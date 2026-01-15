search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”

0
0
Publicat:

Peste jumătate de milion de copii din România ar urma să primească, în 2026, mâncare la școală. Suma a crescut la 16,5 lei/zi/elev, din care unele primării reușesc să le aducă o masă caldă, altele un sandviș.

Elevii din comun Spineni sunt de cinci ani beneficiari ai programului Sursa foto: Dănuț Șărpău
Elevii din comun Spineni sunt de cinci ani beneficiari ai programului Sursa foto: Dănuț Șărpău

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că Programul Național „Masă sănătoasă” va continua și în 2026. Suma a fost suplimentată la 1,531 miliarde lei (de la 1,139 miliarde). Acești bani permit păstrarea unităților școlare beneficiare în 2025 plus adăugarea elevilor din școlile arondate, ca urmare a măsurilor de la sfârșitul verii, celor deja beneficiare. Achizițiile se realizează pe an calendaristic, astfel că în această perioadă primăriile fac demersuri pentru a le asigura copiilor din școlile din program, cât mai repede, pachețelul. Valoarea a crescut de la 15 lei/zi/elev la 16,5 lei. Anul trecut, cu banii alocați, unele primării au reușit să achiziționeze masă caldă, altele doar un sandviș.

De la începutul acestui an sunt pe lista beneficiarilor 542.402 preșcolari și școlari, din 1.427 de unități școlare.

Județe cu 5.000 elevi beneficiari și altele cu peste 20.000

În cadrul programului sunt județe cu puțin peste 20 de școli beneficiare și altele cu aproape 50, în privința numărului de beneficiari diferențele fiind și mai relevante.

Acest program are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii și tinerii din școlile din România, sprijinind astfel participarea lor la educație. PNMS urmărește să creeze motivația pentru studiu, să mențină echilibrul socio-emoțional și să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului școlar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive și echilibrate în școli”, se arată pe site-ul Ministerului Educației. O școală din trei oferă, teoretic, elevilor o „masă sănătoasă”, doar că șansa elevilor nu pare să fie aceeași indiferent de județ.

Județul cu cei mai puțini elevi beneficiari este Olt, care are 23 de școli înscrise în program, cu 5.211 beneficiari în total. Este urmat de Brăila – 7.077 și Teleorman – 8.157. La polul opus, cu cei mai mulți beneficiari, se află Iași - 48 de școli înscrise în program și 24.244 elevi, urmat de Constanța – 22.773 elevi, Suceava – 19.351 elevi și Sibiu – 19.121 elevi.

„S-au învățat cu el. O să fac ședință cu părinții să le spun că nu s-a suspendat”

Școala din Spineni, județul Olt, are 72 de copii. Beneficiază de programul prin care li se aduce copiilor un pachet înainte de prânz încă de acum cinci ani, fiind printre școlile pilot. Primarul localității, Dănuț Șărpău, spune că școala nu are un spațiu propice pentru servirea mesei, așa că nu s-a putut opta pentru masă caldă. Copiilor li se aduce în schimb, zilnic, de la Scornicești, câte un sandviș, care pentru cei mai mulți elevi înseamnă enorm. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați zi?”, spune primarul. S-au îngrijorat și părinții, așa că a programat o ședință pentru a le explica ce se întâmplă de fapt și că programul va continua, doar că se reface procedura de achiziție.

Citește și: Vacanţa forţată, dezastru pentru elevi. Profesor: „S-au gândit la bani, nu la copii“

„Având acest program de cinci ani, eu am văzut pe pielea mea efectul. Vin copiii și întreabă, că s-au învățat cu el. O să fac ședință cu părinții, să le explic, pentru că mulți zic – ne mai dă, nu ne mai dă... Sunt 72 în școală, toți îl mănâncă, nu rămâne nimic. Ne livrează pachete, la masă caldă trebuie mai multe dotări, iar dacă e vorba să le aduci în caserolă, păi ambalajul face un sfert din banii ăștia”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”. 

„S-au obișnuit cu ideea că li se cuvine o masă”

Școala Scărișoara, tot din Olt, este una dintre școlile mari din mediul rural. Are 432 de elevi care beneficiază, pentru al treilea an la rând, de o masă la prânz. În cazul lor chiar e masă caldă. Primesc în pauza mare o supă și felul doi, renunțându-se la desert pentru a se folosi banii pentru îmbunătățirea celor două feluri de mâncare.

Acum cred că o să dureze puțin până când fac achiziția. Anul trecut, pe la 1 martie cred că am început să primim. Să sperăm că anul acesta nu mai durează atât de mult. La noi e al treilea an. Diferențe, da, eu spun că se văd. Oamenii s-au obișnuit cu ideea că li se cuvine o masă. Să știți că la început erau copii care veneau să mănânce. Nu mulți, dar erau. În special cei mici sunt mai entuziasmați, de la grădiniță și de la ciclul primar. Cei mari nu atât de mult. Este chiar masă caldă, cu o supă, cu felul doi. Ar fi perfect să facem mâncarea la noi, dar nu putem. Ni le aduce un restaurant din Caracal și servim în clasă”, a explicat directorul Școlii Gimnaziale Scărișoara, Lăcrămioara Cule.

În școala din Scărișoara s-au implementat de-a lungul anilor foarte multe proiecte de sprijin, însă dintre toate masa caldă și-a arătat cel mai bine efectul. „Dintre toate proiectele noastre cred că e cel mai relevant. Până la urmă, să mănânci e o nevoie de bază”, a mai spus prof. Cule.

Copiii din Scărișoara nu provin din familii sărace, doar că părinții lucrează în solarii, aproape zi-lumină, iar faptul că știu că cei mici au mâncat la prânz este un ajutor extraordinar. „Au posibilități, dar chiar au treabă. Mâncarea vine în jur de 10.30 – 11.00, deja s-au obișnuit copiii. Abandon avem din ce în ce mai puțin, s-a redus de la an la an. Sunt clasele din ce în ce mai pline și la asta au contribuit toate măsurile pe care noi le-am luat”, a mai spus Lăcrămioara Cule.

La Bârza, o școală tot din Olt, cu 182 de copii, li se aduc elevilor tot sandvișuri. „Au fost niște sandvișuri chiar foarte bune. Cu friptură, cu piept de pui, cu șuncă de Praga, adică se poate. În fiecare zi altceva”, a precizat primarul localității, Ion Anuța. Pentru 2026 va trebui adoptată mai întâi o hotărâre de consiliu, după care va fi demarată procedura de achiziție, a adăugat edilul.

În programul Masă Sănătoasă este inclusă și școala cu, probabil, cei mai puțini elevi din Olt. La Topana sunt doar 26 de elevi care primesc și ei, zilnic, un sandviș. Cel de joia este cel mai așteptat, le place copiilor în mod deosebit.

Tot sandvișuri se distribuie și la școala din Corbu, de asemenea una dintre școlile cuprinse în program încă din primul val. Localitatea a mai accesat un alt proiect, în care primăria a inclus persoane vulnerabile din toate categoriile de vârstă, așa că, spune primarul, din momentul în care va începe derularea acelor acțiuni se va suspenda programul „Masă sănătoasă”, pentru că nu pot beneficia de finanțare dublă.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
România FIERBE! Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste: „Jos Guvernul mafiot!”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
playtech.ro
image
Ținuta care a pus-o în dificultate pe Diletta Leotta: ”Poate puțin mai multe haine”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Scenarii privind răpirea lui Putin. Rusia are răspunsul pregătit pentru Donald Trump
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet