Învățătoarea cu 40.000 de urmăritori pe Facebook. Este creator în educație și a publicat mai multe cărți

Laura Piros, învățătoare la o școală din Brașov, folosește la clasă jocurile copilăriei pentru a preda materia. Este și mentor pentru noile generații de învățători și a scris cărți de teste, caiete de vacanță și auxiliare, ce sunt folosite de dascăli ca sursă de inspirație în activitatea didactică.

Laura Piros, învăţătoare la Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” din Braşov, a fost desemnată profesor Merito în 2022 pentru că a devenit un veritabil creator de resurse educaționale, dar și formator pentru noile generații de învățători.

La nominalizarea sa a contribuit și crearea site-ului clasamea.eu, pe care l-a lansat în 2016. Scopul ei a fost să adune toate resursele educționale pe un site. Până acum, a postat 500 de articole cu activități de la clasa pregătitoare până la a IV-a, pentru aproape toate materiile.

„Înainte de a deschide site-ul, am tot postat materialele pentru clasa mea în grupurile de învățători de pe Facebook. Am văzut că sunt apreciate de colegi, care le-au dus în clasele lor și care, la rândul lor, au primit aprecieri din partea copiilor. Am zis că nu ar fi rău să le strâng într-un singur loc și să fie disponibile oricui dorește”, a povestit Laura pentru „Adevărul” cum i-a venit ideea înființării site-ului.

Sunt jocuri și fișe pe care ea le-a inventat pentru elevii ei și pe care apoi le explică pas cu pas în scris, în special pentru cadrele didactice care sunt la început de drum în învățământ. A fost totodată și un gest de mulțumire pentru colegii ei, care, la rândul lor, au inspirat-o când a avut nevoie. Site-ul are acum 5.000 de cititori unici pe zi și 40.000 de persoane care urmăresc pagina de Facebook.

La fiecare articol de pe site a făcut un material detaliat, ce le este destinat mai mult studentelor care vor să devină învățătoare decât profesorilor cu experiență, dar și părinților care vor să lucreze cu copiii și care au găsit în aceste materiale o sursă de inspirație.

Cum să înveți gramatică cu o agrafă învârtită cu creionul

Laura folosește multe jocuri inspirate din jocurile copilăriei în scopuri didactice. De pildă, prin jocul Twister, elevii de a IV-a au înțeles mai ușor metoda de calcul matematic a mersului invers. Copiii au mers efectiv cu spatele și au rezolvat exercițiile prin schimbarea semnului matematic. Jocul de Lego este un alt material de lucru permanent la clasa Laurei. Îl folosește printre altele pentru exersarea ortogramelor și a înmulțirii.

„Depinde de obiectul și conținutul lecției și pot spune că nu orice material poate fi utilizat. S-a potrivit ca explicarea scrierii cu cratimă să poată fi așezată pe piese de Lego”, explică învățătoarea.

O altă metodă de predare ieșită din tipare pe care o folosește este o agrafă învârtită cu creionul (n.r. spinner), care le indică elevilor un verb cu care să alcătuiască o propoziție, dar la fel de bine poate fi folosită la orice disciplină și pentru orice subiect.

„Ideea a fost să aduc un aspect ludic învățării, pentru că acele exerciții se puteau face normal, pe o fișă de lucru. Învârtind agrafa, copilul rezolva mai întâi sarcina din locul unde se oprea agrafa”, punctează dascălul.

Rezultate la matematică verificate cu puzzle-ul

Învățarea presupune efort, iar Laura încearcă, pe cât se poate, să o facă cât mai atractivă și să îi implice pe copii și să îi motiveze. Din salba de jocuri ale copilăriei nu putea lipsi puzzle-ul. La clasă folosește puzze-ul cu o imagine colorată. Pe o fișă, copiii au de rezolvat exerciții, iar rezultatele se găsesc pe imaginile decupate din puzzle.

Practic, elevii trebuie să potrivească imaginea cu rezultatul obținut la exercițiul rezolvat de ei. Este o formă de verificare, pentru că la final, dacă imaginea este completă, înseamnă că au rezolvat corect exercițiul. Un an întreg a avut ca temă puzzle-ul la clasă, în ideea că elevii din clasă formează o comunitate și fiecare se potrivește ca parte într-un întreg exact ca într-un puzzle.

