Activista Georgiana Pascu, după vizita de la Spitalul de Psihiatrie Jebel: „Sala de mese este o epavă cu deșeuri și gunoaie”. A fost deschisă o anchetă

Georgiana Pascu, activistă pentru drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că procurorii au adus la audieri conducerea Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranță (SPMS) Jebel.

Luni, Poliția din Timiș s-a sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale, după ce, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora 25 de femei internate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel ar fi fost cazate într-un spațiu necorespunzător, respectiv, într-o anexă, cu condiții neconforme, scrie Agerpres.

Prefectura Timiș a anunțat că a primit o sesizare de la un ONG privind condiții necorespunzătoare pentru pacienți la Spitalul de Psihiatrie Jebel, iar prefectul și reprezentanții DSP Timiș au efectuat verificări la fața locului.

S-a constatat că pacienții fuseseră ralocați temporar din cauza lucrărilor de reamenajare, într-un pavilion cu autorizație sanitară temporară, iar la momentul controlului nu mai era nimeni cazat acolo.

DSP Timiș a precizat că pavilionul fusese avizat temporar pentru relocare, dar a interzis mutarea pacienților fără respectarea strictă a condițiilor legale, în timp ce conducerea spitalului a demarat un control intern.

Miercuri, Georgiana Pascu a anunțat pe Facebook că conducerea a fost trimisă la audieri.

„Aparent, conducerea (trei şefi mai exact) Spitalului de psihiatrie din Jebel sunt așteptați de procurorii locali la audieri - Ministerul Public. Asta după ce, ieri, au avut o desfăşurare de forțe pe terenul de la Jebel.

Cred că măcar cu asta şi ne salvăm puțin pentru audierea de la Strabourg din iunie. Ca stat, zic. Pe pacienți doar de îi salvează Ministerul Sănătăţii - România şi Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, a transmis activitsta pe Facebook.

Georgiana Pascu susține că tratamentul aplicat pacienților este degradant, lăsând impresia unui „lagăr”.

„Singura «activitate fizică» a pacienților este încolonarea la minus 10 grade, în frig, pe noroi, în dreptul unei ferestre aşa de 30 cm prin care o doamnă de la bucătărie le pune în brațe hrana pentru masa respectivă.

Altfel, pacienții au voie afară pentru 4 pauze * 1 tigară - pe banca din fața pavilionului. Nu se pot plimba sau desfăşura activități pe cele 20 de hectare de teren din curte. Sala de mese este o epavă cu deşeuri şi gunoaie”, a mai precizat Georgiana Pascu.

Nu în ultimul rând, Georgiana Pascu spune că ancheta procurorilor ar trebui extinsă și cu informații despre decese suspecte, agresiuni fizice și izolarea pe termen nedeterminat a pacienților.

„Între timp, gura târgului spune că în curte se construieşte o biserică pentru care tocmai ce s-a primit de la firmele care renovează spitalul - 100.000 euro.

Dacă tot s-au mobilizat - procurorii (minunat şi foarte rar întâlnit) - poate îi ajutăm şi cu informații despre decese, agresiuni fizice şi izolarea pacienților pe termen nedeterminat. Că spunea managerul că este singurul care are acces la înregistrările video de pe CCTV (reglate într-un mare fel...). Şi sunt cel puțin 3 morți din cauze neprecizate - spune IML Timiş.”

Cazuri de scabie (râie) în Spitalul de Psihiatrie Jebel

La sfârșitul anului, în Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel au fost depistate trei cazuri de scabie (râie) în rândul pacienților, care au primit tratament.

Unitatea spitalicească are în îngrijire, în prezent, 466 de pacienţi internaţi în baza art. 110 din Codul penal, proveniţi din 14 judeţe, numărul acestora fiind fluctuant, în funcţie de dispoziţiile organelor judiciare şi de măsurile dispuse.

„La momentul de faţă, situaţia epidemiologică în cadrul unităţii este sub control, fără extinderea focarului. Primele cazuri de scabie au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma consultului de specialitate dermatologic.

Pacienţii diagnosticaţi se află sub tratament specific, iar evoluţia acestora este favorabilă, fără apariţia de complicaţii. În anii anteriori au fost înregistrate cazuri izolate, aspect corelat cu specificul unităţii şi cu particularităţile regimului de măsuri de siguranţă, în contextul provenienţei pacienţilor din medii social vulnerabile.

În prezent, este în desfăşurare ancheta epidemiologică, având ca obiectiv identificarea sursei şi stabilirea contextului epidemiologic", a explicat Marius-Ciprian Olaru.

Managerul spitalului a precizat că cele mai frecvente diagnostice psihiatrice în rândul pacienţilor sunt tulburările din spectrul schizofreniei, tulburările bipolare şi tulburările psihice asociate consumului de alcool şi substanţe psihoactive.