Șeful ISJ Alba acuză că unele școli îi lasă intenționat corigenți pe elevii slabi pentru a nu afecta rezultatele la Evaluarea Națională

Elevii cu rezultate slabe ar fi lăsați intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau ar fi sfătuiți să nu participe la Evaluarea Națională, pentru a nu influența negativ statisticile privind promovarea examenului, susține șeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Alba, Cornel Sandu.

„Sunt școli care lasă corigenți în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Națională. Și în mediul rural, și în mediul urban”, a declarat Cornel Sandu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă și au fost citate de publicația Ziarul Unirea.

Există și unități de învățământ care le recomandă elevilor cu rezultate slabe să nu se înscrie deloc la examenul de la finalul clasei a VIII-a, deși participarea la Evaluarea Națională le oferă prioritate în procesul de repartizare computerizată la liceu, potrivit șefului ISJ Alba.

„Sunt școli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Națională, deși au prioritate la repartiția națională cei care susțin examenul, indiferent de medii”, a afirmat acesta.

Cornel Sandu consideră că modificările aduse sistemului de admitere la liceu au diminuat avantajele pe care le aveau elevii care susțineau Evaluarea Națională, în condițiile în care toate locurile disponibile sunt repartizate în învățământul liceal.

Pentru a ilustra fenomenul, inspectorul școlar general a oferit exemplul unei clase cu zece absolvenți de gimnaziu, dintre care doar patru s-au înscris la Evaluarea Națională.

„De ce ceilalți șase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intrați și fără. N-are rost să mai veniți»”, a declarat Cornel Sandu.

Acesta susține că astfel de practici există atât în școlile din mediul rural, cât și în cele din mediul urban, și afectează imaginea reală a rezultatelor obținute de elevi la Evaluarea Națională.