Cafeaua cu spumă de aur vândută de un baron PSD din Cluj, mai scumpă ca-n Dubai. „Prostia face bani cu ajutorul proștilor” VIDEO

Cea mai scumpă cafea se vinde la Cluj, în restaurantul unui lider PSD din județ. Este vorba despre același restaurant în care clienții pot să mănânce carne de vită cu foiță de aur și alte delicatese la prețuri astronomice

Patronul restaurantului, Avram Gal, este președinte la PSD Câmpia Turzii. Politicianul, care e și un prosper om de afaceri, și-a prezentat cafeaua cu aur, despre care spune senin că se vinde doar cu 60 de lei, pentru ca imediat după aceea să spună foarte natural că e mai scumpă decât la Dubai. „Dacă doriți să vă răsfățați iubita sau pe dumneavoastră, o puteți face cu o cafea la doar 60 de lei. O cafea specială, cu foiță de aur. Mai bun și mai scump decât în Dubai. Atât s-a putut!”, a spus Avram Gal, într-o postare pe Facebook.

Cuvintele sale nu au fost însă prea bine primite. Numeroși internauți au comentat în termeni deloc măgulitori pe marginea clipului.

Ironii și „înțepături” din partea internauților

„Nu vă mirați. Prostia face bani cu ajutorul Proștilor”, a spus cineva. „Doamne ferește, până unde poate merge prostia?”, a adăugat altul.

„Bravo ție ai revoluționat și cafeaua de lux în România...Barista e minciună pe lângă cafeaua ta cu foiță de aur. 60 de lei pe o cafea aurită, prost e ăla care cumpără nu cine vinde. Și la vară vei băga în meniu Latte Machiatto cu mercur și spumă din platină...”, l-a ironizat altcineva.

„Ieftină cafeaua, 100 era mai rotund” și „Dă-o încolo de cafea, bea o țuică” au fost doar două din mulțimea de comentarii ironice. Altul a observat că prețurile din România au ajuns în foarte multe cazuri să le întreacă pe cele din țări mult mai bogate. „Așa e totul în România, mai scump ca în Dubai, Germania, Italia, Franța și multe alte țări occidentale. Doar salariile nu sunt așa de „scumpe” ca afară.”

Altcineva a comparat calitatea cafelei cu aur de la Cluj cu cea dintr-o renumită cafenea din Budapesta. „La ,,New York Cafe” din Budapesta cafeaua are prețul de 11 euro; nu există comparație intre cele două locații.” Alții s-au arătat revoltați de prețurile mari din restaurantul omului de afaceri. „O cafea la doar 60 de lei - mama ei de cafea, nu puteti și dumneavoastră să faceți prețuri pentru România?” și „La prețurile alea cine merge acolo nu are ce sa facă cu banii”, au fost doar câteva din numeroasele reacții.