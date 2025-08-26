Rezultatele finale ale Bacalaureatului de toamnă 2025, publicate astăzi

Ministerul Educației și Cercetării publică astăzi rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, după etapa de contestații.

Rezultatele pot fi consultate online, pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și afișate în centrele de examen.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului a debutat cu înscrierile în perioada 14-21 iulie 2025, continuând cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale, probele scrise și etapele de contestații.

Peste 7.000 de elevi au promovat Bacalaureatul. Nicio medie de 10

După afișarea primelor rezultate un total de 7.306 elevi au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat, în sesiunea de toamnă, obținând medii cel puțin egale cu 6.

Cea mai mare medie obținută este de 9.81, urmată de 9.55 și 9.40.

În total, sunt 24 de elevi care au reușit să obțină media peste 9, însă nu există nicio medie de 10, înainte de contestații.

Număr de candidați și rata de promovare

Această sesiune de toamnă a fost marcată de un număr scăzut de candidați în comparație cu anii anteriori: peste 30.200 de absolvenți s-au înscris, dintre care aproximativ 18.200 provin din promoția curentă, iar restul din promoțiile anterioare.

Rata de promovare, de doar 28,4%, indică dificultățile întâmpinate și reprezintă cel mai scăzut procent înregistrat din 2019.

De asemenea, aproape 23% dintre cei care au picat BAC-ul în sesiunea din iunie 2025 au reușit să promoveze în sesiunea de toamnă.