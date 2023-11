Scandal în jurul programului „Rechizite școlare oferite de Ministerul Educației”. Părinte: „O bătaie de joc” VIDEO

Tuburi fără lipici, plastelină uscată, creioane rupte, caiete de matematică cu foi veline. Sunt doar câteva dintre rechzitele școlare primite de un elev și a căror imagini deplorabile au ajuns pe internet.

O mămică a postat pe o rețea de socializare un filmuleț în care inventariază ajutorul oferit de stat. Concluzia? Rechizitele nu pot fi folosite de copilul respectiv la școală. Sunt de proastă calitate, vechi, uscate și deteriorate.

@adriana.margarit12 Am facut acest clip pentru a vedea ce pot primi copiii de la stat. Copilul meu are tot ce i trebuie pentru scoala.Nu e vorba de mine in acest videoclip este vorba de faptul ca isi bat joc de copii.E imposibil sa dai astfel de rechizite,din nou spun,copilul meu are,ganditi va la copiii care chiar au nevoie de acestea si primesc asta. #romania #vabatetijoc #foryou #fy #taranoastra ♬ Opriți planeta - Puya & IRAIDA

„Am facut acest clip pentru a vedea ce pot primi copiii de la stat. Copilul meu are tot ce i trebuie pentru scoala. Nu e vorba de mine in acest videoclip este vorba de faptul ca isi bat joc de copii. E imposibil sa dai astfel de rechizite,din nou spun, copilul meu are, ganditi-va la copiii care chiar au nevoie de acestea si primesc asta”, a scrs femeia pe pagina de socializare.

Evident, cum era și de așteptat, postarea femeii a împărțit interetul în mai multe tabere. În timp ce mulți internauți au comentat spunând că totul nu e decât o mare bătaie de joc, alții i-au reproșat femeii că nu este recunoascătoare pentru ajutorul oferit.

„Adevărată bătaie de joc. Probabil, să mai spele niște bani”.

„Cred că sunt produse care au defect din fabrică”.

„Guvernul plătește. În acte este foarte scump pachetul, dar întotdeauna se găsește și o portiță de scăpare”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Există, însă, și internauți care au judecat-o foarte aspru iar comentariile sunt, multe dintre ele, acide.

„Alții nu le au nici pe astea”.

„Când faci copii, nu ai așteptări să îi crească statul”.

„Unii nu au nici atât. În afară de lipiciul ăla, totul e ok,în sensul că e mai bine decât nimic”.

Postarea femeii a strâns peste 2.000 de comentarii, iar valul de reacții continuă.

