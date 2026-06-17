Cu ce înlocuiesc soldații ucraineni bocancii de luptă atunci când nu se află în prima linie

Soldații ucraineni au început să renunțe la bocancii de luptă atunci când nu se află în prima linie, alegând în schimb ceea ce ei numesc, într-o formulare mai degrabă ironică, „Crocs tactici”.

Fenomenul a fost descris de Dmitro Jluktenko, militar ucrainean care a trecut recent de la activitatea de operator de drone la cea de analist-instructor în cadrul Regimentului 413 de Sisteme Fără Pilot „RAID” al Forțelor Armate ale Ucrainei. Într-un videoclip publicat pe YouTube, acesta a prezentat echipamentul pe care îl poartă și îl transportă în misiuni.

În rucsacul său se află și o pereche de încălțări slip-on, pe care le descrie drept „Crocs tactici”.

„Sunt absolut esențiali”, a declarat el pentru Business Insider, explicând că, în condiții de război, „este practic imposibil să porți bocanci de luptă tot timpul. Ai nevoie, într-un fel, să te decompensezi”.

Pentru militarii care alternează perioadele din prima linie cu cele din spate, schimbarea încălțămintei devine importantă, mai ales după perioade lungi petrecute în tranșee și buncăre. Menținerea bocancilor pentru intervale îndelungate, în condiții dure, poate duce la răni și afecțiuni, așa cum au arătat și conflictele anterioare.

Trecerea la încălțăminte mai lejeră, concepută inițial pentru protecție, ajută la prevenirea infecțiilor, a micozelor, a bășicilor, dar și a problemelor musculo-scheletice sau a leziunilor nervoase. În același timp, are și un efect de detensionare psihologică.

Un alt militar ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului din motive de securitate, a confirmat că folosește încălțări similare. Potrivit acestuia, acestea sunt practice și tot mai populare în rândul soldaților tineri: „Sunt destul de la modă”, a spus el.

Jluktenko a precizat că le poartă în zonele din spatele frontului, acolo unde nu există activitate intensă a dronelor rusești și „aproape niciun pericol”. „Când este sigur, port Crocs”, a sintetizat el.

Crocs-ul ucrainean nu are legătură cu brandul american

Modelul utilizat de acesta este produs de compania ucraineană M-TAC (M-TAC), care furnizează echipamente pentru forțele ucrainene implicate în războiul cu Rusia. Militarii le descriu ca fiind „destul de bune” și, în plus, foarte accesibile — aproximativ 8 dolari perechea.

Deși nu au legătură cu brandul american Crocs, încălțările seamănă vizual cu acesta.

Oleksii Doncenko, director de marketing al M-TAC, a declarat pentru Business Insider că produsul — descris oficial mai degrabă ca papuci din cauciuc — este o încălțăminte simplă, destinată utilizării cotidiene în baze temporare, spații de cazare sau zone din spatele frontului.

Compania, specializată în îmbrăcăminte și echipamente tactice, a început să producă propriile articole în 2014, după anexarea Crimeei de către Federația Rusă și declanșarea conflictului din estul Ucrainei, escaladat ulterior în invazia la scară largă din februarie 2022.

Doncenko a descris acel moment drept unul în care Ucraina a intrat pe deplin pe calea rezistenței armate în fața agresiunii ruse și a nevoii de a-și consolida capacitățile de apărare. Potrivit acestuia, compania dezvoltă „echipamente de luptă, îmbrăcăminte tactică, încălțăminte și accesorii create pe baza experienței reale din teatru de operațiuni”.

M-TAC se prezintă drept unul dintre cele mai cunoscute branduri tactice din Ucraina și a devenit vizibil inclusiv la nivel politic: președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost surprins purtând articole ale companiei, inclusiv un fleece vândut ulterior la o licitație caritabilă pentru aproximativ 111.000 de dolari.

Compania nu are contracte directe cu armata ucraineană, produsele sale fiind achiziționate atât de militari, cât și de civili.

Jluktenko a precizat că echipamentul său este un amestec de dotări furnizate de stat, articole cumpărate personal și echipamente finanțate prin crowdfunding. Deși armata oferă echipamente funcționale, acestea nu sunt întotdeauna și cele mai potrivite pentru nevoile individuale, a adăugat el.

În aceste condiții, militarii au libertatea de a-și completa singuri echipamentul, alegând ceea ce li se potrivește cel mai bine în teren.