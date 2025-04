Cine este Georgiana Pascu, românca lăudată de Melania Trump. Meritele pentru care a fost premiată de Departamentul de Stat al SUA

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a elogiat câteva femei din întreaga lume, marți, cu prilejul unei ceremonii de acordare a Premiilor Internaționale pentru Femei Curajoase, organizate de Departamentul american de Stat. Printre ele s-a numărat și activista româncă Georgiana Pascu.

Printre „femeile care sunt motivate să se ridice pentru comunitatea lor atunci când ceilalți rămân indiferenți", Melania Trump a nominalizat-o pe româna Georgiana Pascu, activista de la Centrul de Resurse Juridice care a arătat ce se întâmplă în azilele groazei din Voluntari şi Târgul Mureş.

„Georgiana câinele de pază care apără demnitatea românilor ale căror voci nu se aud. Ea intră fără teamă în unități desemnate ca centre de îngrijire pentru a salva persoanele cu dizabilități care sunt ținute în captivitate fără să vrea (...).De obicei apare neanunțată și descoperă inimaginabilul: adulți și copii neputincioși legați, sedați, înfometați și, în cazuri extreme, pe moarte", a spus Melania Trump.

„Georgiana Pascu a asigurat drepturi și tratament sigur pentru mii de copii și adulți cu dizabilități”

Georgiana Pascu și-a dedicat cariera promovării accesului la responsabilitate și la recunoașterea drepturilor omului pentru copiii și adulții instituționalizați cu dizabilități psihosociale și intelectuale, scrie pe pagina de Facebook a U.S. Embassy Bucharest.

„Prin vizite de monitorizare, cercetare, formare și advocacy juridic și media, ea lucrează alături de profesioniști din domeniul juridic și psihosocial, pentru a sprijini dezinstituționalizarea și drepturile persoanelor cu dizabilități. În ultimii 25 de ani, Pascu a asigurat drepturi și tratament sigur pentru mii de copii și adulți cu dizabilități din România. Ea a avut un rol esențial în adoptarea primei legi pentru monitorizarea vizitelor în instituțiile de îngrijire din regiune. Pascu a fost, de asemenea, membră a echipei care a documentat un caz emblematic privind drepturile persoanelor cu handicap din România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, referitor la maltratarea și, în final, decesul lui Valentin Campeanu, un orfan cu dizabilități mintale grave, în timp ce se afla într-un centru de îngrijire de stat”, arată sursa citată.

Georgiana Pascu este laureată a Premiului Internațional Women of Courage (IWOC) 2025, oferit de U.S. Department of State.

„Starea în care se afla acolo era critică”

Într-un interviu mai vechi pentru Adevărul Live Georgiana Pascu, povestea, din postura de manager de proiect la Centrul de Resurse Juridice (CRJ), despre ororile prin care trec asistații centrelor de stat:

„Pe tânărul Valentin Câmpeanu l-am cunoscut cu puţin timp înainte să moară, când am făcut o vizită de monitorizare. În acel moment, în spital erau câteva sute de persoane, care aveau probleme de sănătate mintală sau retard mintal. La sfârşitul vizitei noastre, am urmat procedura pe care o respectăm întotdeauna şi anume să vizităm fiecare încăpere. Prin urmare, am solicitat şi deschiderea unei uşi care era închisă, dar angajaţii spitalului ne-au spus că este vorba de o cameră goală, un depozit de mobilă. Acolo erau însă mai multe paturi depozitate, iar pe un pat se afla acest tânăr, Valentin Câmpeanu. Starea în care se afla acolo era critică. În încăpere era deosebit de frig, iar Valentin Câmpeanu avea doar o bluză subţire de bumbac”, spunea Georgiana Pascu, explicând că în jurul tânărului nu erau aparate care să îl alimenteze artificial.

„Am aflat că a murit în timpul nopţii”

Georgianei Pascu a arătat că Valentin Câmpeanu nu era îngrijit corespunzător.

„Dimineaţă, la prima oră, am cerut ca de urgenţă Valentin Câmpeanu să fie transferat la Spitalul Judeţean Craiova, însă am aflat că a murit în timpul nopţii”, a explicat Pascu.

CRJ a trimis ulterior, o plângere penală. De altfel în cursul acelui an mai mult de 80 de persoane au murit din cauza malnutriţiei.

„Am ajuns să cerem CEDO să verifice dacă acestui tânăr i-a fost încălcat dreptul la viaţă”

României i-a luat zece ani să primescă un verdict în ceea ce-l priveşte pe Valentin Câmpeanu.

„Am ajuns să cerem CEDO să verifice dacă acestui tânăr i-a fost încălcat dreptul la viaţă, iar dacă aceste drepturi au fost încălcate, atunci Curtea să stabilească cine este vinovat. Hotărârea ne bucură dar ne şi întristează, următorul caz pe care Curtea îl va admite ar trebui să fie identic cu cel al lui Valentin (...). Ce credem că am reuşit noi, am reuşit să deschidem măcar puţin uşa şi să arătăm că persoanele aflate în grija statului, fără reprezentant legal, pot fi reprezentate în justiţie”, a spus Georgiana Pascu.