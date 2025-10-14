search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Procesul de aderare a României la OCDE s-ar putea finaliza în 2026. CES Bucharest: Traiectoria pro-occidentală a ţării se va consolida

0
0
Publicat:

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică nu este doar o recunoaştere a progreselor economice ale ţării, ci şi o oportunitate semnificativă pentru creştere economică sustenabilă, un pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală, se arată într-o analiză realizată de Bucharest Center For Economy&Society (CES).

Sediul OCDE
Aderarea României la OCDE, pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală

România se află într-un moment favorabil al parcursului său internaţional, fiind în proces de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), un pas comparabil în importanţă cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Accesul în OCDE, supranumit "clubul select al bunelor practici în domeniul guvernanţei economice", nu reprezintă doar un obiectiv simbolic, ci are implicaţii directe şi profunde pentru mediul de afaceri românesc şi pentru economia naţională în ansamblu. Prin urmare, aderarea la această organizaţie nu este doar o recunoaştere a progreselor economice ale României, ci şi o oportunitate semnificativă pentru creştere economică sustenabilă, din care rezultă automat şi un impact pozitiv asupra mediului de afaceri", se menţionează într-un comunicat al CES Bucharest.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin cele 38 de state membre (printre care şi Statele Unite ale Americii, Japonia sau Australia) şi partenerii săi principali, reprezintă aproximativ 70% din producţia şi comerţul mondial, dar şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. În prezent, ţările membre ale OCDE generează aproximativ 60% din produsul intern brut global.

Astfel, semnalează analiza, aderarea României la OCDE reprezintă un pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală. Beneficiile potenţiale sunt multiple, de la atragerea de investiţii străine directe şi până la creşterea competitivităţii economiei naţionale prin promovarea inovaţiei şi a sustenabilităţii.

De asemenea, subliniază sursa citată, aderarea la OCDE va consolida totodată traiectoria pro-occidentală a României, având în vedere că este deja membru NATO şi UE, într-un context geopolitic şi de securitate incert, marcat de război la graniţă şi fragmentare comercială globală.

Această ancoră strategică transmite un mesaj de stabilitate şi predictibilitate, întărind încrederea investitorilor şi a partenerilor economici", precizează sursa citată.

România va avea acces mai larg la pieţele internaţionale

Analiza mai arată că OCDE promovează principii precum democraţia, economia de piaţă deschisă şi transparentă, supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului - valori esenţiale pentru crearea unui cadru de afaceri stabil şi predictibil, iar prin alinierea la standardele şi recomandările OCDE, România va beneficia de un acces mai larg la pieţele internaţionale, ceea ce va stimula comerţul şi va atrage investiţii străine directe.

Mai mult, organizaţia încurajează inovaţia şi dezvoltarea durabilă, aspecte esenţiale pentru competitivitatea pe termen lung a economiei româneşti. Totodată, politicile OCDE vizează reducerea inegalităţilor economice şi sociale, ceea ce va contribui la o creştere economică mai echitabilă. Aderarea la OCDE implică implementarea unor politici publice mai eficiente în domenii cheie precum educaţia, sănătatea, şi piaţa muncii, ceea ce va contribui la creşterea calităţii vieţii şi la dezvoltarea capitalului uman.

OCDE subliniază priorităţi structurale pentru România: îmbunătăţirea competenţelor şi mobilităţii forţei de muncă, combaterea sărăciei şi sprijinirea IMM-urilor prin acces la finanţare şi ecosisteme antreprenoriale bazate pe reguli", arată analiza CES Bucharest, care adaugă faptul că OCDE promovează tranziţia verde şi securitatea energetică, considerând decarbonizarea un vector de competitivitate, iar politicile de reducere a dependenţei de combustibili fosili şi investiţiile "verzi" atrag capital de calitate şi stimulează inovarea industrială.

Procesul de aderare a României la OCDE a început la 25 ianuarie 2022, iar la 10 iunie a acelaşi an a fost stabilită Foaia de Parcurs (Accession Roadmap) care stabileşte etapele şi condiţiile de evaluare în cele 26 de comitete şi grupuri de lucru. În 2024, România a primit mai multe avize formale din partea comitetelor OCDE, inclusiv în domenii precum bugetul, politica de dezvoltare regională şi construcţiile navale.

Conform unui raport OCDE din martie 2024, România se confruntă în continuare cu provocări economice semnificative. Pe termen scurt, OCDE prognozează o creştere economică la 1,5% în 2025, urmată de o recuperare până la 2,4% în 2026. În contextul geopolitic actual, incertitudinile rămân ridicate, însă priorităţile trebuie să includă reducerea inflaţiei şi gestionarea eficientă a datoriei publice.

În prezent, România este evaluată în cadrul a 26 de comitete tehnice sectoriale ale OCDE, care analizează legislaţia, politicile şi practicile ţării în raport cu standardele şi instrumentele legale ale organizaţiei. Astfel, termenul estimat pentru finalizarea procesului de aderare este 2026, explică CES Bucharest. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
mediafax.ro
image
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
playtech.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Vești bune pentru elevi privind vacanța de toamnă din 2025. Au o săptămână liberă chiar în octombrie
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”