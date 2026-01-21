search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Activista Georgiana Pascu, după vizita de la Spitalul de Psihiatrie Jebel: „Sala de mese este o epavă cu deșeuri și gunoaie”. A fost deschisă o anchetă

0
0
Publicat:

Georgiana Pascu, activistă pentru drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că procurorii au adus la audieri conducerea Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranță (SPMS) Jebel.

SPMS Jebel/FOTO: Facebook
SPMS Jebel/FOTO: Facebook

Luni, Poliția din Timiș s-a sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale, după ce, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora 25 de femei internate la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel ar fi fost cazate într-un spațiu necorespunzător, respectiv, într-o anexă, cu condiții neconforme, scrie Agerpres.

Prefectura Timiș a anunțat că a primit o sesizare de la un ONG privind condiții necorespunzătoare pentru pacienți la Spitalul de Psihiatrie Jebel, iar prefectul și reprezentanții DSP Timiș au efectuat verificări la fața locului.

S-a constatat că pacienții fuseseră ralocați temporar din cauza lucrărilor de reamenajare, într-un pavilion cu autorizație sanitară temporară, iar la momentul controlului nu mai era nimeni cazat acolo.

DSP Timiș a precizat că pavilionul fusese avizat temporar pentru relocare, dar a interzis mutarea pacienților fără respectarea strictă a condițiilor legale, în timp ce conducerea spitalului a demarat un control intern.

Miercuri, Georgiana Pascu a anunțat pe Facebook că conducerea a fost trimisă la audieri.

„Aparent, conducerea (trei şefi mai exact) Spitalului de psihiatrie din Jebel sunt așteptați de procurorii locali la audieri - Ministerul Public. Asta după ce, ieri, au avut o desfăşurare de forțe pe terenul de la Jebel.

Cred că măcar cu asta şi ne salvăm puțin pentru audierea de la Strabourg din iunie. Ca stat, zic. Pe pacienți doar de îi salvează Ministerul Sănătăţii - România şi Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, a transmis activitsta pe Facebook.  

Georgiana Pascu susține că tratamentul aplicat pacienților este degradant, lăsând impresia unui „lagăr”.

„Singura «activitate fizică» a pacienților este încolonarea la minus 10 grade, în frig, pe noroi, în dreptul unei ferestre aşa de 30 cm prin care o doamnă de la bucătărie le pune în brațe hrana pentru masa respectivă.

Altfel, pacienții au voie afară pentru 4 pauze * 1 tigară - pe banca din fața pavilionului. Nu se pot plimba sau desfăşura activități pe cele 20 de hectare de teren din curte. Sala de mese este o epavă cu deşeuri şi gunoaie”, a mai precizat Georgiana Pascu.

Nu în ultimul rând, Georgiana Pascu spune că ancheta procurorilor ar trebui extinsă și cu informații despre decese suspecte, agresiuni fizice și izolarea pe termen nedeterminat a pacienților.

Citește și: Cine este Georgiana Pascu, românca lăudată de Melania Trump. Meritele pentru care a fost premiată de Departamentul de Stat al SUA

„Între timp, gura târgului spune că în curte se construieşte o biserică pentru care tocmai ce s-a primit de la firmele care renovează spitalul - 100.000 euro.

Dacă tot s-au mobilizat - procurorii (minunat şi foarte rar întâlnit) - poate îi ajutăm şi cu informații despre decese, agresiuni fizice şi izolarea pacienților pe termen nedeterminat. Că spunea managerul că este singurul care are acces la înregistrările video de pe CCTV (reglate într-un mare fel...). Şi sunt cel puțin 3 morți din cauze neprecizate - spune IML Timiş.”

Cazuri de scabie (râie) în Spitalul de Psihiatrie Jebel

La sfârșitul anului, în Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel au fost depistate trei cazuri de scabie (râie) în rândul pacienților, care au primit tratament.

Unitatea spitalicească are în îngrijire, în prezent, 466 de pacienţi internaţi în baza art. 110 din Codul penal, proveniţi din 14 judeţe, numărul acestora fiind fluctuant, în funcţie de dispoziţiile organelor judiciare şi de măsurile dispuse.

„La momentul de faţă, situaţia epidemiologică în cadrul unităţii este sub control, fără extinderea focarului. Primele cazuri de scabie au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma consultului de specialitate dermatologic.

Pacienţii diagnosticaţi se află sub tratament specific, iar evoluţia acestora este favorabilă, fără apariţia de complicaţii. În anii anteriori au fost înregistrate cazuri izolate, aspect corelat cu specificul unităţii şi cu particularităţile regimului de măsuri de siguranţă, în contextul provenienţei pacienţilor din medii social vulnerabile. 

În prezent, este în desfăşurare ancheta epidemiologică, având ca obiectiv identificarea sursei şi stabilirea contextului epidemiologic", a explicat Marius-Ciprian Olaru.

Managerul spitalului a precizat că cele mai frecvente diagnostice psihiatrice în rândul pacienţilor sunt tulburările din spectrul schizofreniei, tulburările bipolare şi tulburările psihice asociate consumului de alcool şi substanţe psihoactive.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum verifici câte puncte de penalizare ai pe permis în 2026? Toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Se taie pensiile românilor. Cine vor fi cei afectați în februarie
mediaflux.ro
image
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?