Ultima probă la simularea Bacalaureatului 2026, limba și literatura maternă. Rezultatele nu se contestă și nu se trec în catalog

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care învață în limbile minorităților naționale susțin joi, 26 martie, ultima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026 – cea la limba și literatura maternă. Examenul începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele vor fi afișate pe 16 aprilie și vor fi comunicate în mod anonim. Fiecare elev este identificat printr-un cod unic, primit încă de la prima probă. Măsura are ca scop protejarea datelor personale și asigurarea transparenței în procesul de evaluare.

Cum sunt structurate subiectele

Proba scrisă la limba și literatura maternă este susținută de elevii din toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-una dintre limbile minorităților naționale, precum maghiară, germană, italiană, sârbă, ucraineană, slovacă, croată sau turcă.

Subiectele sunt elaborate conform programei stabilite de Ministerul Educației și urmăresc evaluarea competențelor dobândite pe parcursul liceului. Structura este standardizată, similară examenului oficial:

Subiectul I – cerințe de bază, pentru verificarea cunoștințelor fundamentale

Subiectul II – exerciții de dificultate medie

Subiectul III – cerințe complexe, care vizează analiza și aplicarea informațiilor

Reguli de desfășurare

Toate probele scrise încep la ora 09:00, iar timpul de lucru este de 180 de minute, calculat din momentul distribuirii complete a subiectelor în sală. Accesul candidaților este permis până la ora 08:30, iar aceștia sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor în vigoare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și, în mod obișnuit, nu se trec în catalog. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții cu elevii, părinții și profesorii, pentru a îmbunătăți performanțele înaintea examenului din vară.

În cazuri excepționale, elevii pot solicita, prin cerere scrisă, trecerea notei în catalog.

Simulare în context tensionat în Educație

Simularea Bacalaureatului 2026 are loc pe fondul protestelor din sistemul de învățământ, declanșate de sindicatele nemulțumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au solicitat cadrelor didactice să nu participe la organizarea simulărilor.

Calendarul simulării Bacalaureatului 2026

23 martie: Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie: Afișarea rezultatelor

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie:

- 2–4 iunie: Înscrierea candidaților

- 4 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasele terminale

- 8–17 iunie: Evaluarea competențelor (probe orale și digitale, lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C, digitale — proba D)

- 29 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

- 30 iunie: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

- 2 iulie: Proba la alegere a profilului – probă scrisă

- 3 iulie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

- 7–9 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

- 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

- 13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.