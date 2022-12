Profesorii care duc școala românească spre Vest

Pandemia a silit sistemul de educație să migreze în mediul digital. Unii profesori au privit situația ca pe o oportunitate care poate aduce beneficii în procesul de învățare.

Diana Sabău Lupașc este de 14 ani profesoară de limba engleză la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, județul Suceava. Face parte din comunitatea SuperTeach și, de doi ani, a introdus modalități de utilizare a tehnologiei digitale în predarea la clasă. Cum? „Un exemplu concret este chiar site-ul creat de mine, English Class, pe Google Sites. Acolo încarc lecții diferite, materiale pe care le preiau și le adaptez pentru specificul claselor mele. Am reușit să adun 17 tablete la un loc și să le transform în „manualele” mele de engleză. Asta înseamnă o tabletă la fiecare bancă. Am grijă să le încarc și să nu rămână fără baterie, iar elevii își iau «manualele digitale» la început de oră, navighează către pagina potrivită pentru nivelul lor de limbă, iar la sfârșitul orei, «manualul» se predă pentru a fi folosit de o altă clasă. E o metodă utilă pentru a-i ajuta să învețe, interacționând cu digitalul”, a explicat profesoara (foto jos).

Elevii și-au îmbogățit vocabulatul

Potrivit acesteia, elevii au fost foarte entuziasmați de introducerea tehnologiei. „Acum s-au obișnuit cu această metodă de învățare și au integrat-o în viața lor de elevi”, adaugă Diana Sabău Lupașc.

Unul dintre efectele introducerii tehnologiei digitale la orele de engleză, mai spune profesoara, a fost acela că mulți elevi și-au îmbunătățit vocabularul prin interacțiunea cu jocurile desfășurate la clasă: „Desigur, mă refer la jocuri educative, care să le capteze atenția, dar care să îi și ajute să învețe cuvinte noi. Folosesc mai multe feluri de aplicații, fiecare utilă pentru un anumit task de la clasă – de exemplu, Teleskop este o aplicație pe care o folosesc pentru a primi un feedback onest și anonim. O altă aplicație se cheamă Menti și este gratuită, pot foarte repede face sondaje sau brainstorming într-o formă vizuală colorată și atractivă”, mai spune profesoara.

În plus, utilizează o platformă - Liveworksheet - care permite elevului să lucreze independent fișa pe care profesorul o pregătește pentru el. „Profesorul primește răspunsurile elevului pe e-mail, iar elevul primește feedback după terminarea fișei. E foarte util, mai ales că nu mai pierdem timp la clasă și contribuim și la o planetă mai verde, fără a mai folosi hârtie”, adaugă profesoara.

Irina Vasile este profesoară de clase primare la Şcoala Gimnazială „Henri Mathias Berthlot” din Ploieşti, județul Prahova. Ea spune că înainte de pandemie folosea adesea prezentări de tip PPT. „În timpul pandemiei, am învățat mai multe instrumente digitale care sunt utile atât în predare, cât și în evaluare. De exemplu, folosesc la matematică jocurile quiz Baamboozle și jocurile oferite de platforma WordWall. Repetând jocurile, elevii mei au învățat înmulțirea și munca în echipă. Pentru limba română – foarte util a fost site-ul Padlet. Acolo avem modele bune și loc să ne putem oferi feedback. La științe, istorie, geografie, funcționează minunat Kahoot – un joc interactiv. Pentru toate aceste instrumente i-am învățat pe elevii mei cum să le alcătuiască. Având întrebări potrivite pentru un quiz unde e nevoie și de răspunsul corect, elevii și-au însușit cunoștințele necesare fără efort”, explică profesoara.

Astfel, dintr-o clasă de 36 de elevi, după învățarea înmulțirii, 9 elevi din clasă care se descurcau foarte greu au învățat foarte bine tabla înmulțirii, parcurgând jocurile ca temă, potrivit Irinei Vasile. „De asemenea, la științe, istorie, geografie, foarte puțini copii citesc cu atenție informațiile pe care ar trebui să le învețe. Provocați să găsească «Întrebări deștepte», elevii care obțineau calificative foarte mici și-au îmbunătățit considerabil rezultatele”, mai spune aceasta.

”Plăcerea de a se juca nu se compară cu orele clasice”

Cel mai simplu exemplu de utilizare a tehnologiei digitale la clasă este verificarea temei pentru acasă postată pe Classroom, spune, la rândul lui, Ovidiu Bădescu, profesor de matematică la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, județul Caraș Severin. „Și chiar dacă nu reușesc de fiecare dată să verific temele tuturor elevilor, faptul că aceștia postează tema acolo îi ajută la responsabilizare și la introducerea digitalului în viața lor de elev. Pe de altă parte, am creat un site, www.ovidiubadescu.ro unde elevii pot să găsească toate lecțiile de matematică sub forma de PDF, alături de teme la fiecare conținut de învățare”, explică profesorul de Matematică.

În același timp, mai spune acesta, lucrează și cu platforma https://edu.forlife.ro care îi ajută pe elevi la consolidarea cunoștințelor: „Pot spune că, împreună cu elevii, am reușit să ne adaptăm la mediile digitale și să le privim ca pe un beneficiu în procesul de învățare. Atunci când le ceri elevilor să ia telefoanele și să pornească orice aplicație, se vede în ochii lor bucurie. Nu contează că acea aplicație e, de fapt, una cu ajutorul căreia învață formule la matematică sau noțiuni la geografie, plăcerea de a se juca nu se compară cu orele clasice de predare-învățare”.

Principiul platformei e simplu, adaugă profesorul: „Creează un test alegând în mod aleatoriu 10 itemi dintr-o lecție selectată de copil, iar la finalul testului arată un scor. Bineînțeles că acest scor e direct proporțional cu numărul de răspunsuri corecte și invers proporțional cu timpul în care s-a răspuns la întrebări. Acest record personal ambiționează elevii să joace din nou cu itemi din aceeași lecție și, ce e cel mai important, stimulează elevul să fie în competiție cu el însuși, să devină mai bun decât a fost în versiunea lui anterioară”.

Pandemia l-a transformat și pe el, ca profesor, mai spune Ovidiu Bădescu: „Simt că am evoluat enorm datorită necesității de a căuta un alt fel de facilitare a învățării. Deși am site propriu din 2001, atunci când un elev mi l-a creat, ceea ce am învățat în pandemie nu se compară cu nimic altceva. Acum nu concep o oră în care să nu verific tema elevilor de pe Classroom, nu concep un capitol în care să nu folosim canalul de YouTube, diferite aplicații sau platforme de învățare. Pot spune că și pandemia a avut beneficii și noi ne-am asigurat că luăm din această experiență doar aspecte pozitive în plan educațional”.