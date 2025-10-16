O universitate din România oferă gratuit pregătire pentru examenul de admitere

Unversitatea Politehnica din București a anunțat joi, 16 octombrie, pe rețelele de socializare că oferă elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de admitere.

„Te pregătești pentru admiterea la POLITEHNICA București? Vino la sesiunile GRATUITE de pregătire dedicate elevilor care vor să înțeleagă mai bine cerințele examenului de admitere!

Transformă fiecare sâmbătă într-o investiție în viitorul tău: consolidează-ți cunoștințele, exersează pe modele reale și învață direct de la specialiști”, anunță universitatea.

Sesiunile de pregătire au loc în campusul LEU (Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, București), la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației:

▪ Matematică – sala A 01 | 10:00–12:00

▪ Fizică - sala A 02 | 12:00–14:00

▪ Informatică – sala A 101 | 12:00–14:00

Potrivit site-ului instituției, admiterea se face prin concurs pe baza rezultatelor la activitățile școlare (dosar), concurs cu probe scrise, concurs cu probe vocaționale sau concurs mixt, în funcție de strategia fiecărei facultăți.

Modalitatea de desfășurare a concursului este dependentă de facultate și de domeniu.

În prezent, Universitatea Politehnica din București (UPB) are 15 facultăți, după cum urmează: