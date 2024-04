Profesoara de la sat cu elevi campioni la reciclare. Folosesc educația STEM pentru a construi „case bântuite” FOTO

Conduși de o profesoară de limbi străine, copiii folosesc educația STEM ca să construiască case în miniatură din materiale reciclabile, au strâns tone de deșeuri electrice și electronice și au creat o carte de rețete de Crăciun în engleză și cataloage digitale de modă.

Daniela Eugenia Dinu, profesoară de limba franceză și de limba engleză la Școala Gimnazială Rusănești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea, a obținut locul al doilea la categoria „Dezvoltarea leadershipului la elevi“ la Gala profesorul anului în mediul rural în 2023 pentru numeroasele sale inițiative prin care le-a dezvoltat elevilor stima de sine, comunicarea, spiritul de echipă, răbdarea, perseverența, creativitatea și i-a provocat mereu să își depășească limitele.

Și-a dorit să devină profesoară încă din clasa a V-a grație profesoarei sale de limba și literatura română. „A fost unul dintre reperele mele în viață. Era foarte apropiată de noi, elevii, și a fost singurul profesor din gimnaziu care a fost altfel“, a povestit profesoara pentru „Weekend Adevărul“.

Visul ei a fost inițial să devină stewardesă, dar acum se bucură că nu i s-a îndeplinit dorinţa, pentru că îi plac foarte mult copiii și nu se vede făcând nimic altceva. Dintotdeauna a avut ambiția de a-i pune pe elevii de la ea din sat pe picior de egalitate cu cei de la oraș, chiar dacă s-a confruntat cu multe lipsuri.

În urmă cu 15 ani, când a venit pentru prima dată la școala din Rusănești, își amintește că nu aveau nici măcar internet. „Am spus că trebuie să fac ceva pentru ca și elevii de la școala noastră să poată fi capabili să ia propriile decizii și să își dezvolte gândirea critică“, explică Daniela.

Notarea, exclusiv online

I-a implicat în acest proces și pe elevi, și pe părinți, și a scris mai multe proiecte, cu care a participat la diverse competiții. A reușit astfel să doteze școala cu calculatoare și să implementeze proiectele eTwinning, dar și să aducă în unitatea școlară examenele Cambridge în 2022 și 2023, care ajută elevii să își dezvolte competențele lingvistice și să-și îmbunătățească limba engleză pas cu pas.

Tot în urma unui concurs pe care l-a câștigat, în urmă cu doi ani, a implementat gratuit în școală platforma educațională Adservio pentru un an. Prin intermediul ei, a creat catalogul digital la clasele unde predă, un proiect ce s-a dovedit greu de implementat la multe școli de la oraș.

„Le-am făcut conturi atât elevilor, cât și părinților. Când elevul era notat în catalog, părinții primeau mesaj“, spune profesoara.

Lucrurile au mers atât de bine, încât anul acesta școala de la Rusănești va face parte dintr-un proiect-pilot al Ministerului Educației, în care notarea elevilor se face exclusiv prin intermediul catalogului digital.

Copiii primesc inclusiv temele pentru acasă pe platforma Adservio, iar fiecare dintre ei are tablete electronice, pe care au învățat să le folosească ca să scrie pe tabla inteligentă.

Educația STEM pentru case „bântuite“

Daniela folosește mult la clasă platformele educaționale și jocurile online ca să stimuleze imaginația și creativitatea copiilor. De pildă, la orele ei de limba engleză și franceză, a implementat așa-numite proiecte de Halloween, în cadrul cărora elevii au construit case „bântuite“.

Copiii au folosit în acest sens educația STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), iar materialele din care au făcut casele sunt complet reciclabile. „S-au dezvoltat foarte mult atunci. Au lucrat pe echipe și au fost nevoiți să ia decizii singuri“, povestește profesoara.

Un alt lucru remarcabil pe care l-a făcut este folosirea proiectelor eTwinning pentru ca toți elevii să se poată conecta online la orele de curs în pandemie.

