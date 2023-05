Școală făcută mai frumoasă printr-un proiect de mediu realizat din deșeuri. Copiii au lucrat cu dascălii și părinții

O școală situată într-o zonă foarte frumoasă a Brașovului, chiar lângă pădure, a devenit și mai frumoasă printr-un proiect la care copiii au muncit alături de cadrele didactice și chiar de părinți.

Asociația Play Out își propune să sensibilizeze populația cu privire la problemele de mediu și a început cu cei mai mici.

La Școala nr. 9, din cartierul brașovean Noua, elevii din ciclul primar, începând de la clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a, îndrumați de cinci cadre didactice extrem de implicate în tot ce fac, au realizat un proiect cu cinci secțiuni prin care învață dragostea și respectul față de mediu.

„Proiectul își propune construirea a cinci zone creative, numite <Zona păsări fericite>, unde copiii, împreună cu noi, au făcut niște căsuțe pentru păsărele; cea de a doua zonă este <Colectarea selectivă>, unde am construit câteva coșuri de gunoi din materiale reciclabile; următoarea zonă este cea de <Reciclate și-napoi la lume date>, iar a patra este cea de <Lectură creativă>, unde sunt mese, scaune, băncuțe și o bibliotecă făcute din cutii de plastic și ultima zonă este <Grădina fericită>, unde am ieșit în curte cu copilașii și am plantat”, a explicat profesoara Maria Muntean.

Alături de inimosul cadru didactic, la implementarea proiectului au muncit colegele ei, Andreea Șerban, Magdalena Bordaș, Mariana Coteanu și Iuliana Rancz. Cei mici s-au bucurat să învețe și să facă lucruri interesante din obiecte care ar fi poluat mediul, dar au fost refolosite și au înfrumusețat școala.

O școală îngrijită chiar de elevi

„Am făcut niște căsuțe. Le-am făcut din niște cutii de la înghețată, dopuri de plastic și bucăți de lemne. Mai întâi le-am pictat și le-am desenat, apoi le-am agățat în copaci”, a povestit Darius, din clasa pregătitoare.

„Am plantat flori cu colegii. Garofițe. Am pus pământul în ghivece și în cauciuri, apoi am făcut răsaduri de flori și semințe”, a explicat Mera, din „Clasa micilor astronauți”.

„Am luat niște materiale reciclabile și doamnele învățătoare ne-au ajutat să facem o băncuță unde putem citi și o bibliotecă unde să ne ținem cărțile. Le-am vopsit și le-am decorat cu capace pentru a fi mai interesante”, a spus Ștefania Cristina, din clasa a IV-a B, „Clasa românașilor isteți”. Ea are o soră geamănă, Rebeca Ioana, care a spus că s-a simțit foarte bine să citească în această zonă.

„Am plantat morcovi, castraveți, salată. Am săpat în pământ și am pus semințe”, a explicat Cristian Andrei, din clasa pregătitoare C.

Situată într-o zonă foarte frumoasă a orașului, chiar la marginea pădurii, Școala nr. 9 din Brașov este și mai frumoasă acum, după ce elevii au finalizat proiectul și și-au pus amprenta pe fiecare colțișor al acesteia.