger sever, care va afecta în special nordul și estul țării.

Noaptea de vineri se anunță foarte rece, cu temperaturi scăzute mai ales în Moldova și local în Muntenia, Dobrogea și jumătatea estică a Transilvaniei, notează Meteoplus.