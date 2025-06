Când are loc sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2025. Ce pot face elevii care au picat o singură probă

Elevii care nu au promovat examenul de Bacalaureat vor mai avea o șansă la sesiunea de toamnă. La fel și candidații care au picat o singură probă. A doua sesiunea de BAC are loc între lunile iulie și august.

Elevii care au picat o singură probă la examenul de Bacalaureat, se pot înscrie doar la acea materie în sesiunea următoare, fără să mai susțină celelalte probe promovate anterior. Asta se numește „recunoașterea notelor la probele promovate”.

Astfel, în perioada 14-21 iulie, are loc înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat corigențele. Pe 4-5 august, are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orale în limba română-prova A. Tot pe 5 august, are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B. Pe 6 august, evaluarea competențelor digitale - proba B.

Urmează pe 7-8 august, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională proba C. Pe 11 august, elevii vor susține proba la Limba și literatura română - proba E.a)-proba scrisă. Pe 12 august, proba obligatorie a profilului - proba E.c) proba scrisă, iar pe 13 august, elevii vor susține proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d)-proba scrisă

Pe 18 august, se vor afișa rezultatele la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00-18.00)

Pe 26 august, se vor afișa rezultatele finale.

Rezultate BAC 2025, prima sesiune

Ministerul Educației și Cercetării a publicat vineri, 20 iunie 2025, rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2025. 24 de candidați au reușit să termine examenul cu media 10.

Potrivit datelor înregistrate în aplicația de examen, rata cumulată de promovare (toate promoțiile) înainte de contestații este de 74,3% (76,4% - în prima sesiune a anului trecut). Astfel, au promovat, în total, 77.805 candidați (73.859 de candidați din promoția curentă, respectiv 3.946 din promoțiile anterioare) din numărul celor 104.675 de candidați prezenți.

24 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10 (dintre aceștia, un candidat a susținut probele în sesiunea specială a examenului). Cei mai mulți candidați (13.598 - toate promoțiile) au obținut medii situate pe segmentul 9 - 9.49.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi afișate în data de 30 iunie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):