„La noi la școală, pandemia nu a împiedicat procesul educațional cu nimic. În primul an de pandemie am implementat opt proiecte, în care am implicat două colege de catedră, care au fost premiate cu certificate europene de calitate“, spune Daniela.

Proiectele au vizat printre altele mediul, reciclarea, protejarea copiilor în mediul online și modurile de verificare a veridicității știrilor.

Cu adevărat impresionantă este cantitatea de deșeuri pe care profesoara și elevii de la școala de la Rusănești au trimis-o în fiecare an la centrele de reciclare.

Vorbim de tone de aparatură electrică, electronică și electrocasnice, becuri și baterii, colectate de la oamenii din sat, după ce, în prealabil, Daniela a organizat mai multe campanii de conștientizare în care le-a explicat cât de periculos pentru sănătate este să le țină în curțile lor.

Totul s-a desfășurat în cadrul „Patrulei de reciclare“, un program al Asociației Volens care ajută copiii să își dezvolte abilitățile sociale și emoționale esențiale.

Daniela și elevii ei au câștigat până acum de șase ori competiția județeană de reciclare, iar județul Vâlcea a obținut de trei ori locul întâi la nivel național, școala din Rusănești având cea mai mare cantitate de deșeuri colectate.

Creatori de cataloage digitale de modă

Secretul succesului său la clasă este că permanent își provoacă elevii să vină cu propriile idei, indiferent de tema sau de subiectul ales. „I-am învățat să nu se teamă să spună ceea ce gândesc. Până nu spun ce și-ar dori și cum cred ei că ar fi bine, nu au șanse să se dezvolte pe partea de leadership“, explică dascălul.

Comunicarea și lucrul în echipă sunt de bază în toate proiectele în care profesoara își implică elevii, iar jocurile de rol completează dezvoltarea acestora pentru a-și depăși teama de a vorbi în public. Acesta din urmă este unul dintre motivele pentru care a adus examenele Cambridge în școală.

Toate cursurile ei sunt altfel. Orele sunt interactive și aproape de fiecare dată folosește videoproiectorul, iar elevii lucrează de pe tablete. Elevii abia așteaptă să vină orele de franceză și engleză ca să participe la jocuri-concurs pe aplicația Kahoot.

„Este o competiție între ei să răspundă mai rapid și corect la întrebări. Joacă individual și pe echipe“, povestește Daniela.

Aplicația Wordwall o folosește pentru ca elevii să dezlege rebusuri în engleză și franceză sau să rezolve exerciții de identificare a unor cuvinte, iar aplicația LiveWorksheets le dă posibilitatea copiilor să își vadă imediat greșelile pe care le-au făcut, dar și notele pe care le-au primit.

→ Imaginea 1/5: Daniela Eugenia Dinu FOTO arhiva personala (3) (1) jpeg

GALERIE FOTO DANIELA EUGENIA DINU

Prin intermediul cărții digitale StoryJumper, elevii au creat propriile cataloage de modă digitale în engleză și franceză. Au continuat apoi cu crearea unei cărți de rețete de Crăciun în engleză, în cadrul unui alt proiect eTwinning, pe care Daniela l-a implementat în școală.

Copii din Turcia, Portugalia și alte țări și-au creat acolo propria pagină de rețete de Crăciun. Elevii ei au ajuns la stadiul în care, prin intermediul platformei Scratch, creează acum și jocuri online.

„Scopul școlii este să pregătească copiii pentru viață, pentru situațiile neprevăzute cărora vor trebui să le facă față. Vreau ca ei să aplice în viața de zi cu zi ce învață la școală, să rămână cu lecțiile de dezvoltare personală și cu discuțiile de la dirigenție și să aibă încredere în ei, indiferent cât ar încerca să îi descurajeze cei din jur“, este moștenirea profesoarei pentru elevii săi.