De ce războiul din Iran înseamnă pentru SUA o înfrângere mai severă decât în Vietnam. Explicațiile unui expert

Un război declanșat din proprie inițiativă s-a transformat într-un dezastru strategic pentru Washington.

La cea de-a doua ceremonie de învestire, președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat speranța „că recentele noastre alegeri prezidențiale vor rămâne în istorie ca fiind cele mai importante și mai semnificative alegeri din istoria țării noastre”.

Prin pierderea războiului său din Golf, Trump a atins acest obiectiv, spune Paul Musgrave, profesor asociat de științe politice la Universitatea Georgetown din Qatar și expert în probleme de politică externă americană într-un editorial semnat în Foreign Policy.

Potrivit profesorului, decizia lui Trump de a lansa o campanie împotriva Iranului a fost încurajată de alții, dar a fost în întregime a sa. Aceasta a dus la o răsturnare de situație care marchează o calamitate strategică mult mai gravă decât înfrângerea SUA în războiul din Vietnam.

”Înfrângerea din războiul cu Iranul nu seamănă, la prima vedere, deloc cu alte înfrângeri militare ale SUA. Viteza cu care s-a desfășurat războiul și faptul că acesta s-a petrecut la mare distanță au conferit întregii întreprinderi un aer de irealitate. Casa Albă nu a fost incendiată, așa cum s-a întâmplat în 1814; nu au existat proteste împotriva unei recrutări obligatorii inexistente. Absența unor pierderi umane semnificative din partea SUA în acest conflict maschează, de asemenea, amploarea înfrângerii americane. Desigur, războiul a fost sângeros: mii de iranieni, combatanți și civili, și-au pierdut viața în luptă. Americanii, însă, au înregistrat mult mai puține victime: până în prezent, au murit mai puțin de 20 de soldați americani — iar mulți dintre aceștia într-un singur atac”, mai scrie Paul Musgrave.

Prin comparație, amploarea a ceea ce vietnamezii numesc „Războiul American” este uluitoare. Milioane de oameni, în mare parte civili, au murit în mai bine de un deceniu de lupte purtate în mare parte în spațiul aerian și în junglele Asiei de Sud-Est; dintre aceștia, puțin sub 60.000 erau americani.

Experiența a fost atât de amară încât, timp de o generație, atunci când americanii menționau cuvântul „Vietnam”, nu se refereau la țara sau societatea propriu-zisă care poartă acest nume – despre care au rămas în mare parte ignoranți chiar și după ani de luptă. În limbajul american, Vietnamul era înțeles în primul rând ca o metaforă sau un simbol al unei experiențe americane.

Pentru mulți americani obișnuiți, acest lucru a însemnat o durere personală. Pentru unele elite, Vietnamul a reprezentat o poveste cu tâlc despre orgoliul puterii; pentru altele, a fost o greșeală care a împiedicat realizarea unor calcule strategice adecvate în prezent. Exista, totuși, un consens național potrivit căruia Vietnamul era o pată pe țesătura națională: un sondaj realizat în 2014 de Chicago Council on Global Affairs a arătat că 58% dintre americani îl descriau ca pe un „moment întunecat” și doar 12% ca pe ceva de care să fie mândri.

”Cel mai dificil aspect de înțeles astăzi cu privire la acel conflict este probabil motivul pentru care Statele Unite au luptat atât de înverșunat, având în vedere cât de puțină importanță a avut conflictul pentru Washington. În ciuda faptului că factorii de decizie americani care au purtat războiul au tolerat pierderi umane care astăzi ar fi aproape de neimaginat, eșecul SUA în acest război a avut, în cele din urmă, o importanță redusă pentru obiectivele strategice americane mai largi. Încă din 1964, dezbaterile interne din cadrul guvernului SUA puneau sub semnul întrebării „teoria domino” – ideea că trecerea unei țări la comunism ar determina vecinii săi să îi urmeze exemplul –, care urma să fie asociată în mod popular cu războiul SUA din Vietnam”, scrie profesorul.

Destabilizarea Asiei de Sud-Est a avut importanță

Faptul că războiul a fost, în cele din urmă, irelevant pentru americani nu înseamnă că nu a avut importanță. Destabilizarea Asiei de Sud-Est a avut importanță: gropile comune din Cambodgia sunt martori muți ai bilanțului unui conflict ale cărui consecințe s-au extins dincolo de granițele Vietnamului și după ce pacea fusese semnată oficial. Rezultatul războiului a avut importanță pentru Vietnam, la fel ca și disperarea refugiaților care au fugit în anii care au urmat.

Cu toate acestea, aceste observații nu schimbă faptul că, pentru Statele Unite în sine, consecințele unei înfrângeri costisitoare au fost, pe termen lung, relativ minore și cu impact intern. Statele Unite au ieșit triumfătoare din Războiul Rece în ansamblu. Vietnamul însuși este astăzi o putere surprinzător de prietenoasă față de Statele Unite.

