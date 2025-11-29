search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"

0
0
Publicat:

O postare care a devenit virală pe Facebook a emoționat și a pus pe gânduri mii de oameni. O fostă educatoare a povestit despre experiența avută cu un copil dintr-o familie înstărită, dar căruia îi lipseau timpul petrecut cu părinții și manifestarea iubirii. ,,Hainele, dulciurile, jucăriile, taxele plătite nu pot înlocui ceea ce un copil are nevoie, fără excepție, ca să crească armonios: dragoste necondiționată din partea părinților, bunicilor. În psihologia copilului există o regulă simplă, universal valabilă: un copil nu poate să-și regleze emoțiile dacă nu are o inimă de adult în care să se poată odihni", a scris autoarea postării, Roxana Andreea Rusu. Și pentru că iubirea și grija pentru copii trebuie doar răspândite, am luat legătura cu aceasta, să vedem ce mesaje mai are de transmis. 

Roxana Andreea Rusu FOTO Facebook
Roxana Andreea Rusu FOTO Facebook

Postarea-lecție de la care a pornit totul. Despre setea de iubire și cum se poate manifesta

Roxana Andreea Rusu este în prezent psihopedagog și scriitoare, dar a fost cadru didactic mulți ani. Pe pagina de Facebook împărtășește adesea din lecțiile învățate în acea perioadă, iar recent, postarea despre o experiență pe care a avut-o ca educatoare s-a viralizat. 

,,Lucram la o grădiniță privată, cu taxă lunară ridicată și personal suficient (aveam trei ajutoare la grupa mare, pe care o coordonam). La un moment dat, ne anunță directoarea că, începând de a doua zi, vor veni doi copii noi: un băiețel de 6 ani și o fetiță de 4 ani. Mama lor, româncă stabilită în SUA, spusese că vine în vacanță cu cei mici în România, la bunici. Și, ca „să nu se plictisească”, îi va aduce la grădiniță timp de două săptămâni, adică exact cât stăteau în țară, pentru care achitase două taxe întregi. Copiii vorbeau doar engleză, iar mama îi descrisese drept sociabili, fără probleme. Mai aflasem că părinții erau divorțați de vreo doi ani, așa că directoarea ne-a rugat să evităm orice discuție despre tatăl lor. (...) A doua zi, apare mama cu cei doi copii. Impecabil îmbrăcată, într-o ținută frumoasă, îi împinge practic înăuntru și intră în biroul directoarei. După zece minute, pleacă. Noi începem, cu toată experiența noastră, să socializăm cu cei mici. Însă, la doar câteva minute, băiatul, un copil voinic pentru vârsta lui, intră într-o criză comportamentală cum rar văzusem. Ne-a zgâriat (atunci am observat, printre hainele de brand, unghiile netăiate și murdare), ne-a scuipat, ne-a înjurat, a dat cu picioarele, s-a tăvălit pe jos. Copiii din grupă s-au speriat; nu erau obișnuiți cu asemenea scene. Am decis să lucrăm pe echipe: ceilalți copii au mers în altă sală cu două dintre ajutoare. Eu, împreună cu a treia colegă, am rămas cu cei doi frați. Fetița era atrasă de jucării și obiecte, ușor de gestionat. Cu băiatul… a fost altă poveste. Am început un dialog calm, întrebându-l dacă vrea să o chemăm pe mama lui, asigurându-l că e în siguranță cu noi, că aici îl întâmpinăm cu joacă și voie bună. El urla că nu și nu. Ulterior, am aflat că directoarea o sunase deja pe mamă de mai multe ori. Fără răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. L-am întrebat de ce crede că nu răspunde. Și a urlat, aproape rupându-mi sufletul: <<Pentru că nu vine! Nu înțelegi? Nu vine!>> Cât de bine își cunoștea acel copil propria mamă…", a povestit fosta educatoare în prima parte a postării. 

,,Mi-am petrecut două săptămâni ținând lângă mine un băiețel de 6 ani care pur și simplu urla după iubire"

Cum au continuat lucrurile?

,,Ca să scurtez: mama a venit abia la finalul programului. Ne-am gândit că poate nu văzuse apelurile, poate era prima zi, poate… oricum, trebuia să știe ce se întâmplase. I-am povestit cu toată experiența profesională pusă la bătaie și cu multă delicatețe: că băiatul a plâns mult, a țipat, a fost agresiv, că i-a fost rău. După aproximativ 20 de minute, singurul ei răspuns a fost: <<Înțeleg. Nicio problemă. Vă plătesc în plus deranjul. Aș putea să-i las și peste noapte joi? Mergem la Predeal și rămânem o noapte...>>Atât. Directoarea a acceptat să vină în continuare la programul normal, de mila copiilor. Iar eu mi-am petrecut două săptămâni ținând lângă mine un băiețel de 6 ani care pur și simplu urla după iubire. L-am îmbrățișat, l-am mângâiat, i-am citit povești, am vorbit mult cu el, i-am tăiat unghiile, i-am șters lacrimile când plângea. Fetița s-a adaptat mai ușor, dar el… suferea vizibil, profund, greu. După două săptămâni și toată încărcătura emoțională, în ultima zi a lor la grădi, am plâns în toaletă, pe ascuns, după ce au plecat. Erau doi copii frumoși, inteligenți, curați la suflet, dar fără ceea ce niciun ban nu poate cumpăra, iubire din partea familiei. Pentru că hainele, dulciurile, jucăriile, taxele plătite nu pot înlocui ceea ce un copil are nevoie, fără excepție, ca să crească armonios: dragoste necondiționată din partea părinților, bunicilor. În psihologia copilului există o regulă simplă, universal valabilă: un copil nu poate să-și regleze emoțiile dacă nu are o inimă de adult în care să se poată odihni. Oricâte resurse materiale ar avea, oricâte programe, activități sau grădinițe de lux, nimic nu poate compensa absența celor mai de bază nevoi emoționale: afecțiune, siguranță, prezență, tandrețe, atenție reală. Iubirea nu este un „bonus”. Este fundația pe care se construiește totul: încrederea în sine, autocontrolul, empatia, relațiile, viitorul copilului", a scris Roxana Andreea Rusu. 

Citește și: Dascăli care inspiră: "Dacă ești autentic în sala de clasă și îți pasă în mod real de copii, ei simt"

,,Dacă postare ajută chiar și o singură persoană, înseamnă că și-a atins scopul"

Am contactat-o pe autoare și am vorbit despre postare, necesitățile fundamentale ale copiilor, dar și despre cum cadrele didactice pot veni în sprijinul elevilor care se confruntă cu dureri emoționale copleșitoare. 

Adevărul: Postarea dvs a fost intens distribuită, a emoționat și a dat de gândit. Vă așteptați la acest impact?

Roxana Andreea Rusu: De fiecare dată când împărtășesc din experiențele mele, o fac cu speranța ca informațiile să fie de folos, nu am alte așteptări. Dacă postarea ajută chiar și o singură persoană, înseamnă că și-a atins scopul. Cred în învățarea continuă, la orice vârstă. Și eu învăț zilnic din comentariile primite și din experiențele altora.

V-ați mai confruntat de-a lungul carierei cu situații precum cea a băiețelului?

Îmi amintesc de cel puțin alte două situații, în care copiii proveneau din familii cu o situație financiară foarte bună, dar nu primeau iubire părintească. Din fericire, în practica mea, aceste cazuri au fost rare. 

Atât psihologia, cât și practica, ne arată că, din fericire, extrem de puțini sunt părinții care chiar nu își iubesc copiii. Cu toate acestea, sunt destul de mulți cei care nu știu să își exprime sentimentele. De ce credeți că se întâmplă acest lucru?

Așa este, în aceste situații în care iubirea există, dar nu este exprimată, răspunsurile ar putea fi găsite în copilăria părinților. De multe ori, dificultatea de a arăta afecțiune ține de modelele relaționale și emoționale cu care adulții au crescut, la rândul lor. Dacă un părinte și-a petrecut copilăria într-un mediu în care emoțiile erau minimalizate, criticate sau ignorate, îi va fi greu să exprime căldură, chiar dacă o simte. 

Sunt și părinți cu foarte multe responsabilități profesionale, cu două locuri de muncă. Din cauza ritmului de viață alert, solicitant, al nivelului ridicat de stres, lasă prea puțin loc pentru conectare emoțională cu copilul, iar timpul trece repede.

Există și situații în care părinții încearcă să compenseze lipsa timpului și a prezenței prin beneficii materiale. Dar, oricât de generoase ar fi, cadourile, banii sau obiectele oferite nu pot înlocui comunicarea, atenția și relația directă dintre părinte și copil.

Cât de dornici sunt copiii să primească iubire, mai ales la vârstă mică? Care sunt nevoile lor esențiale?

Iubirea este o necesitate pentru copii, la fel ca nevoia de siguranță sau de hrană. Pentru că oferă un mediu de creștere optim din punct de vedere psihologic. Copiii au nevoie de afecțiune din partea familiei pentru a se putea dezvolta echilibrat. Dragostea pe care o primesc este baza dezvoltării lor emoționale. Un copil iubit se simte văzut, acceptat, protejat și astfel își formează un atașament solid față de părinții și familia sa. În timpul adolescenței, când apar tot felul de influențe externe, când copilul va face multe alegeri singur, acest atașament, construit în timp, va deveni foarte important, un fel de ancoră valoroasă. 

Citește și: Grija pentru animale, materie opțională în școli: „Îi învață pe copii dragostea necondiționată”

,,Copiii exprimă de multe ori prin comportament ceea ce nu pot exprima în cuvinte"

Ce mesaj aveți pentru educatoarele/invatatoarele care pot fi tentate să încadreze copiii cu comportamente ușor agresive ca "dificili"? Cum se poate ajunge la inima unui copil?

Nu este ușor să gestionezi astfel de situații, dar ele apar și trebuie să ne străduim să găsim soluții. Este recomandat ca aceste situații să fie observate, documentate și abordate în colaborare cu familia și, la nevoie, cu specialiști (consilier școlar, psiholog). Prima prioritate este siguranța, atunci când apare un astfel de comportament. A copilului care se manifestă, a personalului și a celorlalți copii. Sunt convinsă că majoritatea cadrelor didactice știu ce au de făcut. Pentru cele la început de carieră pot spune că este important să-și controleze emoțiile negative, să nu ia personal manifestarea copilului, să-și păstreze calmul. Dacă nu este vorba de incidente izolate, produse din impulsivitatea de moment, dacă nu sunt cauze medicale cunoscute la mijloc, atunci probabil că există o conjunctură personală mai complexă, care poate fi cauza acestor manifestări. 

Copiii exprimă de multe ori prin comportament ceea ce nu pot exprima în cuvinte: oboseală, stres, schimbări în familie, lipsă de atenție sau dificultăți emoționale.

Cât despre conectare, nu trebuie să uităm că afecțiunea și comunicarea sunt resurse puternice. Copiii simt imediat dacă sunt priviți cu empatie, răbdare și deschidere. Nu înseamnă să fii ultra permisiv, poți avea o atitudine fermă, dar calmă, blândă. Cei mici sunt mai receptivi la adulții disponibili emoțional, care îi abordează cu blândețe și consecvență. Se deschid și își reglează mai ușor comportamentul. Dacă încercăm să le înțelegem nevoile emoționale, putem ajunge mai ușor la inima lor.

Roxana Andreea Rusu este autoare de cărți pentru copii și psihopedagog. A lucrat ca educatoare, învățătoare și profesoară.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Topul echipelor străine iubite în România. E distanță mare între Barcelona și Real Madrid. Câți români țin cu Interul lui Cristi Chivu. Sondaj național FANATIK / Inscop Research
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?