Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Remus Pricopie: „Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor - este a elevilor, a copiilor noștri”

Publicat:

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis luni, 8 septembrie, un apel la responsabilitate și dialog în contextul protestelor cadrelor didactice care au afectat începutul noului an școlar.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie FOTO: SNSPA
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie FOTO: SNSPA

„Astăzi, aproape trei milioane de copii ar fi trebuit să înceapă școala, dar multe curți au rămas goale, iar festivitățile de deschidere nu au avut loc. Această situație ridică o întrebare dureroasă: ce este mai important, dreptul la o remunerație și condiții de muncă decente sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală? Prima zi nu este o formalitate, ci un moment cu încărcătură emoțională și socială, care marchează începutul unui an întreg și întărește legătura dintre școală și comunitate”, a declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Respect pentru profesori, dar și pentru elevi

Remus Pricopie a subliniat că înțelege revendicările cadrelor didactice, însă acestea nu ar trebui să se facă în detrimentul elevilor. „Ca fost ministru al Educației, înțeleg și respect revendicările cadrelor didactice, dar consider că acestea nu trebuie să se realizeze în detrimentul elevilor, care sunt cei mai vulnerabili și care nu au nicio vină în acest conflict. Dialogul și negocierile trebuie să continue, dar protestele nu trebuie să îi lovească pe copii”, a transmis el.

În opinia sa, Ministerul Educației are responsabilitatea de a elabora un plan solid de investiții în profesia didactică, iar sindicatele trebuie să dea dovadă de solidaritate și să contribuie la găsirea unor soluții echilibrate.

„Educația trebuie să fie o bucurie, nu un conflict”

„Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor – este a elevilor, a copiilor noștri. De aceea, avem datoria să găsim soluții care să facă din educația lor o bucurie, nu un conflict permanent”, a spus rectorul SNSPA.

Acesta s-a declarat convins că liderii sindicali și cei politici pot găsi rapid un compromis, dacă ar comunica și s-ar asculta mai mult: „Îi cunosc pe liderii de sindicat și îi cunosc și pe liderii politici ai coaliției de guvernare. Toți sunt oameni serioși, responsabili. Sunt convins că, dacă ar vorbi mai mult unii cu alții – și, mai ales, dacă s-ar asculta unii pe alții cu adevărat – ar găsi foarte repede formule decente pentru a merge mai departe împreună, nu separat”.

Mesaj pentru elevi, părinți și profesori

La final, rectorul SNSPA a transmis urări pentru începutul de an școlar: „Le urez elevilor curiozitate și încredere, părinților răbdare și speranță, profesorilor demnitate și bucuria de a dărui, sindicatelor și guvernanților înțelepciunea de a construi împreună. Iar celor care cred că pot câștiga vizibilitate politică – cu ‘bățul’ prin gardul școlii – chiar în această zi atât de specială, le doresc să descopere că în politica educației nu este loc pentru exerciții de vanitate, ci pentru responsabilitatea față de viitorul copiilor noștri”.

