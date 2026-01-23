Ambasada Ucrainei clarifică legea dublei cetățenii, după acuzațiile de discriminare a României

Ambasada Ucrainei la București clarifică implicațiile noii legi privind dubla cetățenie, intrată în vigoare pe 16 ianuarie 2026, și care a stârnit controverse privind neincluderea României pe lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie. Astfel, oficialii subliniază că legea permite cetățenilor ucraineni să dobândească cetățenia altor state, iar lista actuală include țări cu cele mai mari comunități ucrainene din diaspora.

Prima listă aprobată de Guvernul de la Kiev, publicată în noiembrie 2025, include Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia, țări cu comunități ucrainene numeroase în diaspora. Ambasada menționează că această listă poate fi extinsă în viitor, iar legea urmărește să faciliteze procesul de obținere a cetățeniei pentru voluntarii și militarii străini care sprijină Ucraina, fără a afecta drepturile minorităților deja stabilite.

„Ambasada Ucrainei a atras atenţia asupra răspândirii în spaţiul informaţional al României a unei serii de articole uniforme referitoare la Legea Ucrainei «privind modificarea unor legi pentru asigurarea exercitării dreptului de a dobândi şi de a păstra cetăţenia Ucrainei».

În materialele informative menţionate în presă se încearcă interpretarea conţinutului Legii Ucrainei”, arată misiunea diplomatică, într-un comunicat de presă.

Totodată, reprezentanţii ambasadei menţionează că o primă listă a fost aprobată la 5 noiembrie 2025, prin Hotărârea Guvernului Ucrainei nr. 1412.

În lista menţionată au fost cuprinse cinci state: Canada, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Cehia.

„Documentul prevede că cetățenii Ucrainei pot dobândi cetățenia altor state, lista cărora va fi aprobată de Guvernul Ucrainei. Acestea sunt state cu cele mai numeroase comunităţi ucrainene din diaspora. Lista respectivă va fi extinsă în viitor”, arată misiunea diplomatică.

Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit o serie de explicații despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene.

„În cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate”, a explicat MAE.

Ministerul mai arată că „legea, adoptată în iunie 2025 și intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană.”

În aceeași zi, reprezentanții PSD au solicitat autorităţilor române să clarifice „urgent” cu cele ucrainene motivele pentru care România ”a fost omisă” de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie.

„Partidul Social Democrat solicită instituţiilor cu atribuţii în politica externă, Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autorităţile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetăţenie.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina şi contrastează puternic cu sprijinul necondiţionat oferit de ţara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de PSD.