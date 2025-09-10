search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Video Alba Iulia doboară un record mondial Guinness: 10.000 de oameni la Masa care Unește de 2,7 km din materiale reciclate

Publicat:

Alba Iulia se pregătește să scrie istorie. Pe 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina va fi înconjurată „în tranșee” – șanțurile sale vor găzdui cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. 2,7 kilometri de lemn vor fi transformați într-un simbol al comunității, la care vor lua loc 10.000 de oameni. Evenimentul, monitorizat de echipa Guinness World Records, nu urmărește doar stabilirea unui record, ci și promovarea orașului și a hub-urilor culturale din România.

Masa care Unește la Alba Iulia Foto Colaj jpg

Dar „Masa care Unește” nu înseamnă doar cifre impresionante: este un gest simbolic care vrea să transforme orașul Marii Uniri în capitala unității, a tradiției și a spiritului comunitar.

Evenimentul de la Alba Iulia va fi mai mult decât o masă: va fi o experiență multisenzorială. Platouri cu legume, aripioare și fructe, muzică live de la The Motans, tulnicărese din Țara Zarandului și spații dedicate copiilor vor transforma ziua într-o sărbătoare a omenirii. Totul se realizează sustenabil: farfurii, flori și mâncare vor putea fi luate acasă, subliniind respectul pentru mediu și ideea de reutilizare.

„Adevărul” a stat de vorbă cu Alexa Vîlcan, inițiatoarea proiectului, și cu Alexandra Miho, organizatorul evenimentului, pentru a descoperi povestea din spatele „Mesei care Unește”, cum se pregătește recordul mondial, ce surprize îi așteaptă pe cei 10.000 de participanți și ce mesaj transmite evenimentul pentru comunitatea din România.

Masa care Unește oamenii Foto Bloom The World
Imaginea 1/12: Masa care Unește oamenii Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii la Alba Iulia, la cetate Foto Bloom The World
Masa care Unește la Alba Iulia Foto masacareuneste ro
Masa care Unește pe lacul înghețat Lacul Sfânta Ana Foto Bloom The World
Masa care Unește la cascada înghețată Foto Bloom The World
Masa care Unește în vârf de munte adusă cu elicopterul Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii în podgorie Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii pe malul lacului Foto Bloom The World
Masa care Unește oamenii pe stânci la malul mării Foto Bloom The World
Masa care Unește și inițiatoarea proiectului Alexa Vîlcan Foto Bloom The World jpeg
Masa care Unește la Alba Iulia Foto Colaj jpg

Masa care Unește – povestea din spatele recordului Guinness de la Alba Iulia

Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește” și fondatoarea Bloom the World, a început de câțiva ani să adune oamenii la mese în locuri cu totul inedite: pe vârful muntelui, pe stânci la malul mării, în pădure sau chiar în peșteri (VEZI GALERIA FOTO).

Povestea a început în 2019, din dorința de a conecta oamenii în mod diferit, prin mese organizate chiar în grădina casei, alături de prieteni și cunoscuți. Trei ani mai târziu, în 2021, Alexa a decis să „plimbe” mesele Bloom prin cele mai spectaculoase locuri din România, transformând fiecare întâlnire într-o experiență unică. Prima dintre mesele Bloom a întins-o la Cascada Pisoaia, „pe frig și ceață”. „Atunci am realizat că ceea ce fac poate înflori comunități întregi. Așa a luat naștere Bloom the World”, povestește ea.

De-a lungul anilor, proiectul a adunat comunități întregi în jurul mesei. Peste o sută de evenimente Bloom au avut loc în cele mai neașteptate colțuri ale României – de la cascade la stânci pe malul mării – reunind gratuit sute de participanți, pentru a evidenția cadrul natural.

La Peștera Meziad, oamenii au descoperit fascinați frumusețea locului, pe Lacul Sfânta Ana a întins masa chiar pe apa înghețată, iar pe Muntele Mic a dus masa cu elicopterul: „După această experiență, am știut că urmează o nouă provocare pentru mine și mi-am amintit de visul meu de a intra în Cartea Recordurilor. Și cum altfel, dacă nu cu o masă?”.

O idee uriașă transformată în record: de la mese în locuri inedite la masa Guinness de la Alba Iulia

Ceea ce a început cu mese întinse pe vârfuri de munte, la malul mării sau în peșteri se transformă sâmbătă, 13 septembrie, la Alba Iulia (VEZI VIDEO), în cel mai ambițios proiect de până acum: o masă Guinness World Records, fără precedent.

„La masă nu doar mâncăm – la masă învățăm, negociem, muncim, luăm decizii. La masă se întâmplă o sumedenie de lucruri. Masa este omniprezentă în viețile noastre și, de multe ori, tot la masă încep și se încheie etape importante, de când te naști până când mori”, explică Alexa Vîlcan, pentru „Adevărul”, ideea din spatele proiectului „Masa care Unește”.

Iar la Alba Iulia, inițiativa ajunge la un nivel la care, până acum, Alexa nici nu îndrăznea să viseze: „Mesajul mesei este că doar împreună putem reuși ceea ce ne propunem. Un singur om nu poate face ce pot realiza 10.000 laolaltă”.

Un record mondial clădit din mii de mâini la Alba Iulia

În spatele mesei care va înconjura Cetatea Alba Carolina stau luni întregi de muncă și o armată de oameni uniți de același vis. Peste un an și opt luni de pregătiri, sute de voluntari, sponsori și parteneri au pus umăr lângă umăr pentru a transforma ideea într-un record mondial demn de Guinness Book.

