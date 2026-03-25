Simularea examenului de Bacalaureat 2026 continuă cu proba la alegere a profilului și specializării. Când vor primi elevii rezultatele

Simularea examenului național de Bacalaureat 2026 continuă miercuri, 25 martie, cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii de clasa a XII-a susțin astăzi examenul la una dintre următoarele discipline: Anatomie și fiziologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie sau Filosofie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în sălile de examen. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30, iar timpul de lucru este de trei ore din momentul în care distribuirea subiectelor a fost finalizată.

Simularea a debutat luni, 23 martie, cu proba la Limba și literatura română, organizată în 1.368 de unități de învățământ, reprezentând 95,87% din total, conform datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării. Marți, elevii au susținut proba obligatorie a profilului.

Joi, 26 martie, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă, încheind astfel seria simulărilor.

Simularea are loc în ciuda protestelor din Educație

Desfășurarea simulării Bacalaureatului are loc în contextul protestelor declanșate de sindicatele din Educație, nemulțumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au cerut cadrelor didactice să nu organizeze simulările.

Calendarul simulării Bacalaureatului 2026:

- 23 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

- 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

- 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

- 26 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

- 16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie:

- 2–4 iunie: Înscrierea candidaților

- 4 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasele terminale

- 8–17 iunie: Evaluarea competențelor (probe orale și digitale, lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C, digitale — proba D)

- 29 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

- 30 iunie: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

- 2 iulie: Proba la alegere a profilului – probă scrisă

- 3 iulie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

- 7–9 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

- 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

- 13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.