Citește și: Profesoara influencer ai cărei elevi învață muzică cântând la linguri și foi de copt

Și pentru că elevilor le plac poveștile, Laura începe fiecare oră sau o încheie cu un moment de lectură. „Lectura cu voce tare îi ajută pe mai multe planuri. Nu le stimulează doar interesul pentru lectură. Când aud un adult citind corect și cu intonație, învață, la rândul lor, să citească corect, dar este în același timp și un moment de conexiune”, explică învățătoarea.

Poveștile prin care le construiește stima de sine și comportamentul

Începe fiecare an cu o temă de substanță, care are o poveste în spate, menită să îi ghideze pe copii și să le construiască valori importante. De pildă, pentru elevii din clasa a II-a, tema a fost „Creionașul magic”, unde au învățat că au voie să greșească și că orice fac lasă urme. Pentru elevii de clasa a III-a, tema a fost tot puzzle-ul, pentru că la școală se construiește învățarea, comportamentele și valorile.

„Cred că a greși nu este o greșeală. Din ele învățăm. Important este să le recunoaștem și să le îndreptăm. Eu nu mă feresc să recunosc în fața lor când greșesc. Chiar și la evaluări nu privesc un calificativ de <bine> sau <suficient> ca pe o mare dramă. Analizez cu ei cauzele greșelilor și lucrăm exact acolo unde este nevoie”, spune Laura.

Și metoda sa de evaluare este altfel. După ce elevii învață o noțiune nouă, îi evaluează, dar fără să le dea calificative. În funcție de rezultate, știe dacă trebuie să predea din nou acea informație sau doar să insiste pe anumite aspecte.

Mentor pentru viitoarele învățătoare

Din 2012 este îndrumătoare pentru practica pedagogică a studenților de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Brașov. Ajută în fiecare an studente care vor să devină învățătoare, le oferă proiecte de lecție și le îndrumă. Inițial, a intrat în această activitate de mentorat la inițativa Universității „Transilvania” din Brașov.

„Orele alocate practicii pedagogice în România sunt foarte puține la facultate, comparativ cu cele care se fac la liceele pedagogice. În perioada de pandemie, când lecțiile s-au ținut online, le-a fost foarte greu. Acolo unde am văzut că fetele sunt interesate și își doresc, le-am oferit cât mai multe informații. De pildă, în vară am avut un atelier pentru profesori și am cerut permisiunea să fie acceptate și studentele”, spune învățătoarea.

Creator de resurse educaționale

În 2019, Laura a primit votul pentru popularitate în proiectul „Creator în educație”, al Ministerului Educației, iar din 2021 este, alături de alți 13 învățători, creator de resurse educaționale, pe care oricine le poate accesa în proiectul CRED.

Din 2022 este și expert formator de formatori în proiectul PROF, al ministerului Educației, despre profesionalizarea carierei didactice și despre mentorat. A publicat, alături de alte cadre didactice, 11 cărți de teste, caiete de vacanță și auxiliare.

„Resurse există, posibilități de formare sunt, dar totul depinde de fiecare cadru didactic în parte. La noi este puterea, motivația și dorința de a schimba ceva. Dacă nu vrei, oricât de multe oportunități ai avea la îndemână, sunt degeaba”, remarcă Laura.

În opinia ei, un învățător bun este pasionat de ceea ce face, este generos și disponibil, este mereu responsabil și își depășește permanent limitele. Nu în ultimul rând, trebuie să fie un om bun, iar asta înseamnă să se gândească în primul rând la elevii lui.

„Din clasa pregătitoare și până în clasa a IV-a, unul dintre țelurile mele este să îi pregătesc pentru următoarea etapă, cu deprinderi de muncă intelectuală, dar nu e doar asta. Încerc să îi învăț să fie oameni onești, responsabili și buni și să rămână cu amintiri frumoase din cei mai frumoși ani ai copilăriei”, este moștenirea cu care Laura vrea ca micii săi elevi să rămână.