Încă de pe 6 septembrie, șanțurile Cetății s-au umplut de 15.000 de paleți – materia primă a unei mese cum nu s-a mai văzut. „Este incredibil cum 1.000 de oameni și-au unit forțele pentru ca acest vis să devină realitate. Ne emoționează dedicația lor”, mărturisesc la unison Alexa Vîlcan și Alexandra Miho.

Dar, așa cum recunosc organizatorii, „masa nu există fără oamenii care o ocupă”. Iar pe 13 septembrie, 10.000 de participanți se vor așeza umăr lângă umăr la aceeași masă, ridicată din europaleți și panouri Doka reutilizate. În fața lor, platouri cu legume, aripioare și fructe; în aer, muzica live a trupei The Motans; iar peste Cetate, sunetul tulnicăreselor din Țara Zarandului, care vor deschide evenimentul cu glasul tradiției.

De la masă gratuită la leapșa generozității: lecția Mesei care Unește

„Sâmbăta asta, încercăm să stabilim un nou record pentru Guinness World Records. Va fi cea mai lungă masă din lume din materiale reciclabile și vor lua loc la ea 10.000 de oameni. Echipa de la Guinness va decide dacă criteriile sunt îndeplinite”, spune Alexandra Miho, organizatoarea evenimentului.

Dar proiectul nu se oprește la cifre spectaculoase. „Masa care Unește” e gândită ca un lanț al binelui: fiecare dintre cei 10.000 de participanți, care iau parte gratuit, este invitat să ducă mai departe experiența – să ofere o masă caldă altora. 

„Toți cei prezenți participă gratuit, dar îi provocăm să continue gestul și să ofere, la rândul lor, o masă caldă celor care au nevoie”, subliniază Alexa Vîlcan despre evenimentul al cărui cuvânt de ordine este „omenie”.

Pentru ca nimic să nu se irosească, tot ce se va afla pe masă, de la farfurii realizate special pentru eveniment în ediție limitată, din ceramică reciclată, la flori, poate fi luat acasă.

Alba Iulia, gazda Mesei-record Guinness cu 10.000 de participanți

Alba Iulia nu a fost aleasă la întâmplare. Cetatea Marii Uniri, locul unde s-a scris istoria României, devine acum scena unui nou simbol al unității – o masă întinsă cât pentru un oraș întreg. Un gest simplu, dar încărcat de forță: a sta împreună la aceeași masă.

Pentru Alexa Vîlcan, alegerea e și mai personală: „Am copilărit pe Cetate și am trăit aici momente frumoase. Este locul ideal pentru o masă-record – un oraș cu istorie, cu oamenii lui, care ne permite să facem un eveniment de asemenea amploare”.

Dar dincolo de record, evenimentul aduce laolaltă valori pe care România le prețuiește, dar pe care le-am cam uitat în ultima vreme: comunitate, solidaritate, ospitalitate și respect pentru tradiție. Într-un fel, masa de la Alba Iulia devine puntea între trecut și prezent, între istorie și umanitate, un loc unde oamenii își reamintesc că împreună pot face lucruri cu adevărat mărețe.

Detalii despre participarea la record

Participarea în cetate și la eveniment este permisă doar celor înscriși pe site-ul oficial, care au primit codul QR. Listele erau deja închise marți, 9 septembrie.

Cu acest cod, între 11 și 13 septembrie, fiecare participant își va ridica brățara de acces din fața Monumentului „Unirii” – cunoscut și ca „Monumentul Facebook”.

Brățara este biletul de intrare în șanțurile Cetății, unde accesul se va face prin șase puncte diferite, corespunzătoare sectoarelor în care vor fi așezați participanții.

  • Ridicarea brățărilor: joi – sâmbătă, până la ora 16.00
  • Intrarea în șanțuri: de la ora 16.00
  • Momentul zero: ora 18.00 – oficializarea recordului mondial
  • Concertul surpriză: ora 19.30, deschis pentru toată lumea

Atmosferă de sărbătoare

Organizatorii promit că între 16.00 și 19.30 șanțurile Cetății vor fi animate de activități speciale, menite să creeze o atmosferă de sărbătoare și să încălzească spiritul mulțimii înainte de marele moment.

Participanții sunt încurajați să vină în costume populare sau cel puțin îmbrăcați cu o ie, pentru ca masa să devină nu doar un record, ci și un simbol al tradiției și identității românești.

De la Alba Iulia, spre lume: Masa care Unește, simbol global al unității

„Masa care Unește” nu este doar o provocare logistică și un record Guinness, ci un mesaj: în era vitezei și a consumului, o masă uriașă, construită din materiale reciclabile, aduce împreună mii de oameni pentru a celebra unitatea, tradiția și respectul față de mediu.

Cuvinte precum „comunitate”, „tradiție”, „omenie” și „unitate” definesc spiritul evenimentului. Pe 13 septembrie, Alba Iulia nu va fi doar un oraș – va deveni scena unei mese de record mondial, un simbol al colaborării și al bunăvoinței, arătând că atunci când oamenii se unesc, imposibilul devine posibil. În această zi, orașul Marii Uniri scrie o nouă pagină de istorie, transformând comunitatea locală într-un exemplu pentru întreaga lume.

