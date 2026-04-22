Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele anunță proteste

Cele două federații sindicale din învățământul preuniversitar au înaintat, miercuri, o plângere către Ministerul Educației, denunțând circulara transmisă de minister la sfârșitul săptămânii trecute prin care se cerea reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în anumite instituții.

Sindicatele anunță pichetări ca urmare a noilor măsuri FOTO: arhiva/Inquam Photos-O. Ganea

Totul a pornit de la o circulară transmisă pe17 aprilie 2026 de Ministerul Educației în teritoriu prin care se solicita „transmiterea datelor privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026 față de anul 2025 pentru inspectoratele școlare și unitățile de educație extrașcolară”. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer acum ministerului să revoce circulara nr. 26564/1704.2026, invocând că prin emiterea acesteia s-au încălcat mai multe norme legale.

Ce instituții sunt vizate de noile reduceri de cheltuieli

Circulara buclucașă a fost transmisă, a motivat Ministerul Educației, ca urmare a unei adrese de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se cerea transmiterea datelor privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026 și completarea „matricei de monitorizare și evaluare”, „în temeiul art. XLIX din OUG nr. 7/2026”. Inspectoratelor li s-a dat termen de comunicare a machetei completate „cel târziu 20 aprilie 2026, ora 16.00”.

Vizate de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, conform adresei respective, sunt inspectoratele școlare județene și unitățile de educație extrașcolară, adică centrele de excelență, cluburile sportive școlare, palatele și cluburile elevilor.

Sindicatele au intervenit și au transmis directorilor obligați să identifice modalități prin care să scadă cheltuielile cu 10% un punct de vedere redactat de către o societate de avocați. Potrivit acestei opinii, unitățile de educație extrașcolară, considerate de minister ca nefiind unități de învățământ, au fost introduse în listă încălcându-se legea, doar inspectoratele școlare, centrele județene de asistență și resurse educaționale și casele corpului didactic neputând fi asimilate unităților școlare, potrivit juriștilor consultați de sindicate.

De ce are importanță această clasificare? Pentru că forma inițială a art. XLIX, cuprinsă în proiectul de lege pus în transparență decizională de MDLPA în ianuarie 2026, prevedea exceptarea de la reducerea cheltuielilor de personal a unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat.

Sindicatele menționează în plângere că prin emiterea circularei transmisă în județe s-au încălcat:

- contractul colectiv de muncă, federațiile sindicale nefiind consultate anterior emiterii documentului;

- chiar articolul XLIX din OUG nr. 7/2026 invocat în circulară drept temei legal, prin care se stabilea că unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar de stat sunt exceptate de la măsura reducerii cheltuielilor de personal;

- Codul Muncii – pentru că în anexa care trebuia completată se regăseau rubrici precum renunțarea la anumite drepturi câștigate (sporuri).

În aceste condiții, având în vedere caracterul vădit nelegal al Circularei nr. 26564/17.04.2026, vă solicităm să procedați la revocarea acesteia, prin emiterea unei alte circulare în acest sens”, cer cele două federații.

Liderii de sindicat din teritoriu spun că nu se cunoaște la această dată conținutul adreselor trimise ca răspuns la circulară, cert este că în multe județe directorii s-ar fi conformat și ar fi identificat măsuri de reducere a acestor cheltuieli.

Cele două federații din învățământul preuniversitar au anunțat totodată organizarea unei acțiuni de pichetare a sediului Ministerului Educației și Cercetării, în data de 29 aprilie 2026, în intervalul orar 12.00 – 14.00. La acțiune ar urma să participe aproximativ 300 de persoane care vor protesta față de „nelegalitatea dispoziției Ministerului Educației și cercetării privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din unitățile de educație extrașcolară din întreaga țară”.

În învățământul preuniverstar au fost operate reduceri de cheltuieli încă din vara anului trecut, când în vacanță au fost emise mai multe acte normative care au permis comasarea de unități școlare, creșterea normei de predare cu două ore, creșterea obligației de catedră în cazul directorilor și inspectorilor etc. În toamna anului 2025, premierul Ilie Bologan a afirmat că educația nu va fi afectată de alte tăieri bugetare. 

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
stirileprotv.ro
image
Ce mesaje vor fi afișate pe panourile OUTDOOR. Proiect implementat în Capitală
gandul.ro
image
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
mediafax.ro
image
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
fanatik.ro
image
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
De ce este România ferită de criza kerosenului. Specialist: „Sunt șanse reduse să rămânem fără combustibil pentru avioane”
playtech.ro
image
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Gheorghe 2026. Ce este interzis să faci joi, 23 aprilie. Tradiții și obiceiuri la români
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul mesaj: „Aștept un pic de liniște...”. Cu ce șocase, în moda românească, după tragedia de la Colectiv?
click.ro
image
De ce a lipsit Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan: „I-am refuzat invitația”
click.ro
image
Artist de muzică populară, în vizorul DNA. Percheziții într-un dosar de corupție și spălare de bani
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Click!

image
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
image
Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul mesaj: „Aștept un pic de liniște...”. Cu ce șocase, în moda românească, după tragedia de la Colectiv?

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Prea sexy pentru Hollywood? Sydney Sweeney a fost scoasă din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii