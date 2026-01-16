Marea Britanie se opune discuțiilor cu Putin propuse de Franța: Rusia nu dă semne că dorește sincer pacea

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat într-un interviu pentru Politico că Regatul Unit nu susține propunerea înaintată de liderii Franței și Italiei de a relua discuțiile directe cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cred că sunt necesare dovezi că Putin își dorește realmente pacea și, în acest moment, încă nu văd asta.”

Cooper a subliniat că centrul de gravitație al eforturilor diplomatice rămâne discuțiile cu Ucraina și cei mai apropiați aliați ai săi.

„Ceea ce am văzut este angajamentul uriaș față de munca depusă de Ucraina, împreună cu SUA și cu sprijinul Europei, pentru a elabora planuri de pace care să includă garanții de securitate. Dar până acum, nu văd încă dovezi că Putin ar fi dispus să vină la masa negocierilor sau să poarte discuții.”

Secretarul de externe al Marii Britanii, a adăugat că, din acest motiv, presiunea asupra Moscovei trebuie să fie sporită în continuare prin sancțiuni și sprijin militar.

„Cred că trebuie să fim pregătiți, pe lângă această muncă cu adevărat importantă de a pune presiune sporită, presiune economică și, de asemenea, prin sprijinul militar acordat Ucrainei, presiune militară asupra Rusiei.”

La mijlocul lunii decembrie, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa trebuie să găsească o modalitate de a discuta direct cu Putin . Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost de acord cu poziția lui Macron.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la rândul său că nu se opune discuțiilor directe dintre țările europene și Rusia.

Propuneri privind un trimis special al Europei pentru Ucraina

Comentariile sale vin pe fondul temerilor de la Bruxelles că UE ar putea fi lăsată pe margine dacă Washingtonul preia frâiele negocieri lor viitoare cu Moscova. Aceste îngrijorări au determinat deja mișcări la Bruxelles pentru a consolida influența UE, inclusiv planuri de a crea rolul unui reprezentant al UE în Ucraina ,pentru a se asigura că blocul comunitar are un loc la masa negocierilor.

Macron a declarat 6 ianuarie că Parisul face eforturi pentru a stabili un dialog cu Putin „în următoarele săptămâni”.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-a declarat în asentimentul lui, susținând numirea unui trimis special european pentru relația cu Rusia, în cadrul unor eforturi proprii ale Europei de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, a declarat Meloni pe 9 ianuarie.

Rusia a respins în repetate rânduri propunerile susținute de Occident pentru un armistițiu în Ucraina, precum și orice propuneri de pace care ar include desfășurarea de forțe de menținere a păcii conduse de Europa sau un compromis privind teritoriile necucerite din Donbas.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că liderul rus este pregătit pentru un acord și l-a acuzat pe președintele Volodimir Zelenski că stă în calea păcii.

Dezbaterile au loc în contextul în care forțele rusești intensifică atacurile aeriene împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene, declanșând o criză energetică în Ucraina pe fondul temperaturilor negative.