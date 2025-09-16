search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adrian Năstase, interviu la televiziunea de stat din China. Cum a fost prezentat la Beijing: „Un vechi prieten al Chinei”

Fostul premier Adrian Năstase a oferit un interviu presei de stat din China, fiind prezentat de jurnalista de la Beijing drept „un vechi prieten al Chinei” și președinte al Fundației Europene Titulescu. Năstase a precizat însă că a participat „în calitate de persoană particulară”.

În dialogul cu moderatoarea redacției în limba română a televiziunii naționale din Beijing, Năstase a elogiat dezvoltarea Chinei și capacitatea sa de a depăși dificultăți istorice. „Felul în care China a reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate acestea au transformat, de fapt, o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări, așa cum am fost la un moment dat cu Japonia. Și iată, a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și dezvoltarea economică, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean”, a spus fostul premier, potrivit CGTN.

Relațiile România-China, între interese proprii și alianțe

Fostul premier a subliniat importanța menținerii unor relații apropiate cu China: „România are interese generale cu NATO și cu Uniunea Europeană, dar are și interese proprii. Și interesele noastre proprii ne spun că relația cu China este foarte importantă”.

În același timp, Năstase a amintit că aderarea României la NATO și UE a fost esențială pentru securitatea și prosperitatea țării: „România are nevoie de mai multe ancore de securitate și am considerat că una dintre aceste ancore trebuie să fie China”.

El a acuzat totodată presiunea aliaților din UE și NATO pentru distanțarea României de Beijing, pe care oficialii români de la momentul respectiv au respectat-o: „Interesele noastre proprii ne spun că relațiile cu China sunt foarte importante”.

Năstase a mai clarificat că participarea sa la evenimentul din Beijing nu reprezenta poziția guvernului actual: „La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”.

Evenimentul de la Beijing

Evenimentul la care a participat Adrian Năstase, împreună cu fostul premier Viorica Dăncilă, a marcat 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Cei doi au apărut într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, liderul chinez Xi Jinping și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Evenimente

