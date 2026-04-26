Prima de carieră didactică în 2026. Cine primește bani și cum se pot cheltui

După luni de întârzieri cauzate de blocaje administrative și negocieri cu Comisia Europeană, cadrelor didactice li se va acorda prima de carieră didactică pentru anul 2025-2026. Profesorii urmează să primească 1.500 de lei, dar condițiile de utilizare a banilor sunt mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie folosită pentru formare profesională. Anul trecut, prima nu a fost oferită.

Angajații din învățământ care primesc prima de carieră didactică în 2026

Numărul estimat de beneficiari ai primei de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026 este de aproximativ 267.000, iar bugetul alocat depășește 413 milioane de lei, finanțați integral din fonduri europene.

Măsura vizează explicit cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, iar acordarea banilor se va face pe baza listei cadrelor didactice active în anul școlar în care se acordă prima. Personalul nedidactic, care primea 500 de lei, nu va mai beneficia de primă.

Noua formă a ordonanței vine după negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene, care au respins schema inițială, după ce ,,au subliniat imposibilitatea finanțării a schemei așa cum a fost descrisă".

Prima de carieră didactică urmează să fie acordată începând cu luna aprilie 2026 și poate fi utilizată până la sfârșitul anului școlar, respectiv 31 august 2026. Plata se face în format electronic, iar suma nu poate fi retrasă în numerar. Cardurile sunt livrate de Poșta Română la domiciliu sau direct la școală.

Pe ce se pot cheltui banii. Regulile sunt mai stricte

Față de edițiile anterioare, regulile de utilizare a primei de carieră didactică 2026 sunt considerabil mai stricte.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență pus în transparență de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cel puțin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 de lei, trebuie utilizat pentru cursuri de pregătire profesională. Restul sumei poate fi cheltuit exclusiv pentru: achiziționarea de cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică.

În plus, cadrele didactice vor trebui să facă dovada cheltuirii banilor.

„În termen de maximum 5 luni de la data utilizării sumei aferente primei de carieră didactică pentru achiziționarea cursurilor de formare profesională, beneficiarul final personal didactic şi personal didactic auxiliar are obligația de a încărca în aplicația informatică dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul care atestă absolvirea/participarea la cursul de pregătire profesională”, scrie în proiectul de ordonanță de urgență.

Până acum, din prima de carieră didactică, profesorii își puteau cumpăra și echipamente IT, iar 30% din bani puteau fi folosiți la liber, prin declarație pe proprie răspundere.

Este ultimul an în care profesorii primesc prima

Una dintre cele mai importante și controversate modificări din proiectul de ordonanță se referă la viitorul programului în sine.

Actul normativ prevede că anul școlar 2025-2026 este ultimul de acordare a primei de cartieră didactică, deși programul ar fi trebuit să se întindă până în 2027 inclusiv. Acordarea primei de carieră didactică a fost una dintre măsurile care au dus la încheierea grevei generale din 2023.