Șocul unei tinere admise la Medicină care a ajuns pe lista celor respinși. „N-am putut să-mi asigur un loc din cauza unei neglijenţe de-ale lor”

O tânără de 18 ani a pierdut locul la Medicină, după ce facultatea din Constanţa a devansat cu o zi înscrierile, fără anunţ clar. Iniţial admisă fără taxă, a ajuns pe lista respinşilor.

Anisia Durbac are 18 ani şi de curând fusese admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. După ce s-a înscris online, în perioada 16–17 iulie, aşa cum era anunţat pe site, urma să meargă cu toate documentele necesare pentru înmatriculare. Doar că modificările făcute de reprezentanţii facultăţii, fără nicio explicaţie, i-au dat toate planurile peste cap, relatează Antena 3.

„Am simţit că mi-a fugit pământul de sub picioare. Repede am formulat un e-mail în care le-am explicat că am avut o situaţie şi nu am putut să mă prezint fizic să mă înmatriculez, şi că voi veni a doua zi, adică pe 17”, a declarat Anisia Durbac, candidat la Medicină.

Programările au fost devansate cu o zi, iar viitorii studenţi nu ar fi fost anunţaţi, aşa cum era normal.

„Doamnele mi-au spus: «Noi v-am trimis un e-mail pentru această situaţie, pentru înmatriculare». Şi eu le-am spus: «Nu mi-aţi trimis niciun e-mail». Singurul mijloc de contact a fost un apel la ora 19:23, pe care eu nu l-am putut recepţiona. Şi chiar dacă l-aş fi putut recepţiona, eu nu aveam cum să ajung într-o jumătate de oră până la facultate”, a mai declarat tânăra.

Pentru ea nu s-a mai putut face nimic. Cu o medie de 9.19 şi admisă iniţial la programul de studii fără taxă, Anisia s-a regăsit, în cele din urmă, pe lista respinşilor.

„Mie nu mi se pare un lucru normal, având în vedere că eu, cu o medie de 9.19, n-am putut să-mi asigur un loc din cauza unei neglijenţe de-ale lor. Pentru mine a fost un şoc foarte puternic”, a mai declarat Anisia.

Mama tinerei spune că a fost o lovitură dură, mai ales după toate eforturile fiicei sale.

„Am rămas privind în gol, pe uşi închise, pentru un copil care a muncit extraordinar de mult.”

„Ea era deja admisă, cu o medie de 9.19, la fără taxă. Noi am crezut că locul este definitiv, că se vor respecta datele de înscriere care erau și sunt încă pe site”, a declarat Dana Durbac, mama Anisiei.