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”Compară această situație cu urmările războiului lui Trump. Statele Unite se află, fără îndoială, într-o poziție mai slabă decât atunci când au început acest război de alegere, obiectivele strategice fundamentale ale SUA fiind afectate. Comparați modul în care a părut performanța sa militară în timpul acestui conflict cu războiul coaliției conduse de SUA pentru a anula cucerirea Kuweitului de către președintele irakian Saddam Hussein. În conflictul din 1990-1991, aparenta ușurință cu care armata irakiană a fost dezmembrată a uimit lumea. În schimb, performanța tehnică superioară a armamentului american în conflictul cu Iranul a fost umbrită de limitele arsenalului american, punând sub semnul întrebării gradul de pregătire al Statelor Unite pentru un conflict cu orice adversar mai puternic decât Republica Islamică. Imaginea care va rămâne în memoria colectivă a luptelor de înaltă tehnologie din acest conflict va fi cea a sacilor împroșcați cu sânge ai unor eleve iraniene ucise ca urmare a unei aparente erori de bază de date. Și, deși sistemele defensive americane s-au comportat bine împotriva rachetelor iraniene și a dronelor de atac cu sens unic, Iranul a reușit totuși să penetreze aceste sisteme cu mare eficacitate, punând sub semnul întrebării modul în care aceste sisteme s-ar descurca împotriva unui inamic mai determinat sau pe parcursul unui conflict mai îndelungat”, mai precizează în editorialul său profesorul Paul Musgrave.

Programul nuclear al Iranului a supraviețuit

Profesorul mai susține că din punct de vedere strategic, rezultatele sunt mult mai sumbre. Statele Unite au obținut o formă de schimbare de regim: în loc să transforme Teheranul într-un client maleabil, războiul a făcut ca Iranul să adopte o linie mai dură, lăsând Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice efectiv la conducerea țării.

Totodată, armele israeliene și americane, oricât de brutal de eficiente ar fi fost în primele zile ale războiului, au demonstrat în cele din urmă limitele soluțiilor cinetice, spre marele beneficiu al Iranului. Programul nuclear al Iranului a supraviețuit până acum două runde de atacuri aeriene comune israeliano-americane. Pare puțin probabil ca o a treia rundă să aibă rezultate mult mai bune.

”Efectele asupra rolului de lider al Statelor Unite în sistemul global au fost mai profunde. Aliații regionali, dintre care mulți s-ar fi opus, potrivit unor surse, acestei inițiative, au suportat cea mai mare parte a costurilor conflictului. Cel mai elocvent este faptul că Iranul a înțeles că capacitatea sa de a bloca Strâmtoarea Ormuz îi poate oferi un avantaj economic la scară mondială. Libertatea de navigație a reprezentat un obiectiv strategic fundamental al Statelor Unite timp de mai bine de două secole; la începutul anilor 1800, președintele Thomas Jefferson a trimis Marina Militară pentru a pune capăt plăților de tribut către puterile mediteraneene. Posibila încetare a liberei treceri prin Strâmtoarea Hormuz ar putea prevesti transformarea rutelor comerciale în arme, cu consecințe de durată și potențial dezastruoase pentru comerțul mondial”, mai amintește profesorul.

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Musgrave susține că modul în care se încheie un război poate fi la fel de revelator ca și modul în care acesta începe.

”Economia mondială este, la urma urmei, mai interconectată astăzi decât în anii 1970, iar regiunea Golfului joacă un rol mai important în rețelele economice decât îl avea Indochina cu câteva decenii în urmă. Lanțurile globale de aprovizionare sunt concepute astfel încât să depindă nu numai de hidrocarburile din regiunea Golfului, ci și de heliul, îngrășămintele și aluminiul provenite de acolo. Legăturile nu sunt doar de natură economică. Legăturile continue ale Statelor Unite cu Israelul fac improbabilă o retragere completă din regiune și sporesc perspectiva unor noi confruntări, poate chiar mai intense. Dezvoltarea rachetelor iraniene și, potențial, a programului său nuclear, face ca perspectivele pentru anii 2030 să fie mult mai sumbre, nu doar pentru regiune, ci și pentru Europa și Asia de Sud.

Statele Unite, indiferent de administrația aflată la putere, se vor confrunta cu aceste consecințe, în timp ce ele însele vor fi slăbite atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Aliații săi vor avea mai puțină încredere în capacitățile sale; opinia publică americană va fi mai puțin dispusă să suporte costurile chiar și ale unui angajament productiv; rivalii săi vor fi mai înclinați să conteste voința Washingtonului. Aceste consecințe vor fi mult mai durabile și mai grave decât eșecul SUA în războiul din Vietnam”.

Musgrave conchide că un lucru va fi totuși similar. ”Peste câteva decenii, studenții care vor privi înapoi pentru a înțelege acest conflict american vor pune aceeași întrebare pe care am pus-o eu cu privire la războiul SUA din Vietnam: De ce? Cercetătorii vor oferi numeroase răspunsuri bine documentate, dar niciunul nu se va dovedi, în cele din urmă, satisfăcător”.