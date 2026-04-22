Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele anunță proteste

Cele două federații sindicale din învățământul preuniversitar au înaintat, miercuri, o plângere către Ministerul Educației, denunțând circulara transmisă de minister la sfârșitul săptămânii trecute prin care se cerea reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în anumite instituții.

Totul a pornit de la o circulară transmisă pe17 aprilie 2026 de Ministerul Educației în teritoriu prin care se solicita „transmiterea datelor privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026 față de anul 2025 pentru inspectoratele școlare și unitățile de educație extrașcolară”. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer acum ministerului să revoce circulara nr. 26564/1704.2026, invocând că prin emiterea acesteia s-au încălcat mai multe norme legale.

Ce instituții sunt vizate de noile reduceri de cheltuieli

Circulara buclucașă a fost transmisă, a motivat Ministerul Educației, ca urmare a unei adrese de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se cerea transmiterea datelor privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026 și completarea „matricei de monitorizare și evaluare”, „în temeiul art. XLIX din OUG nr. 7/2026”. Inspectoratelor li s-a dat termen de comunicare a machetei completate „cel târziu 20 aprilie 2026, ora 16.00”.

Vizate de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, conform adresei respective, sunt inspectoratele școlare județene și unitățile de educație extrașcolară, adică centrele de excelență, cluburile sportive școlare, palatele și cluburile elevilor.

Sindicatele au intervenit și au transmis directorilor obligați să identifice modalități prin care să scadă cheltuielile cu 10% un punct de vedere redactat de către o societate de avocați. Potrivit acestei opinii, unitățile de educație extrașcolară, considerate de minister ca nefiind unități de învățământ, au fost introduse în listă încălcându-se legea, doar inspectoratele școlare, centrele județene de asistență și resurse educaționale și casele corpului didactic neputând fi asimilate unităților școlare, potrivit juriștilor consultați de sindicate.

De ce are importanță această clasificare? Pentru că forma inițială a art. XLIX, cuprinsă în proiectul de lege pus în transparență decizională de MDLPA în ianuarie 2026, prevedea exceptarea de la reducerea cheltuielilor de personal a unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat.

Sindicatele menționează în plângere că prin emiterea circularei transmisă în județe s-au încălcat:

- contractul colectiv de muncă, federațiile sindicale nefiind consultate anterior emiterii documentului;

- chiar articolul XLIX din OUG nr. 7/2026 invocat în circulară drept temei legal, prin care se stabilea că unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar de stat sunt exceptate de la măsura reducerii cheltuielilor de personal;

- Codul Muncii – pentru că în anexa care trebuia completată se regăseau rubrici precum renunțarea la anumite drepturi câștigate (sporuri).

„În aceste condiții, având în vedere caracterul vădit nelegal al Circularei nr. 26564/17.04.2026, vă solicităm să procedați la revocarea acesteia, prin emiterea unei alte circulare în acest sens”, cer cele două federații.

Liderii de sindicat din teritoriu spun că nu se cunoaște la această dată conținutul adreselor trimise ca răspuns la circulară, cert este că în multe județe directorii s-ar fi conformat și ar fi identificat măsuri de reducere a acestor cheltuieli.

Cele două federații din învățământul preuniversitar au anunțat totodată organizarea unei acțiuni de pichetare a sediului Ministerului Educației și Cercetării, în data de 29 aprilie 2026, în intervalul orar 12.00 – 14.00. La acțiune ar urma să participe aproximativ 300 de persoane care vor protesta față de „nelegalitatea dispoziției Ministerului Educației și cercetării privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din unitățile de educație extrașcolară din întreaga țară”.

În învățământul preuniverstar au fost operate reduceri de cheltuieli încă din vara anului trecut, când în vacanță au fost emise mai multe acte normative care au permis comasarea de unități școlare, creșterea normei de predare cu două ore, creșterea obligației de catedră în cazul directorilor și inspectorilor etc. În toamna anului 2025, premierul Ilie Bologan a afirmat că educația nu va fi afectată de alte tăieri bugetare.