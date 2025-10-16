search
Joi, 16 Octombrie 2025
O universitate din România oferă gratuit pregătire pentru examenul de admitere

Publicat:

Unversitatea Politehnica din București a anunțat joi, 16 octombrie, pe rețelele de socializare că oferă elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de admitere.

Universitatea Politehnica/FOTO: EELISA
Universitatea Politehnica/FOTO: EELISA

„Te pregătești pentru admiterea la POLITEHNICA București? Vino la sesiunile GRATUITE de pregătire dedicate elevilor care vor să înțeleagă mai bine cerințele examenului de admitere!

Transformă fiecare sâmbătă într-o investiție în viitorul tău: consolidează-ți cunoștințele, exersează pe modele reale și învață direct de la specialiști”anunță universitatea.

Sesiunile de pregătire au loc în campusul LEU (Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, București), la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației:

▪ Matematică – sala A 01 | 10:00–12:00

▪ Fizică - sala A 02 | 12:00–14:00

▪ Informatică – sala A 101 | 12:00–14:00

Potrivit site-ului instituției, admiterea se face prin concurs pe baza rezultatelor la activitățile școlare (dosar), concurs cu probe scrise, concurs cu probe vocaționale sau concurs mixt, în funcție de strategia fiecărei facultăți. 

Modalitatea de desfășurare a concursului este dependentă de facultate și de domeniu.

În prezent, Universitatea Politehnica din București (UPB) are 15 facultăți, după cum urmează:

  1. Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  3. Facultatea de Inginerie Electrică
  4. Facultatea de Energetică
  5. Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
  6. Facultatea de Transporturi
  7. Facultatea de Inginerie Aerospațială
  8. Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii
  9. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
  10. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)
  11. Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
  12. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
  13. Facultatea de Inginerie Medicală
  14. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
  15. Facultatea de Științe Aplicate
