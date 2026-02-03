search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Adio, leu? Soluția neașteptată a unui economist de top pentru ca România să treacă la euro fără să mai aștepte după politicieni

0
0
Publicat:

Profesorul Bogdan Glăvan explică, într-o analiză, cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede și să rezolve astfel o serie de probleme economice. Deocamdată, însă, politicienilor le lipsește voința politică și inventivitatea.

România poate trece la euro în pofida cifrelor care nu o avantajează. FOTO: Pexels
România poate trece la euro în pofida cifrelor care nu o avantajează. FOTO: Pexels

Profesor universitar, expert în macro și microeconomie, economia dezvoltării și economia monetară și director al Centrului de Economie Politică și Afaceri româno-american „Murray Rothbard“, Bogdan Glăvan explică în ce fel ar putea România să treacă mai repede la euro și ce ar avea de făcut pentru a nu fi o trecere brutală.

Mesajul profesorului Bogdan Glăvan este un duș rece pentru o clasă politică obișnuită să amâne deciziile majore. Trecerea la euro nu este doar o cifră într-un tabel de convergență, ci o bilet de ieșire dintr-un sistem economic vulnerabil. Rămâne de văzut dacă liderii de la București vor avea curajul să „sară în șalupă” sau dacă vor prefera să ne lase să vâslim, în continuare, într-o barcă ce ia apă.

Condiții stricte, soluții lejere

Deși prin Tratatul de la Maastricht s-au stabilit o serie de condiții pentru convergența la moneda europeană unică, adică trecerea statelor membre UE la euro, România ar putea să treacă peste anumite constrângeri, dacă am avea politicieni mai proactivi și suficient de deciși.

Practic, pentru ca un stat să poată adopta euro, condițiile țin de stabilitatea prețurilor (inflație redusă), finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb prin mecanismul MCS II și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. La final, statele candidate sunt evaluate de Comisia Europeană și BCE. 

„Aderarea la euro se poate face oricând. Asta deoarece euro este un proiect politic, iar eventuala aderare a României este tot un proiect politic. Într-o discuție recentă cu un diplomat european, care m-a întrebat ce părere am despre euro, i-am mărturisit că eu am susținut mereu aderarea României la euro, nu din motive științifice, ci din considerente politice”, spune expertul.

Chiar dacă, adaugă el, nu ar fi obligatorie trecerea la moneda de euro pentru a obține prosperitate, în condițiile unui stat ca România, unde politicienii nu adoptă cele mai sănătoase politici economice, moneda europeană ne-ar fi de mare ajutor.

„Din perspectivă științifică cel mai bine ne-ar fi cu o monedă separată de stat, independentă de politic, a cărei producție să nu poată fi politizată, manevrată, manipulată. În plus, nu trebuie să faci parte din zona euro ca să îți meargă bine, ca să duci politici sănătoase. Adoptarea euro nu e o condiție necesară pentru asigurarea prosperității, vezi Elveția. Însă când ne raportăm la cazul concret al României, la instituțiile ei defecte, la majoritatea politicienilor ei, la nivelul general de educație, la mentalitatea multor cetățeni, atunci este limpede că adoptarea unor instituții mai bune din Occident este benefică. Din perspectivă politică, deci, dacă avem ocazia să schimbăm o barcă șubredă cu o șalupă (chiar dacă nu e vreun vapor solid), atunci trebuie să exploatăm ocazia și să sărim în șalupă”, adaugă economistul.

Citește și: Strategia Națională de Apărare a SUA nuanțează celebrul articol 5 din NATO. Ce urmează pentru România. „E gata cu ipocrizia”

Am dat-o deja în bară

Bogdan Glăvan amintește și că România a fost foarte aproape de a întruni toate condițiile teoretice pentru a trece la euro, dar a ezitat și a pierdut un tren important.

„Am avut această ocazie, însă elitele României i-au dat cu piciorul. Atât s-a putut. Ăsta a fost nivelul lor. Așa societate, așa elite. Elitele alea adevărate au murit prin lagărele comunismului, așa că am rămas cu ce-am rămas. Ăsta e blestemul României, moștenirea comunismului. Am avut această ocazie când bifam celebrele criterii de convergență”, punctează Glăvan.

Chiar și așa, nu este totul pierdut. Actuala clasă politică ar putea decide, dacă ar avea suficientă voință politică, să adopte euro, în pofida tuturor problemelor din prezent.

„Criteriile de convergență nu sunt piloni științifici care să justifice sau nu o uniune monetară. Ele sunt doar condiții politice, hai să le spunem prudențiale, prin care se încearcă o oarecare asortare, o omogenizare a politicilor și performanțelor bugetare și monetare. Dar ele în sine nici nu susțin crearea unei uniuni monetare și nici nu o infirmă. Până la urmă decizia trebuie să fie politică, deoarece euro însuși este un proiect politic și așa a fost conceput din capul locului. Cu alte cuvinte: la fel cum în NATO pot intra tot soiul de armate, care pot sau nu pot folosi gloanțe de același calibru, care pot sau nu avea aceleași criterii de promovare în militărie și același procent de generali, tot așa în zona euro pot intra tot soiul de țări. Important nu este doar ce au făcut aceste țări până atunci, ci și ce vor face pe urmă”, mai explică Bogdan Glăvan.

Bulgarii ne-au luat-o înainte

El dă și exemplul Bulgariei, țară care a luat o serie de decizii esențiale, deși nu întrunea condițiile necesare.

„Când la sfârșitul anilor 1990 Bulgaria a adoptat instituția numită Consiliu Monetar, era pregătită sau nu pentru asta? Îndeplinea criterii? Care criterii?! În realitate Bulgaria a ajuns să adopte Consiliul Monetar, adică să fixeze prin lege cursul de schimb și să se abțină de la politizarea banilor doar fiindcă ajunsese cu cuțitul la os. Și atunci a adoptat o instituție străină, cu care nu era deloc obișnuită, dar care i-a servit destul de bine, fiindcă a cam pus cătușe demagogiei extreme, a impus guvernelor să nu sară calul cu deficitele, a împiedicat escaladarea datoriei publice. Și a funcționat. Așa că putem să adoptăm euro mâine. Numai să ne primească Vestul”, punctează Bogdan Glăvan.

În altă ordine de idei, România, dacă ar dori, ar putea adopta cu orice preț moneda europeană.

„Bine, am putea adopta euro și fără să cerem permisiunea Vestului (se cheamă euroizare, e spontană), dar nu se face așa ceva, nu ar fi civilizat, doar facem parte din familia europeană și până una-alta trăim pe banii Vestului”, încheie Bogdan Glăvan.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Beatrice Ferguson, Sarah Ferguson, Ducesă de York, și Eugenie Ferguson, Getty jpg
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței