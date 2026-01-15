Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”

Peste jumătate de milion de copii din România ar urma să primească, în 2026, mâncare la școală. Suma a crescut la 16,5 lei/zi/elev, din care unele primării reușesc să le aducă o masă caldă, altele un sandviș.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că Programul Național „Masă sănătoasă” va continua și în 2026. Suma a fost suplimentată la 1,531 miliarde lei (de la 1,139 miliarde). Acești bani permit păstrarea unităților școlare beneficiare în 2025 plus adăugarea elevilor din școlile arondate, ca urmare a măsurilor de la sfârșitul verii, celor deja beneficiare. Achizițiile se realizează pe an calendaristic, astfel că în această perioadă primăriile fac demersuri pentru a le asigura copiilor din școlile din program, cât mai repede, pachețelul. Valoarea a crescut de la 15 lei/zi/elev la 16,5 lei. Anul trecut, cu banii alocați, unele primării au reușit să achiziționeze masă caldă, altele doar un sandviș.

De la începutul acestui an sunt pe lista beneficiarilor 542.402 preșcolari și școlari, din 1.427 de unități școlare.

Județe cu 5.000 elevi beneficiari și altele cu peste 20.000

În cadrul programului sunt județe cu puțin peste 20 de școli beneficiare și altele cu aproape 50, în privința numărului de beneficiari diferențele fiind și mai relevante.

„Acest program are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii și tinerii din școlile din România, sprijinind astfel participarea lor la educație. PNMS urmărește să creeze motivația pentru studiu, să mențină echilibrul socio-emoțional și să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului școlar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive și echilibrate în școli”, se arată pe site-ul Ministerului Educației. O școală din trei oferă, teoretic, elevilor o „masă sănătoasă”, doar că șansa elevilor nu pare să fie aceeași indiferent de județ.

Județul cu cei mai puțini elevi beneficiari este Olt, care are 23 de școli înscrise în program, cu 5.211 beneficiari în total. Este urmat de Brăila – 7.077 și Teleorman – 8.157. La polul opus, cu cei mai mulți beneficiari, se află Iași - 48 de școli înscrise în program și 24.244 elevi, urmat de Constanța – 22.773 elevi, Suceava – 19.351 elevi și Sibiu – 19.121 elevi.

„S-au învățat cu el. O să fac ședință cu părinții să le spun că nu s-a suspendat”

Școala din Spineni, județul Olt, are 72 de copii. Beneficiază de programul prin care li se aduce copiilor un pachet înainte de prânz încă de acum cinci ani, fiind printre școlile pilot. Primarul localității, Dănuț Șărpău, spune că școala nu are un spațiu propice pentru servirea mesei, așa că nu s-a putut opta pentru masă caldă. Copiilor li se aduce în schimb, zilnic, de la Scornicești, câte un sandviș, care pentru cei mai mulți elevi înseamnă enorm. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați zi?”, spune primarul. S-au îngrijorat și părinții, așa că a programat o ședință pentru a le explica ce se întâmplă de fapt și că programul va continua, doar că se reface procedura de achiziție.

„Având acest program de cinci ani, eu am văzut pe pielea mea efectul. Vin copiii și întreabă, că s-au învățat cu el. O să fac ședință cu părinții, să le explic, pentru că mulți zic – ne mai dă, nu ne mai dă... Sunt 72 în școală, toți îl mănâncă, nu rămâne nimic. Ne livrează pachete, la masă caldă trebuie mai multe dotări, iar dacă e vorba să le aduci în caserolă, păi ambalajul face un sfert din banii ăștia”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”.

„S-au obișnuit cu ideea că li se cuvine o masă”

Școala Scărișoara, tot din Olt, este una dintre școlile mari din mediul rural. Are 432 de elevi care beneficiază, pentru al treilea an la rând, de o masă la prânz. În cazul lor chiar e masă caldă. Primesc în pauza mare o supă și felul doi, renunțându-se la desert pentru a se folosi banii pentru îmbunătățirea celor două feluri de mâncare.

„Acum cred că o să dureze puțin până când fac achiziția. Anul trecut, pe la 1 martie cred că am început să primim. Să sperăm că anul acesta nu mai durează atât de mult. La noi e al treilea an. Diferențe, da, eu spun că se văd. Oamenii s-au obișnuit cu ideea că li se cuvine o masă. Să știți că la început erau copii care veneau să mănânce. Nu mulți, dar erau. În special cei mici sunt mai entuziasmați, de la grădiniță și de la ciclul primar. Cei mari nu atât de mult. Este chiar masă caldă, cu o supă, cu felul doi. Ar fi perfect să facem mâncarea la noi, dar nu putem. Ni le aduce un restaurant din Caracal și servim în clasă”, a explicat directorul Școlii Gimnaziale Scărișoara, Lăcrămioara Cule.

În școala din Scărișoara s-au implementat de-a lungul anilor foarte multe proiecte de sprijin, însă dintre toate masa caldă și-a arătat cel mai bine efectul. „Dintre toate proiectele noastre cred că e cel mai relevant. Până la urmă, să mănânci e o nevoie de bază”, a mai spus prof. Cule.

Copiii din Scărișoara nu provin din familii sărace, doar că părinții lucrează în solarii, aproape zi-lumină, iar faptul că știu că cei mici au mâncat la prânz este un ajutor extraordinar. „Au posibilități, dar chiar au treabă. Mâncarea vine în jur de 10.30 – 11.00, deja s-au obișnuit copiii. Abandon avem din ce în ce mai puțin, s-a redus de la an la an. Sunt clasele din ce în ce mai pline și la asta au contribuit toate măsurile pe care noi le-am luat”, a mai spus Lăcrămioara Cule.

La Bârza, o școală tot din Olt, cu 182 de copii, li se aduc elevilor tot sandvișuri. „Au fost niște sandvișuri chiar foarte bune. Cu friptură, cu piept de pui, cu șuncă de Praga, adică se poate. În fiecare zi altceva”, a precizat primarul localității, Ion Anuța. Pentru 2026 va trebui adoptată mai întâi o hotărâre de consiliu, după care va fi demarată procedura de achiziție, a adăugat edilul.

În programul Masă Sănătoasă este inclusă și școala cu, probabil, cei mai puțini elevi din Olt. La Topana sunt doar 26 de elevi care primesc și ei, zilnic, un sandviș. Cel de joia este cel mai așteptat, le place copiilor în mod deosebit.

Tot sandvișuri se distribuie și la școala din Corbu, de asemenea una dintre școlile cuprinse în program încă din primul val. Localitatea a mai accesat un alt proiect, în care primăria a inclus persoane vulnerabile din toate categoriile de vârstă, așa că, spune primarul, din momentul în care va începe derularea acelor acțiuni se va suspenda programul „Masă sănătoasă”, pentru că nu pot beneficia de finanțare dublă.