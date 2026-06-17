Video Bloc cu 26 de etaje, construit în doar 5 zile: tehnologia cu care China reușește imposibilul. Imobilul poate fi demontat și reasamblat

Un bloc de locuințe cu 26 de etaje a fost construit în doar cinci zile în provincia Hunan din China, folosind o tehnologie modulară care mută cea mai mare parte a lucrărilor din șantier în fabrică. Proiectul, realizat de compania Broad Group, a atras atenția prin viteza de execuție și metoda de asamblare.

Clădirea Jingdu Holon, cu o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați, a fost ridicată între 7 și 11 ianuarie 2024, potrivit China Daily.

Structura este compusă din module prefabricate din oțel inoxidabil, transportate pe șantier și montate ulterior cu ajutorul macaralelor.

Locuințele, construite în fabrică, asamblate pe teren

Sistemul utilizat presupune ca apartamentele să fie fabricate aproape integral în uzină, unde sunt instalate deja elemente precum cablajul electric, sistemele de ventilație și alte componente tehnice, relatează dailygalaxy, care citează aceeași sursă.

Odată aduse pe șantier, modulele sunt suprapuse și fixate prin îmbinări mecanice, fără sudură, potrivit informațiilor citate de Modular Building Institute.

Procesul se reduce astfel la montaj: macaralele poziționează modulele, echipele le fixează, iar ulterior sunt conectate rețelele de utilități. Odată finalizată structura, clădirea poate fi racordată rapid la apă și electricitate.

Fiecare etaj include opt apartamente de aproximativ 68 de metri pătrați, iar imobilul este echipat cu scări, patru lifturi și sisteme tehnice integrate, a declarat pentru China Daily un reprezentant al companiei.

Oțelul inoxidabil, baza structurii

Spre deosebire de construcțiile clasice din beton, clădirea este realizată din module din oțel inoxidabil, material considerat mai rezistent și mai flexibil în fața solicitărilor mecanice. Compania afirmă că această alegere a fost influențată de experiența cutremurului din 2008, când multe construcții din beton au cedat.

Structura include și un sistem brevetat de planșee, numit B-CORE, descris de Modular Building Institute ca un „sandwich” din oțel realizat la temperaturi foarte ridicate. Acest element contribuie la rezistența și durabilitatea construcției.

264 de module, montate cu ajutorul a două macarale

Clădirea a fost realizată din 264 de module standardizate, împărțite în spații locative și componente pentru lifturi.

La montaj au pus umărul aproximativ 100 de muncitori, care au lucrat în schimburi, folosind o macara turn și una mobilă.

Întregul proces de asamblare a fost transmis live online, pentru a demonstra viteza și eficiența sistemului. Modul în care sunt concepute elementele, unele similare ca dimensiuni cu containerele maritime, permite transportul facil și adaptarea proiectului la alte locații.

Producție rapidă și costuri reduse de operare

Potrivit companiei, fiecare modul poate fi realizat în aproximativ 21 de minute, date citate de Modular Building Institute, ceea ce explică ritmul rapid de execuție. Totodată, clădirea este proiectată pentru a reduce consumul de energie, inclusiv costurile de climatizare, prin izolare și ferestre speciale.

Apartamentele sunt livrate aproape complet echipate, însă fără electrocasnice mobile, precum frigidere sau mașini de spălat.

Clădire este relocabilă și are o durată de viață uriașă

Reprezentanții Broad Group susțin că imobilul ar putea rezista peste 1.000 de ani și poate fi demontat și reasamblat în altă locație, datorită structurii modulare. Aceste afirmații sunt însă prezentate ca estimări ale companiei, neconfirmate independent.

Proiectul are și o componentă socială: clădirea este destinată specialiștilor atrași în regiune prin programe guvernamentale, iar aceștia nu vor plăti chirie în primii doi ani, potrivit China Daily.