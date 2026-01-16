Ambasada Franței la București respinge informațiile privind presupuse nemulțumiri legate de poziția României în acordul UE–Mercosur

Ambasada Franței în România a dezmințit categoric informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora autoritățile de la Paris ar fi „extrem de nemulțumite” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest subiect și prezența militară franceză pe teritoriul românesc.

Reprezentanții misiunii diplomatice subliniază că aceste afirmații sunt „pur și simplu false” și nu reflectă poziția oficială a Franței.

Prezența militară franceză în România se înscrie în cadrul angajamentelor ferme ale Franței față de securitatea colectivă, solidaritatea Aliată și consolidarea Flancului Estic al NATO, „în strânsă cooperare cu autoritățile române și cu aliații noștri. Această prezență nu face obiectul niciunei forme de condiționare politică și nu este legată de pozițiile statelor membre în negocieri comerciale ale Uniunii Europene”, menționează Ambasada Franței în România, într-o postare pe Facebook.

Totodată, Franța își reafirmă angajamentul deplin față de parteneriatul strategic franco-român, precum și față de securitatea României și a regiunii.