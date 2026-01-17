Video Un oraș al viitorului va fi ridicat pe ruinele unui aeroport inaugurat acum 100 de ani și folosit de Bombardier Aviation

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Canada prinde contur pe terenul fostului aeroport Downsview din nord‑vestul orașului Toronto, potrivit Daily Mail. Așa-zisul oraș al viitorului este denumit provizoriu YZD.

Inaugurat în 1929, drept bază a Royal Canadian Air Force și folosit ulterior de Bombardier Aviation ca centru de testare, aeroportul a fost închis în 2024, după aproape un secol de activitate.

Potrivit Daily Mail, terenul este deținut în prezent de Northcrest Developments, companie care intenționează să transforme zona într-un oraș complet nou, evaluat la peste 16 miliarde de lire sterline (aproximativ 21 miliarde de dolari).

Aprobat de consiliul local în mai 2024, proiectul acoperă 370 de acri și ar urma să găzduiască aproximativ 83.500 de locuitori și să genereze peste 41.000 de locuri de muncă.

Noul oraș, denumit provizoriu YZD, va avea șapte cartiere și va presupune o investiție totală estimată la 30 de miliarde de dolari canadieni.

Potrivit CNN, lucrările ar trebui să înceapă în cursul acestui an.

Dezvoltatorii au anunțat că o parte importantă a infrastructurii aeroportului va fi păstrată și integrată în noul concept urban. Northcrest intenționează să conserve 11 hangare și peste o milă de pistă, care va fi transformată într-un parc pietonal ce va conecta viitoarele cartiere.

Derek Goring, directorul executiv al Northcrest Developments, a declarat pentru CNN că proiectul urmărește să îmbine istoria locului cu identitatea noii comunități, „respectând și celebrând moștenirea aerospațială a sitului”.

„Un oraș în interiorul unui oraș”

Pe site-ul său oficial, Northcrest descrie proiectul drept „o oportunitate care apare o dată la o generație - șansa de a construi un oraș în interiorul unui oraș”, subliniind că dezvoltarea va redefini modul de viață urban din Toronto.

Planurile prevăd reutilizarea clădirilor existente pentru a reduce amprenta de carbon. Derek Goring a explicat că păstrarea hangarelor și a altor structuri oferă un avantaj ecologic semnificativ, acestea urmând să fie convertite în spații comerciale și funcționale pentru comunitate.