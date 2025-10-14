Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică nu este doar o recunoaştere a progreselor economice ale ţării, ci şi o oportunitate semnificativă pentru creştere economică sustenabilă, un pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală, se arată într-o analiză realizată de Bucharest Center For Economy&Society (CES).

„România se află într-un moment favorabil al parcursului său internaţional, fiind în proces de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), un pas comparabil în importanţă cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Accesul în OCDE, supranumit "clubul select al bunelor practici în domeniul guvernanţei economice", nu reprezintă doar un obiectiv simbolic, ci are implicaţii directe şi profunde pentru mediul de afaceri românesc şi pentru economia naţională în ansamblu. Prin urmare, aderarea la această organizaţie nu este doar o recunoaştere a progreselor economice ale României, ci şi o oportunitate semnificativă pentru creştere economică sustenabilă, din care rezultă automat şi un impact pozitiv asupra mediului de afaceri", se menţionează într-un comunicat al CES Bucharest.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin cele 38 de state membre (printre care şi Statele Unite ale Americii, Japonia sau Australia) şi partenerii săi principali, reprezintă aproximativ 70% din producţia şi comerţul mondial, dar şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. În prezent, ţările membre ale OCDE generează aproximativ 60% din produsul intern brut global.

Astfel, semnalează analiza, aderarea României la OCDE reprezintă un pas esenţial pentru consolidarea poziţiei sale pe scena economică globală. Beneficiile potenţiale sunt multiple, de la atragerea de investiţii străine directe şi până la creşterea competitivităţii economiei naţionale prin promovarea inovaţiei şi a sustenabilităţii.

De asemenea, subliniază sursa citată, aderarea la OCDE va consolida totodată traiectoria pro-occidentală a României, având în vedere că este deja membru NATO şi UE, într-un context geopolitic şi de securitate incert, marcat de război la graniţă şi fragmentare comercială globală.

„Această ancoră strategică transmite un mesaj de stabilitate şi predictibilitate, întărind încrederea investitorilor şi a partenerilor economici", precizează sursa citată.

România va avea acces mai larg la pieţele internaţionale

Analiza mai arată că OCDE promovează principii precum democraţia, economia de piaţă deschisă şi transparentă, supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului - valori esenţiale pentru crearea unui cadru de afaceri stabil şi predictibil, iar prin alinierea la standardele şi recomandările OCDE, România va beneficia de un acces mai larg la pieţele internaţionale, ceea ce va stimula comerţul şi va atrage investiţii străine directe.

Mai mult, organizaţia încurajează inovaţia şi dezvoltarea durabilă, aspecte esenţiale pentru competitivitatea pe termen lung a economiei româneşti. Totodată, politicile OCDE vizează reducerea inegalităţilor economice şi sociale, ceea ce va contribui la o creştere economică mai echitabilă. Aderarea la OCDE implică implementarea unor politici publice mai eficiente în domenii cheie precum educaţia, sănătatea, şi piaţa muncii, ceea ce va contribui la creşterea calităţii vieţii şi la dezvoltarea capitalului uman.

„OCDE subliniază priorităţi structurale pentru România: îmbunătăţirea competenţelor şi mobilităţii forţei de muncă, combaterea sărăciei şi sprijinirea IMM-urilor prin acces la finanţare şi ecosisteme antreprenoriale bazate pe reguli", arată analiza CES Bucharest, care adaugă faptul că OCDE promovează tranziţia verde şi securitatea energetică, considerând decarbonizarea un vector de competitivitate, iar politicile de reducere a dependenţei de combustibili fosili şi investiţiile "verzi" atrag capital de calitate şi stimulează inovarea industrială.

Procesul de aderare a României la OCDE a început la 25 ianuarie 2022, iar la 10 iunie a acelaşi an a fost stabilită Foaia de Parcurs (Accession Roadmap) care stabileşte etapele şi condiţiile de evaluare în cele 26 de comitete şi grupuri de lucru. În 2024, România a primit mai multe avize formale din partea comitetelor OCDE, inclusiv în domenii precum bugetul, politica de dezvoltare regională şi construcţiile navale.

Conform unui raport OCDE din martie 2024, România se confruntă în continuare cu provocări economice semnificative. Pe termen scurt, OCDE prognozează o creştere economică la 1,5% în 2025, urmată de o recuperare până la 2,4% în 2026. În contextul geopolitic actual, incertitudinile rămân ridicate, însă priorităţile trebuie să includă reducerea inflaţiei şi gestionarea eficientă a datoriei publice.

În prezent, România este evaluată în cadrul a 26 de comitete tehnice sectoriale ale OCDE, care analizează legislaţia, politicile şi practicile ţării în raport cu standardele şi instrumentele legale ale organizaţiei. Astfel, termenul estimat pentru finalizarea procesului de aderare este 2026, explică CES Bucharest.